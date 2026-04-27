Adulterated Food: రోగులను తయారు చేస్తున్న హోటళ్లు... ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు... స్ట్రీట్ ఫుడ్ కార్ట్..

Food Adulteration Effect: అవును ప్రజలు తక్కువ ధరకు వస్తున్నాయని ఏది పడితే అది తినేస్తున్నారు. వాటితో ఖరీదైన జబ్బుల్ని కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. కల్తీ ఆహారపదార్థాలతో ఆరోగ్యం బోల్తా కొడుతోంది. ఆకలితీర్చే హోటళ్లు... ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు... స్ట్రీట్ ఫుడ్ కార్టులు... జనాన్ని అనారోగ్యం పాల్జేసి ఆస్పత్రులకు రోగులను పంపే వనరులుగా మారిపోతున్నాయి. ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరిగి వేలు... లక్షలకు లక్షలు ఖర్చుచేస్తున్నారు. ఇల్లొదిలి బయటకొస్తే చాలు... ఆకలి తీర్చుకోడానికి ఏది అందుబాటులో ఉంటే అది తినేందుకు వెనుకాడని మనుషులు... ఆరోగ్యాన్ని చేజేతులా పాడుచేసుకుంటున్నారు. పల్లెటూళ్లు... పట్టణాలు... నగరాలు... మహా నగరాలు... స్థావరాలు ఏవైనా సరే... హోటళ్లు ఆరోగ్యాన్ని పాడుచేస్తున్నాయి. ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ నోటికి రుచికరంగా తక్కువ ధరకే దొరుకుతున్నాయని ఎడాపెడా లాగించేస్తున్నారు. ఆ సమయానికి ఆకలి తీర్చిన ఆహారం... కడుపులో కల్లోలాన్ని సృష్టిస్తోంది. ఖరీదైన జబ్బుల పాల్జేస్తోంది.
ఉద్యోగారీత్యా... ఉపాధికోసం... రకరకాల పనులపై వెళ్లేవారంతా హోటల్ తిండిపైనే ఆధార పడుతున్నారు. సామాన్య హోటళ్లే కాదు... ఖరీదైన భోజనం దొరికే హోటళ్లలోనూ కలుషిత ఆహార పదార్థాలతో వంటకాలు చేసి వడ్డిస్తున్నారు. కూరల్లో వాడే మసాలా దినుసులు, నూనె, అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్టు, నిల్వ ఉంచిన మాంసం, పాలు, పన్నీరు, నాణ్యత లేని నూనెలు వినియోగిస్తూ ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు. మున్సిపాలిటీల్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు మొక్కుబడి తనిఖీల్లోనే వెలుగుచూసిన వాస్తవాలు ప్రజానీకాన్ని ఖంగుతినిపించాయి.
మున్సిపాలిటీల్లోని ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల మెరుపు దాడులల్లో పరిశుభ్రత పాటించకపోవడం... వారాల తరబడి ఫ్రీజర్లలో ఉంచిన మాంసం ... కుళ్లిన కూరగాయలు, పాడైన అల్లం వెల్లుల్లిపేస్టును గుర్తించడం కేసులు నమోదు చేసి... జరిమానాలతో సరిపెడుతున్నారు. నాణ్యతలేని ఆహారపదార్థాలను విక్రయించే హోటళ్లపై చర్యలు తీసుకుని సీజ్ చేయకుండా... జరిమానా విధిస్తే... ప్రజారోగ్యం మాటేంటనే ప్రశ్నకు అధికారుల నుంచి సమాధానాలుండవు.
ఆహార పదార్థాలు నాణ్యత విషయం తెలియని జనం... ఉదయం నుంచి అర్థరాత్రి దాకా హోటళ్లలో కిటకిటలాడుతుంటం.. వ్యాపార కార్యకలాపాలకు ఢోకాలేని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. హోటళ్ల తిండికి రుచిమరిగిన జనం... తర్వాతి రోజుల్లో గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు, ఊబకాయం, జీర్ణకోశ వ్యాధులతో ఆస్పత్రులను ఆశ్రయించేవారి సంఖ్య నానాటికీ గణనీయంగా పెరిగిపోతోంది. రోగాలతో వచ్చే వారిని పరీక్షించిన డాక్టర్లు... తినేతిండి... తాగేనీటితో వచ్చే వ్యాధులను నిర్ధారించి బయటి ఆహారం తినొద్దని సూచనలు చేస్తున్నారు. దుకాణ సముదాయాల ముందు పానీపూరీ తినే మహిళలు, చౌక ధరతో లభించే సమోసాలు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లలో తినే ఆహారం, చౌకధరకు దొరికే చికెన్ బిర్యానీ.. స్ట్రీట్ ఫుడ్ కార్టుల్లో దొరికే రకరకాల ఆహార పదార్థాలు తిన్న వారంతా ఆస్పత్రులపాలై కొత్తరోగాలతో సతమతవుతున్నారు. గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్, మలబద్ధకం, అజీర్తి సమస్యలతో డాక్టర్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు.
రోజువారి కూలీలు మాత్రం ఇళ్లల్లో వండిన ఆహారాన్ని పనిచేసే చోటుకు తీసుకెళ్తున్నారు. బాగా చదువుకున్న వారంతా.. ఆన్ లైన్ ఆర్డర్లతో ఎంచక్కా రుచికర భోజనాన్ని తిని ఆస్వాదిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత రోగాలభారిన పడి ఆస్పత్రులచుట్టూ తిరుగుతున్నారు. రోడ్డుపక్కన సైకిళ్లపై ఇడ్లీ దుకాణం నుంచి ఖరీదైన హోటళ్లు సైతం వినియోగదారులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఇళ్లల్లో వంట చేసుకోవడంకంటే.. సరదాగా బయటకెళ్లి రుచికరమైన ఆహారపదార్థాలను తిని ఇంటికొచ్చేస్తున్నారు.
యూత్ అంతా కొత్తట్రెండ్ కు అలవాటుపడింది. పుట్టినరోజైనా... పెళ్లిరోజులైనా... సందర్భం ఏదైనా పార్టీ పేరుతో హోటళ్లను బుక్ చేసుకుని అక్కడి మాంసాహారాన్ని ఇష్టంగా లాగించి రోగాల భారిన పడుతున్నారు. అక్కడ వండి వడ్డించే ఆహారం తాత్కాలికంగా వేడిగా ఉన్నప్పటికీ... నిల్వ ఉన్న ఆహారపదార్థాలను వేడిచేసి వడ్డిస్తున్నారనే విషయం తెలియని ప్రజలు ఆరోగ్యాన్ని బుగ్గిపాల్జేసుకుంటున్నారు.
ఆరోగ్యశాఖ అధికారులు హోటళ్లలో నాణ్యతను మొక్కుబడిగా తనిఖీచేయడం... స్ట్రీట్ ఫుడ్ సెంటర్లను పెద్దగా పట్టించుకోని పరిస్థితితో... వినియోగదారుల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడే హోటళ్లు పుట్టగొడుగుల్లా వెలుస్తున్నాయి. కల్తీ ఆహారాలను విక్రయించే హోటళ్లపై దృష్టిసారించిన పోలీస్ యంత్రాంగం... ప్రజారోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు ఓ అడుగు ముందుకేసింది. హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ సారథ్యంలో టీమ్ -హెచ్ ఫాస్ట్ పేరుతో హైదరాబాద్ ఫుడ్ అడల్ట్రేషన్ సర్వైలెన్స్ అనే ప్రత్యేక విభాగాన్ని ఏర్పాటుచేశారు.
పోలీసు బృందాలు గత రెండు నెలలుగా జరిపిన సోదాల్లో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. టన్నులకొద్ధీ కల్తీ ఆహార పదార్థాలను సీజ్ చేశారు. హైదరాబాద్ సిటీలోని హోటళ్లకు సరఫరా అయ్యే చికెన్, మటన్ పొరుగు రాష్ట్రాలనుంచి తక్కువధరకు తెప్పించేదిగా గుర్తించారు. మేకమాంసం, చికెన్ నెలల తరబడి నిల్వఉంచి పాడవకుండా రసాయనాల్లో ముంచినట్లు పోలీసులు తెలుసుకున్నారు. టన్నులకొద్ది మాంసాన్ని ఫ్రీజర్లలో ఉంచి... ఫంక్షన్ హాళ్లు... క్యాటరింగ్ యూనిట్లకు తక్కువధరకే సరఫరా చేస్తున్నట్లు పోలీసుల తనిఖీల్లో వెల్లడైంది.
పొరుగురాష్ట్రాలనుంచి దిగుమతి చేసుకున్న చికెన్, మటన్, నిల్వ ఉంచిన ప్రాంతాన్ని గుర్తించిన పోలీస్ అధికార యంత్రాంగం అక్కడి విషయాన్ని స్వయంగా తెలుసుకుని నిర్ఘాంతపోయారు. అక్కడి దుర్వాసనతో ముక్కుమూసుకున్న పరిస్థితిని పోలీసులు స్వయంగా అనుభవించారు. రెండు నెలల వ్యవధిలో హైదరాబాద్ పోలీసులు సీజ్ చేసిన కల్తీ ఆహార పదార్థాలను వివరాలను చూస్తే ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కల్తీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు స్థావరాలపై పోలీసులు నిర్వహించిన దాడుల్లో 18 టన్నులు కల్తీ పేస్టు, అల్లం, వెల్లుల్లి సీజ్ చేశారు. కల్తీ టీపొడి రెండు టన్నులు సీజ్ చేశారు. నాలుగు స్థావరాల్లో నెలల తరబడి నిల్వ ఉంచిన మటన్, చికెన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 17 టన్నుల మాంసాన్ని సీజ్ చేశారు. కల్తీ పెరుగు తయారీ స్థావరంపై కేసు నమోదు చేసి 2.5 టన్నుల పెరుగును సీజ్ చేశారు. మూడు స్థావరాల్లో 4.5 టన్నుల పన్నీర్ ను సీజ్ చేశారు. ఒక స్థావరంలో 100 కిలోల చిప్స్, చాక్లెట్లను సీజ్ చేశారు. రెండు కేసుల్లో 9 టన్నుల పచ్చళ్లను సీజ్ చేశారు. నాలుగు టన్నుల నూనె, నెయ్యిని సీజ్ చేశారు. మూడు వేర్వేరు స్థావరాల్లో 5 టన్నుల కోవాను సీజ్ చేశారు.
పోలీసులు రంగంలోకి దిగి నిర్వహించిన దాడుల్లో టన్నుల కొద్ధీ... కల్తీ ఆహార పదార్థాలు బయటపడ్డా... ఇన్నాళ్లు టన్నులకొద్ధీ ఆహారాన్ని తిన్న ప్రజలు.. రోగులుగా మారి ఆస్పత్రుల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నారు. బజారులో దొరికే ఆహారా పదార్థాలను తిని రోగాలను కొని తెచ్చుకుంటారా? రోగాలు ముదరకముందే ఆరోగ్యాన్నికాపాడుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తారా? అనేది ప్రజల చేతుల్లోనే ఉందని పోలీసు అధికారులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
Also Read: Balakrishnas Lineup: బాలకృష్ణ దూకుడు.. యంగ్ డైరెక్టర్స్ తో వరుసగా క్రేజీ ప్రాజెక్ట్స్..
Also Read: Chiranjeevi Lineup: ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’ సినిమా తర్వాత చిరంజీవి నుంచే వచ్చే సినిమాలు ఇవే..
