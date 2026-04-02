World Health Day 2026: మీ BMI ఎంత? తెలుసుకుని ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి

Body Mass Index calculation: ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా మన ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది ఫిట్‌నెస్‌పై శ్రద్ధ పెడుతున్నారు. బరువు తగ్గడం, ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం జిమ్‌కి వెళ్లడం, వ్యాయామం చేయడం చేస్తున్నారు. కానీ మన బరువు సరైన స్థాయిలో ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడం కూడా చాలా అవసరం. ఈ విషయాన్ని అంచనా వేయడానికి ఉపయోగపడేది BMI (Body Mass Index).

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Apr 2, 2026, 03:09 PM IST

Trending Photos

Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. మిథునరాశికి విపరీతమైన ఖర్చులు, కుంభానికి స్నేహితుల మద్ధతు!
6
today Rashifal
Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. మిథునరాశికి విపరీతమైన ఖర్చులు, కుంభానికి స్నేహితుల మద్ధతు!
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ జయంతి.. పౌర్ణమివేళ ఈ పనులు చేస్తే బజరంగ బలీ ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా మీ వెంటే.!.
6
Hanuman Jayanti 2026
Hanuman Jayanti 2026: హనుమాన్ జయంతి.. పౌర్ణమివేళ ఈ పనులు చేస్తే బజరంగ బలీ ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా మీ వెంటే.!.
Samantha: అర్థరాత్రి 2 గంటలైనా ఆ నటి అలా చేస్తుంది.. స్టార్ హీరోయిన్ గురించి సమంత కీలక వ్యాఖ్యలు..
5
samantha
Samantha: అర్థరాత్రి 2 గంటలైనా ఆ నటి అలా చేస్తుంది.. స్టార్ హీరోయిన్ గురించి సమంత కీలక వ్యాఖ్యలు..
DMart Shares: డీమార్ట్ షేర్లలో అదిరిపోయే బ్రేక్ అవుట్.. రాధాకిషన్ దమనీ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు పండగే..!!
6
DMart Avenue
DMart Shares: డీమార్ట్ షేర్లలో అదిరిపోయే బ్రేక్ అవుట్.. రాధాకిషన్ దమనీ స్టాక్ ఇన్వెస్టర్లకు పండగే..!!
World Health Day 2026: BMI అనేది మన బరువు.. ఎత్తు ఆధారంగా లెక్కించే ఒక సంఖ్య. ఇది మనం బరువు తక్కువగా ఉన్నామా, సాధారణంగా ఉన్నామా, లేక అధిక బరువు లేదా ఊబకాయం ఉందా అనేది చెప్పడానికి సహాయపడుతుంది. సులభంగా చెప్పాలంటే, మన శరీరానికి సరైన బరువు ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక సాధనం.

BMI లెక్కించడానికి సూత్రం చాలా సులభం:
BMI = బరువు (కిలోల్లో) / ఎత్తు (మీటర్లలో)²

ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తి బరువు 60 కిలోలు, ఎత్తు 1.5 మీటర్లు అయితే BMI సుమారు 26.7 వస్తుంది.

BMI స్కోర్ల ప్రకారం:

 18.5 కంటే తక్కువ అయితే బరువు తక్కువ
 18.5 నుంచి 24.9 వరకు సాధారణ బరువు
 25 నుంచి 29.9 వరకు అధిక బరువు
 30 పైగా ఉంటే ఊబకాయం

సరైన BMI ఉన్నవారికి గుండె జబ్బులు, షుగర్, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ BMI ఒక్కటే ఆరోగ్యాన్ని పూర్తిగా చెప్పదు. శరీరంలో కొవ్వు ఎంత ఉందో, ముఖ్యంగా పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు ఎంత ఉందో కూడా తెలుసుకోవాలి.

BMI ఎక్కువగా ఉంటే కొన్ని సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఉదాహరణకు:
గుండె జబ్బులు, రక్తపోటు, టైప్-2 షుగర్, నిద్ర సమస్యలు, శ్వాస సమస్యలు మొదలైనవి.

అయితే BMIకి కూడా కొన్ని పరిమితులు ఉన్నాయి. జిమ్‌కి వెళ్లే వారు లేదా క్రీడాకారులలో మసిల్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల BMI ఎక్కువగా కనిపించవచ్చు. కానీ అది ఆరోగ్య సమస్య అని అర్థం కాదు.

BMI ఎక్కువగా ఉంటే చేయాల్సినవి:

 ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి
 రోజూ వ్యాయామం చేయాలి
 చక్కెర, ఫాస్ట్ ఫుడ్ తగ్గించాలి
 మంచి నిద్ర తీసుకోవాలి

BMI మన ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి ఒక మంచి ప్రారంభ సూచిక మాత్రమే. పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఇతర పరీక్షలు కూడా చేయించుకోవాలి. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సరైన జీవనశైలి చాలా ముఖ్యం.

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు..

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

