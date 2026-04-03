Actress hema clarifies about raid on pub party in Hyderabad: నటి హేమ ఇటీవల ఎక్కువగా వివాాదాస్పద అంశాలతో వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇప్పటికే బెంగళూర్ రేవ్ పార్టీ ఘటనలో తనకు అక్కడి కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిందని మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి మరీ అందరికి చెప్పారు. తనపై కొన్ని మీడియా వాళ్లు లేని పోనీ అసత్య ప్రచారాలు చేశారని ఆ సమయంలో చచ్చిపోవాలని అన్పించిందని చెప్పారు. అయిన ఆ దేవుడు తనవైపు ఉన్నాడని, మీ హేమక్క ఎలాంటి తప్పు చేయదంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ రచ్చ జరిగి రోజులు కూడా కాకముందే మరోసారి పోలీసులు దాడుల్లో నటి హేమ అడ్డంగా బుక్కైంది. హైదరాబాద్ లోని కొండా పూర్ లో ఉన్న క్వాక్ ఏరినా పబ్ పై పోలీసులు , ఈగల్ టీమ్ సంయుక్తంగా దాడులు చేశాయి. ఆ సమయంలో నటి హేమ కూడా అక్కడే ఉన్నారు.
‘డ్రగ్స్ పార్టీలో నేనూ ఉన్నా.. కానీ టెస్టులో నెగెటివ్ వచ్చింది’
హైదరాబాద్ కొండాపూర్లో ఉన్న క్వాక్ ఏరీనా పబ్పై దాడులు చేసిన పోలీసులు
డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో పబ్పై పోలీసుల ఆకస్మిక దాడులు
64 మందికి డ్రగ్స్ టెస్ట్ నిర్వహించగా.. ఆరుగురికి గంజాయి పాజిటివ్,… pic.twitter.com/eTtjonpQkL
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) April 3, 2026
తెలంగాణ ప్రభుత్వం డ్రగ్స్ కల్చర్ పై ఉక్కుపాదం మోపుతుంది. ముఖ్యంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో ఈగల్ టీమ్ రంగంలోకి డ్రగ్స్ పై తనిఖీలు ముమ్మరం చేశాయి. తాజాగా.. కొండాపూర్లోని ‘క్వాక్ ఏరీనా పబ్’పై ఈగల్ టీమ్, స్థానిక పోలీసులు సంయుక్తంగా ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీలతొ పబ్లో ఉన్నవారంత షాక్ కు గురయ్యారు. డ్రగ్స్ తీసుకుంటున్నారన్న పక్కా సమాచారంతో పబ్పై పోలీసుల ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు.
ఈ క్రమంలో పోలీసులు 64 మందికి డ్రగ్స్ టెస్ట్ నిర్వహించగా.. ఆరుగురికి గంజాయి పాజిటివ్, ఇద్దరికి డ్రగ్స్ పాజిటివ్ వచ్చినట్లు గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో నటి హేమ కూడా అక్కడే ఉండటంతో ఆమెకు సైతం పోలీసులు డ్రగ్స్ టెస్టులు నిర్వహించారు. కానీ ఆమెకు నెగెటివ్ వచ్చిందన్నారు. తనపై అనవసరంగా చెడు ప్రచారం, ప్రసారాలు చేయోద్దని నటి హేమ కోరింది. దీనిపై క్లారిటీ ఇస్తు నెగెటివ్ వచ్చిన రిపోర్ట్ ను చూపిస్తు ఒక వీడియో సైతం విడుదల చేశారు.
కొండాపూర్ డ్రగ్స్ పార్టీలో నేనూ ఉన్నానని.. కానీ టెస్టులో నెగెటివ్ వచ్చిందన్నారు. అక్కడ ఈగల్ టీమ్ తన యూరీన్ సాంపుల్ ను టెస్ట్ చేశారని అందులో తనకు నెగెటివ్ వచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. మీ హేమక్క ఎప్పుడు తప్పు చేయోదంటూ క్లారీటీ ఇచ్చారు. డ్రగ్స్ పాజిటివ్, గంజాయి పాజిటివ్ వచ్చిన వారిని పోలీసులు గచ్చి బౌలీ పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు. దీనిపై నటి హేమ వీడియో విడుదల చేయడం మరోసారి సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.
ఇక పోలీసులు పబ్ లలో తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. అసాంఘిక కార్యకలాపాలను వదిలేదిలేదని స్పష్టం చేశారు. పబ్ యాజమాన్యాలు నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని ఈగల్ టీమ్ తెల్చి చెప్పింది. పబ్ లపై నిరంతరం నిఘా, తనిఖీలు కొనసాగుతాయన్నారు.
