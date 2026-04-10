Hyderabad: ఉలిక్కి పడ్డ హైదరాబాద్.. ఏకంగా 190 మంది రౌడీ షీటర్లకు డ్రగ్స్ పాజిటివ్.. సీపీ సజ్జనార్ సీరియస్..

Hyderabad drugs tests on rowdy sheeters: హైదరాబాద్ లో పోలీసులు చేపట్టిన డ్రగ్స్ టెస్టుల్లో ఏకంగా 190 మందికి పాజిటివ్ రావడం పెద్ద దుమారంగా మారింది. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డ్రగ్స్ కట్టడిపై చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు.ఈ ఘటన తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మరో సారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 10, 2026, 01:33 PM IST
190 rowdy sheeters drugs test positive in Hyderabad: తెలంగాణలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ పై ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ఈ క్రమంలో డ్రగ్స్ కట్టడిపై ప్రత్యేకంగా ఈగల్ టీమ్ ను సైతం రంగంలోకి దింపారు. డ్రగ్స్ పై కఠిన చర్యలు తీసుకొవాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చింది. దీంతో పోలీసులతో పాటు, ఈగల్  టీమ్ సమస్వయంతో పబ్ లు, బార్ లు, రెస్టారెంట్ లు, ఫామ్ హౌస్ లపై నిరంతరం తనిఖీలు చేస్తున్నాయి. ఇటీవల హైదరాబాద్ లో పలు పబ్ లలో డ్రగ్స్ ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అంతే కాకుండా దీనిపై రాజకీయ నేతలు, సెలబ్రీటీలు, బడాబాబుల  పిల్లలు ఎక్కువగా డ్రగ్స్ పాజిటివ్ గా తెలడం మరోసారి సంచలనంగా మారింది.

ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ పోలీసులు తాజాగా.. సిటీలోని  రౌడీషీటర్లకు డ్రగ్ పరీక్షలు నిర్వహించారు. దీనిలో 250 మందికి డ్రగ్స్ పరీక్షలు నిర్వహించగా, 190 మంది రౌడీషీటర్లకు డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చిది.   దీంతో పోలీసులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు.  హైదరాబాద్‌లో 1300 మంది రౌడీషీటర్లను పోలీసులు గుర్తించారు.

ఎక్కువగా రౌడీ షీటర్లు గంజాయికి అలవాటు పడ్డట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈక్రమంలో పోలీసులు నగరంలో శాంతిభద్రతలను కట్టుదిట్టం చేయడతో పాటు,  రౌడీ షీటర్లపై డ్రగ్స్ కలకలంతో ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.

సీపీ సజ్జనార్ వార్నింగ్..

హైదరాబాద్ నగరంలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణే ధ్యేయంగా పోలీసులు ‘ఆపరేషన్ డ్రగ్ ఫ్రీ సిటీ’ చేపట్టారు.  ఈ క్రమంలో సీపీ రౌడీ షీటర్లకు మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.  డ్రగ్స్ ప్రభావంతో రౌడీషీటర్లు విచక్షణ కోల్పోయి దాడులు, హత్యలు, బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీనిపై ఇక నుంచి ఇంకా కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని సీపీ సజ్జనార్ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

