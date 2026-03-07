130 Maoist Leaders: ఆయుధాలతో సహా లొంగి పోయిన 130 మంది మావోయిస్టులు.. గణపతికి సీఎం రేవంత్ పిలుపు..

130 Maoists surrender before Telangana Chief Minister revanth reddy: కేంద్రం దేశవ్యాప్తంగా మావోయిస్టులు ఏరివేతకు ఆపరేషన్ కగార్ ప్రారంభించింది. అనేక మంది మావోయిస్టులను ఆ ఆపరేషన్ లో బలగాలు ఏరీపారేశాయి. దీనికి ఈ నెల 31 వరకు డెడ్ లైన్ పెట్టుకున్నారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ఆయా ప్రభుత్వాలు అన్నివిధాలుగా అండగా ఉంటాయని కేంద్రం, పలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా స్పష్టం చేశాయి. దీంతో ఇప్పటి వరకు అనేక మంది నక్సల్స్ లొంగిపోయారుు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎదుట 130 మంది మావోయిస్టులు తమ ఆయుధాలతో సహా లొంగిపోయారు.
లొంగిపోయిన ముగ్గురు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు, ఒక రీజినల్ కమిటీ సభ్యుడు, పది మంది డివిజనల్ కమిటీ సభ్యులు, 46 మంది ఏరియా కమిటీ సభ్యులు, 70 మంది పార్టీ సభ్యులు ఉన్నారు. మొత్తంగా 124 తుపాకులను పోలీసులకు అప్పగించారు. ఈ ఆయుధాల్లో.. ఒక INSAS LMG రైఫిల్, (31) AK-47 రైఫిళ్లు, (21) INSAS రైఫిళ్లు, (20) SLR రైఫిళ్లు, (18) 303 రైఫిళ్లు, 33 ఇతర తుపాకులను పోలీసులకు అప్పగించిన లొంగిపోయిన మావోయిస్టులు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ...లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు ప్రభుత్వం అన్నివిధాలుగా అండగా ఉంటున్నారు. అదే విధంగా మావోయిస్ట్ గణపతి అలియాస్ ముప్పాళ్ల లక్ష్మణ్ రావు ఆరోగ్యం సరిగ్గాలేదని తెలిసిందని, ఆయనతో పాటు ఉన్న మరో ఏడుగురు సైతం లొంగిపోవాలని సీఎం రేవంత్ కోరారు. గణపతి సరెండర్ అయితే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
శాంతియుత మార్గాల ద్వారానే సమస్యలు పరిష్కారమౌతాయన్నారు. మహాత్మా గాంధీశాంతి మార్గంతోనే బ్రిటిష్ వారితో యుద్ధాన్ని జయించి దేశానికి స్వాతంత్ర్యం తీసుకొచ్చారన్నారు. ఎంత పెద్ద సమస్య అయినా చర్చలే పరిష్కారమని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. నక్సలైట్లు అంతా ప్రజలతో మమేకమై ప్రజా సమస్యలను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకునిరావాలన్నారు.
ఇటీవల లొంగిపోయిన దేవ్ జీ, దామోదర్, ఇతర కేంద్ర కమిటీ సభ్యులతో సమావేశమైనప్పుడు కొన్ని ప్రతిపాదనలు తన ఎదుట పెట్టారన్నారు. దీన్ని అమిత్ షా దృష్టికి తీసుకెళ్తామన్నారు. బుల్లెట్ ద్వారా కాదు బ్యాలెట్ ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరించాలని నమ్మి ముందుకు వచ్చిన అందరికీ అభినందనలు తెలిపారు.
2024 జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో 721 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారని వెల్లడించారు. లొంగిపోయిన నక్సలైట్లకు మెరుగైన వైద్య సేవలతో అందిస్తుందన్నారు. దీనితో పాటు ఆర్ధిక ప్యాకేజీని ఇచ్చే అంశంపై త్వరలోనే అధికారులతో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామన్నారు. గతంలో ఒకేసారి ఇంతమంది ఆయుధాలతో లొంగిపోయిన దాఖలాలు లేవన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇండ్లతో పాటు మెరుగైన సేవలు అందిస్తామన్నారు. దీనితో పాటు నక్సలైట్లపై ఇప్పటి వరకు ఉన్న కేసులు ఎత్తివేతలపై అవసరమైతే ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తామని రేవంత్ రెడ్డి భరోసా ఇచ్చారు.
