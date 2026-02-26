Milk Tragedy: తెలంగాణలో కల్తీపాలు తయారీ.. డబ్బు కోసం వ్యాపారి కక్కుర్తి

Rajahmundry Milk Tragedy: ఏపీలోని రాజమండ్రిలో కల్తీ పాలు తాగి దాదాపు ఏడు మంది దాకా మృతిచెందడంతో ఏపీతోపాటు తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం రేపింది. పాలను కూడా కల్తీ చేస్తున్న దుర్మార్గులపై ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పాలు తాగాలంటేనే భయమేస్తోంది. కల్తీ పాల ఘటనతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికారులు పాల కేంద్రాలను పరిశీలిస్తున్నారు. పాల సేకరణ, పాల తయారీ, డెయిరీలను పరిశీలిస్తుండగా.. ఓ చోట కల్తీ పాలు తయారుచేస్తున్న పాల సేకరణ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. దీంతో తెలంగాణ పోలీసులు ఆ వ్యాపారిని అరెస్ట్ చేసి పాలను సీజ్ చేశారు. మరో చోట డెయిరీలో పేలుడు సంభవించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్ మండలం రావిచెడ్ గ్రామంలో కల్తీ పాలు తయారు చేస్తున్న స్థావరంపై ఎస్ఓటి పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. కడ్తాల్ మండలంలోని రావిచేడు గ్రామంలో శ్రీశైలం అనే వ్యక్తి పాల సేకరణ కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో అక్రమంగా డబ్బులు సంపాదించాలని ఆలోచనతో కల్తీపాల తయారు చేస్తున్నాడు. ముడి సరుకులతో పాలను విక్రయిస్తున్నాడు. షాద్నగర్లో కల్తీ పాలు తయారు చేసే ముడి పదార్థాలు లూజ్ షుగర్, కాఫీ క్రీమ్, సాల్ట్ను కొనుగోలు చేసి కేంద్రంలో డెయిరీకి సరఫరా చేసేవాడు. సమాచారం తెలుసుకున్న మహేశ్వరం ఎస్ఓటీ పోలీసులు రావిచెడ్ గ్రామంలో శ్రీశైలం ఇంటిపై దాడి చేసి కృత్రిమంగా పాలను తయారు చేసే కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. పాలతో పాటు వాహనాన్ని సీజ్ చేసి.. నిర్వాహకుడు శ్రీశైలాన్ని అరెస్ట్ చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు కడ్తాల్ సీఐ గంగాధర్ తెలిపారు.
జనగామ జిల్లా పాల డైరీలో పేలుడు
జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లి గోవర్ధనగిరి గ్రామంలో ఉన్న శక్తి మిల్క్ డెయిరీలో పేలుడు సంభవించింది. మిల్క్ డెయిరీలో బాదం మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పేలుడు సమయంలో అక్కడే విధులు నిర్వహిస్తున్న రామ్ గోపాల్ రెడ్డి, వివేక్కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే క్షతగాత్రులను వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తరలించారు. బాదం మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లోని కంప్రెషర్లో సాంకేతిక సమస్య కారణంగా పేలుడు జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది.
