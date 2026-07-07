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Monsoon Health Tips: వర్షాకాలంలో ఈ 5 ఫుడ్స్ తింటే అనారోగ్యానికి ఆహ్వానం..!

వర్షాకాలం రాగానే మన డైట్‌లో మార్పులు చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ సీజన్‌కు తగిన ఆహారాలను తీసుకోవడంతో పాటు, కొన్ని ఆహార పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. వర్షాకాలంలో బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ వేగంగా విస్తరిస్తాయి. దీనివల్ల కాలుష్యం పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో కొన్ని ఆహారాలను పొరపాటున తీసుకున్నా కూడా అనారోగ్య సమస్యలు ఎదురవుతాయి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 07, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:32 PM IST
Monsoon Health Tips: వర్షాకాలంలో ఈ 5 ఫుడ్స్ తింటే అనారోగ్యానికి ఆహ్వానం..!
Image Credit: Monsoon Health TipsSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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