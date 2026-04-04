World Health Day 2026: యోగా ఇంత పనిచేస్తుందా? రోజు 30 నిమిషాలు చాలు..ఎంత ఒత్తిడి అయినా క్షణంలో మాయం!

World Health Day 2026 News: ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని ప్రతి ఏటా జరుపుకొంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆరోగ్య నిపుణులు మన శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ఎంత ముఖ్యమో తెలియజేస్తారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఆధ్వర్యంలో "ఆరోగ్యం కోసం విజ్ఞానంతో కలిసి నిలబడదాం" అనే ఇతివృత్తాన్ని ఎంచుకున్నారు. యోగా, మనం ప్రతిరోజూ చేసే ఇతర పనులు ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఎలా సహాయపడతాయో ఇది వివరించే ప్రయత్నం చేస్తుంది.
ఆరోగ్య, వెల్నెస్ నిపుణుల సలహా ప్రకారం.. "చాలా మందికి సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు. వారికి జీవనశైలి సమస్యలు కూడా ఉంటాయి. యోగా నిద్ర, హార్మోన్లు, మానసిక ఆరోగ్యం, రోగనిరోధక శక్తికి సహాయపడుతుంది. యోగా, నిద్ర ఒకదానికొకటి ముడిపడి ఉంటాయి. మన శరీరం సరిగ్గా పనిచేయడానికి నిద్ర అవసరం. చాలా మంది ఒత్తిడికి గురై, ఎల్లప్పుడూ తమ మొబైల్స్, టీవీని చూస్తూ ఉండటం వల్ల సరిగ్గా నిద్రపట్టదు. అందుకు యోగా ఎంతో సహకరిస్తుంది. శరీరాన్ని ప్రశాంతంగా ఉంచడం సహా విశ్రాంతిని కలుగుజేస్తుంది.
"మనం యోగా చేసేటప్పుడు లోతుగా శ్వాస తీసుకుంటాం. ధ్యానం చేస్తాం. ఇది మన శరీరంలో ఒత్తిడి హార్మోన్ల ఉత్పత్తికి సహాయపడుతుంది. మనం బాగా నిద్ర పోయే క్రమంలో రోగనిరోధక శక్తి అనారోగ్యంతో పోరాడగలదు. అంతేకాకుండా మనసు ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. రోజూ మనం పడుకునే ముందు యోగా చేస్తే, నిద్ర బాగా పట్టే అవకాశం ఉంది. మనకు నిద్రపట్టడంలో ఇబ్బంది ఉండదు. అర్ధరాత్రి మనకు మెలకువ రాదు" అని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మానసిక ఆరోగ్యానికి కూడా యోగా చాలా ముఖ్యం. సాధారణంగా చాలా మంది ఆందోళన, కుంగుబాటుతో బాధపడుతుంటారు. యోగా దీనికి సహాయపడుతుంది. ఇది మనకు మంచి అనుభూతిని కలిగించి, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. మనం యోగా చేసేటప్పుడు ఏకాగ్రతతో ఉంటాము. లోతుగా శ్వాసిస్తాము. ఇది మనకు ప్రశాంతంగా, ఏకాగ్రతతో ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. నగరాల్లో ప్రజలు ఎప్పుడూ ఒత్తిడికి, అలసటకు గురవుతారు. వారు ఎక్కువగా పని చేస్తారు. ఎల్లప్పుడూ తెరలనే చూస్తూ ఉంటారు. యోగా దీనికి సహాయపడుతుంది.
మన శరీరంలో హార్మోన్లు సందేశవాహకాలుగా పనిచేస్తాయి. అవి మనకు సంతోషాన్ని, నిద్రను కలిగిస్తాయి. మనం ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు, మన హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. యోగా దీనికి సహాయపడుతుంది. ఇది హార్మోన్లను సమతుల్యం చేసి, మన శరీరం సరిగ్గా పనిచేయడానికి సాయపడుతుంది. మనం బాగా నిద్రపోయినప్పుడు, మన హార్మోన్లు సమతుల్యంగా ఉంటాయి. మనం బాగున్నట్లు భావిస్తాము.
యోగా రోగనిరోధక వ్యవస్థను కాపాడుతుంది. ఈ రక్షణ కవచాన్ని బలోపేతం చేయడానికి యోగా సహాయపడుతుంది. మనం యోగా చేసినప్పుడు, మనకు నిద్ర బాగా పడుతుంది. మనం అంతగా ఒత్తిడికి గురికాము. ఇది మన శరీరం అనారోగ్యాలతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. యోగా మన రక్త ప్రసరణకు సహాయపడుతుంది. మన శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ లభిస్తుంది.
"యోగ అనే పదం 'యుజ్' అనే సంస్కృత పదం నుండి వచ్చింది, దీని అర్థం శరీరం, మనస్సు, శ్వాసను ఏకం చేయడం లేదా కలపడం. ఇది వేల ఏళ్ల నాటి భారతీయ జ్ఞానం, శారీరక ఆసనాలు, శ్వాస నియంత్రణ (ప్రాణాయామం), ధ్యానం ద్వారా ఆరోగ్యం, ఆధ్యాత్మిక సమతుల్యతను సాధించే ఒక జీవన విధానం. ఇది శాస్త్రం ద్వారా కూడా సమర్థించబడిన ఒక జీవన విధానం. మనం ప్రతిరోజూ యోగా చేస్తే, మనకు మంచి నిద్ర పడుతుంది, ఒత్తిడి తగ్గడమే కాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. మనం దీనిని ఎక్కువ కాలం చేయవలసిన అవసరం లేదు. రోజుకు 20-30 నిమిషాలు కూడా పెద్ద మార్పును తీసుకురాగలవు," అని డాక్టర్ మిశ్రా వివరిస్తున్నారు.
ప్రపంచ ఆరోగ్య దినోత్సవం 2026 నాడు.. ఆరోగ్యంగా ఉండటం అంటే కేవలం అనారోగ్యం లేకపోవడం మాత్రమే కాదని మనకు గుర్తు చేస్తుంది. అది మన శరీరాలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, అనారోగ్యాన్ని నివారించడం గురించి కూడా ఆలోచింపజేస్తుంది. దీన్ని చేయడానికి యోగా ఒక మార్గం. ఇది మనం బాగా నిద్రపోవడానికి, ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది. ఒక నిమిషం పాటు ధ్యానం చేయడం ద్వారా మీ యోగా సాధనను ప్రారంభించండి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook