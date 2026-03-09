Adulterated Wheat Flour: హైదరాబాద్‌ ప్రజల్లారా జరభద్రం! గోధుమ పిండి కూడా కల్తీ

Adulterated Wheat Flour: ఏం తినాలన్నా ఇప్పుడు భయపడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. నోటిలోకి ఒక ముద్ద పెట్టుకోవాలంటే ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి. ఇది తింటే ఏమవుతుందోనని భయాందోళన చెందాల్సి వస్తోంది. దీనికి కారణం కల్తీ. ఆహార పదార్థాలను యథేచ్చగా కల్తీ చేస్తున్నారు. సులభంగా డబ్బులు సంపాదించడం.. అధిక ఆదాయం.. లాభం కోసం వ్యాపారులు కొందరు కల్తీకి పాల్పడుతున్నారు. వారి దురాశకు ప్రజల ప్రాణాలు దెబ్బతింటున్నాయి. నూనెలు, నెయ్యి, పసుపు, కారం, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇలా అన్నీ కల్తీ చేస్తుండగా.. తాజాగా గోధుమపిండిని కూడా కల్తీ చేస్తున్నారు. అలా కల్తీ చేస్తున్న ముఠాను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి పరిధిలో కల్తీ నూనెలు, గోధుమ పిండి తయారీని మాదాపూర్ ఎస్ఓటీ పోలీసులు గుట్టురట్టు చేశారు. గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కల్తీ ఆహార పదార్థాలను తయారు చేసి మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్న ముఠాను మాదాపూర్ ఎస్ఓటీ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. శేరిలింగంపల్లి ఎస్ఓటీ బృందం గచ్చిబౌలి పరిధిలోని వట్టినాగులపల్లి ఇందిరమ్మ కాలనీలో ఉన్న శ్రీ జస్నాత్ ట్రేడర్స్ అనే దుకాణంపై దాడి చేసింది.
రాజస్థాన్కు చెందిన దుకాణ యజమాని గడువు ముగిసిన వివిధ కంపెనీల వంట నూనెలను సేకరించి వాటిని సోయాబీన్ నూనెతో కలిపి గోల్డ్ ఫేస్ లైట్, రాజ్ గోల్డ్ పామాయిల్, గోల్డ్ డ్రై, గోల్డ్ ఫ్రెష్, హెల్త్ కేర్, నంది ప్యూర్ పూజా ఆయిల్ వంటి పేర్లతో మళ్లీ ప్యాకింగ్ చేసి మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పలు కంపెనీలకు చెందిన గడువు ముగిసిన గోధుమ పిండిని సేకరించి జస్నాత్ గోల్డ్ చక్కి అట్టా పేరుతో తిరిగి ప్యాక్ చేసి అమ్ముతున్నట్లు బయటపడింది.
ఈ దాడిలో పోలీసులు మొత్తం 5,026 లీటర్ల కల్తీ వంట నూనె (సుమారు రూ.10,55,460 విలువ), 5,192 కిలోల గోధుమ పిండి (సుమారు రూ.3,11,520 విలువ)ని మాదాపూర్ ఎస్ఓటీ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వాటితోపాటు ఒక వెయింగ్ మెషిన్, ఒక ఆయిల్ ఫిల్టర్ మెషిన్, ఒక గోధుమ ఫిల్టర్ మెషిన్, ఖాళీ సంచులు, రెండు మొబైల్ ఫోన్లు, ఒక టెంపో ట్రాలీ ఆటోను పోలీసులు స్వాధీనం సీజ్ చేశారు.
కల్తీకి పాల్పడుతున్న రాజస్థాన్కు చెందిన భన్వర్ రామ్ జాట్ (46), అతడి కుమారుడు అశోక్ కుమార్ (22)లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. స్వాధీనం చేసుకున్న వస్తువులతో పాటు గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్కు అప్పగించారు. ఈ మేరకు గచ్చిబౌలి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కల్తీ ఆహార పదార్థాలపై ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. తక్కువ ధరకు వచ్చే పదార్థాలను నమ్మకూడదని సూచించారు.
