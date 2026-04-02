World Health Day 2026: మీ BMI ఎంత? తెలుసుకుని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి

World Health Day 2026: BMI అనేది మన బరువు.. ఎత్తు ఆధారంగా లెక్కించే ఒక సంఖ్య. ఇది మనం బరువు తక్కువగా ఉన్నామా, సాధారణంగా ఉన్నామా, లేక అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం ఉందా అనేది చెప్పడానికి సహాయపడుతుంది. సులభంగా చెప్పాలంటే, మన శరీరానికి సరైన బరువు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక సాధనం.
BMI లెక్కించడానికి సూత్రం చాలా సులభం:
BMI = బరువు (కిలోల్లో) / ఎత్తు (మీటర్లలో)²
ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి బరువు 60 కిలోలు, ఎత్తు 1.5 మీటర్లు అయితే BMI సుమారు 26.7 వస్తుంది.
BMI స్కోర్ల ప్రకారం:
18.5 కంటే తక్కువ అయితే బరువు తక్కువ
18.5 నుంచి 24.9 వరకు సాధారణ బరువు
25 నుంచి 29.9 వరకు అధిక బరువు
30 పైగా ఉంటే ఊబకాయం
సరైన BMI ఉన్నవారికి గుండె జబ్బులు, షుగర్, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ BMI ఒక్కటే ఆరోగ్యాన్ని పూర్తిగా చెప్పదు. శరీరంలో కొవ్వు ఎంత ఉందో, ముఖ్యంగా పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు ఎంత ఉందో కూడా తెలుసుకోవాలి.
BMI ఎక్కువగా ఉంటే కొన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు:
గుండె జబ్బులు, రక్తపోటు, టైప్-2 షుగర్, నిద్ర సమస్యలు, శ్వాస సమస్యలు మొదలైనవి.
అయితే BMIకి కూడా కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. జిమ్కి వెళ్లే వారు లేదా క్రీడాకారులలో మసిల్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల BMI ఎక్కువగా కనిపించవచ్చు. కానీ అది ఆరోగ్య సమస్య అని అర్థం కాదు.
BMI ఎక్కువగా ఉంటే చేయాల్సినవి:
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి
రోజూ వ్యాయామం చేయాలి
చక్కెర, ఫాస్ట్ ఫుడ్ తగ్గించాలి
మంచి నిద్ర తీసుకోవాలి
BMI మన ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి ఒక మంచి ప్రారంభ సూచిక మాత్రమే. పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఇతర పరీక్షలు కూడా చేయించుకోవాలి. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సరైన జీవనశైలి చాలా ముఖ్యం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.