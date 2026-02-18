A Beautiful Breakup Success Meet:ఇళయరాజా ఆ ఒక్క మాటతో ‘ఏ బ్యూటీఫుల్ బ్రేకప్’కు సూపర్ రెస్పాన్స్.. సక్సెస్ మీట్ లో చిత్ర యూనిట్..

A Beautiful Breakup Success Meet: ‘ఏ బ్యూటీఫుల్ బ్రేకప్’ గత శుక్రవారం విడుదలై మంచి రెస్పాన్స్ తో దూసుకుపోతుంది. రొమాంటిక్ హారర్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను విమర్శకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని 5 నేచర్స్ మూవీస్ ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. మాస్ట్రో ఇళయరాజా సంగీతంలో ముద్రగడ రంగారావు, ఉగ్గిన సత్యనారాయణరావు సమర్పించిన ఈ చిత్రం విడుదలైన అన్ని చోట్ల ట్రెమండస్ రెస్పాన్స్ను సొంతం చేసుకుంది. తాజాగా ఈ సినిమా సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ తమ ఆనందాన్ని తెలిపేందుకు సక్సెస్ మీట్ను నిర్వహించారు. ఇంగ్లీష్ భాషలో విడుదలైన ఈ చిత్రాన్ని త్వరలోనే హిందీ, తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో డబ్ చేసి విడుదల చేయనున్నట్లుగా మేకర్స్ తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు చిత్ర దర్శకుడు అజిత్ వాసన్ ఉగ్గిన మాట్లాడుతూ.. ‘‘మా చిత్రాన్ని ఇంత బాగా ఆదరిస్తున్న ఆడియన్స్ కు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ప్రేమ అనేది యూనివర్సన్. దీనికి ఎటువంటి కల్చర్ ఉండదు. పెయిన్ ఉంటుంది. మరి అలాంటి లవ్ సినిమాను ఒక్క భాషలోనే ఎందుకు చేయాలి. ముందు ఇంగ్లీష్ భాషలో చేద్దామని ఫిక్సయ్యాము. రెండు పాత్రలతోనే చేద్దామని అన్నప్పుడు తక్ష్ ముందు భయపడ్డారు. ఎంతోమందిని పెట్టి, ఫైట్స్, డ్యాన్స్లు ఉన్నా సినిమాలు సక్సెస్ కావడం లేదు. రెండు పాత్రలతో అంటే.. అని అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. నీకెందుకు నేను చూసుకుంటాను అని.. ఇంగ్లీష్లో మొదట మొదలు పెట్ాము. ఇంగ్లీష్లో సినిమా చేయడమే కాదు, ఇళయరాజా హిస్టరీలో కూడా నేను భాగమైనందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు. తక్ష్ నన్ను ఎంతగానో నమ్మాడు. ఆయన లేకపోతే ఈ మూవీనే లేదన్నారు. ప్రతి విషయంలో నాకు ఆయన సపోర్ట్ గా నిలిచారు. హీరో హీరోయిన్లు తక్ష్, మటిల్డా సినిమా మొత్తాన్ని ఎంతో బాధ్యతగా తమ భుజాలపై మోసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఇద్దరూ కొత్తవాళ్లే కానీ, హాలీవుడ్ రేంజ్లో యాక్ట్ చేసి మెప్పించారు.వాళ్లకు మంచి భవిష్యత్ ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఒక్కరు కూడా నెగిటివ్గా మాట్లాడలేదంటే, అంత నేచురల్గా వారిద్దరూ కథలో లీనమయ్యారో అర్థమవుతుంది. ఈ సందర్భంగా నాకు సపోర్ట్ చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
చిత్ర హీరో తక్ష్ మాట్లాడుతూ.. ముందుగా మీడియాకు ధన్యవాదాలు. మొదటి నుంచి ఎంతో సపోర్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఈ వేడుకకు మా హీరోయిన్ రావాల్సి ఉంది. కానీ ఏదో పనుల వల్ల రాలేకపోయారు. త్వరలోనే అందరితో మరో ప్రెస్ మీట్ చాలా పెద్దగా నిర్వహిస్తాము. ఈ వేడుకకు గెస్ట్గా వచ్చిన సంజయ్ గారెకి ధన్యవాదాలు. మూవీ విషయానికి వస్తే.. ముందు ఈ కథని చాలా చిన్నదిగా మొదలు పెట్టాము. దర్శకుడు పూర్తి స్థాయి కథ రెడీ చేసిన తర్వాత మైండ్ బ్లోయింగ్. ఇళయరాజా అద్భుతం అంటూ స్టన్ అయ్యారు. ఇది ఛాలెంజింగ్ ప్రాజెక్ట్.. నేను ఇంత వరకు ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ చేయలేదని అన్నారంటే.. కథలో ఉన్న డెప్త్ ఏంటనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా చూడకపోయి ఉంటే ఒకసారి చూస్తే అదేంటో అర్థమవుతుందున్నారు.. రాజా సార్ చెప్పిన ఆ ఒక్క మాటతోనే మేము సక్సెస్ కొట్టేశామున్నారు. ఒక బాటిల్లో బంధించిన ఆత్మలతో దర్శకుడు ఒక ట్రూ స్టోరీని నడిపారు. ఇలాంటి స్టోరీ ఇప్పటి వరకు ఎక్కడా చూసి ఉండరన్నారు. రెండు పాత్రలతో దర్శకుడు ఈ సినిమా చేయడం నిజంగా ఓ అద్భుతం అని కొనియాడారు.
గెస్ట్గా వచ్చిన బలగం సంజయ్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘సినిమా టైటిల్, క్యాప్షన్ నాకు బాగా నచ్చాయి. ఈ టీమ్ వాళ్లంతా నాకు బాగా కావాల్సిన వాళ్లు. ఈ సినిమా రిపోర్ట్స్ బాగున్నాయి. చాలా మంచి స్పందన వస్తున్నందుకు టీమ్ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. ఇళయరాజా ఈ సినిమాకు వర్క్ చేయడమనేది పెద్ద ఎస్సెట్ అని చెప్పాలి. త్వరలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రానున్న ఈ సినిమా టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.
