/Monsoon Health Tips: వర్షాకాలంలో ఈ 5 ఫుడ్స్ తింటే అనారోగ్యానికి ఆహ్వానం..!

Monsoon Health Tips: వర్షాకాలంలో వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని (Immunity) పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కొన్ని ఆహారాలను డైట్లో చేర్చుకుంటూ, మరికొన్నింటికి నో చెప్పాల్సిందే. ఈ కాలంలో నీటి కాలుష్యం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఎల్లప్పుడూ కాచి చల్లార్చిన నీటిని మాత్రమే తాగాలి. అలాగే, కొన్ని ఆహారాలను తీసుకోకపోవడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్తపడవచ్చు. ఈ చిన్న మార్పుల ద్వారా మీరు వర్షాకాలంలో ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు..
ముఖ్యంగా పాలకూర, క్యాబేజీ వంటి ఆకుకూరల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. వర్షాల వల్ల వీటిలో మట్టి, హానికరమైన బ్యాక్టీరియా ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఆకుకూరలను బాగా కడిగిన తర్వాతే వాడాలి. వీలైతే, వాటిని కొంచెం వేడి నీటిలో ఐదు నిమిషాల పాటు ఉంచి, ఆపై శుభ్రంగా కడిగి ఉపయోగించడం మంచిది. ఇలా చేయడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యల నుండి తప్పించుకోవచ్చు.
రోడ్డు పక్కన దొరికే చాట్, గప్ చుప్, వేయించిన (Fried) ఆహారాలకు దూరంగా ఉండండి. వర్షాకాలంలో బయట వాతావరణం శుభ్రంగా ఉండదు. కాబట్టి, ఇటువంటి స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కడుపు సమస్యలు, ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
సముద్రపు ఆహారం (Seafood) విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వర్షాకాలంలో చేపల సంతానోత్పత్తి పెరుగుతుంది. దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా కలుషితమయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే, అవి తాజావో కాదో తెలుసుకోవడం కూడా కష్టమవుతుంది. కాబట్టి ఏదైనా సముద్రపు ఆహారాన్ని తీసుకునేటప్పుడు బాగా ఉడికించి మాత్రమే తినాలి.. లేదంటే ఫుడ్ పాయిజన్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
వీటితో పాటు రోడ్డు పక్కన కట్ చేసి అమ్మే ఫ్రూట్ సలాడ్ల విషయంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఈ సీజన్లో బయట ఫంగస్, బ్యాక్టీరియా వేగంగా పెరుగుతాయి. కాబట్టి బయట దొరికే సలాడ్ల కంటే, తాజా పండ్లను కొనుగోలు చేసి ఇంట్లోనే కట్ చేసుకుని సలాడ్ రూపంలో తీసుకోవడం ఉత్తమం.
చలి వాతావరణంలో బజ్జీలు, పకోడీలు వంటి వేడివేడి పదార్థాలు తినాలని అందరికీ అనిపిస్తుంది. కానీ రోడ్డు పక్కన దొరికే పకోడీలు, సమోసాలు ఇతర ఫ్రై చేసిన పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఇవి ఎక్కువగా నూనెతో వండటం వల్ల జీర్ణం కావడం కష్టమవుతుంది. కడుపులో గ్యాస్, అజీర్తి వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి. దీనివల్ల కడుపులో యాసిడ్ స్థాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)
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