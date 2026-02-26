English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Milk Tragedy: తెలంగాణలో కల్తీపాలు తయారీ.. డబ్బు కోసం వ్యాపారి కక్కుర్తి

Milk Tragedy: తెలంగాణలో కల్తీపాలు తయారీ.. డబ్బు కోసం వ్యాపారి కక్కుర్తి

Adulterated Milk Seized In Telangana Also A Head Rajahmundry Tragedy: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కల్తీ పాల సంఘటన తీవ్ర విషాదం రేపడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర సంచలనం రేపింది. దీంతో పాల నిర్వాహకులపై దాడులు చేస్తుండగా తెలంగాణలో ఓ వ్యాపారి డబ్బుల కోసం కల్తీ పాలు తయారుచేస్తుండగా అడ్డుకున్నారు. పాలను సీజ్‌ చేసి అతడిని అరెస్ట్‌ చేశారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 26, 2026, 12:00 PM IST

Trending Photos

Curd Storage Tips: ఎండాకాలంలో పెరుగు పుల్లగా ఉండకూడదంటే ఈ చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరి..​!
5
Curd Storage Tips
Curd Storage Tips: ఎండాకాలంలో పెరుగు పుల్లగా ఉండకూడదంటే ఈ చిన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే సరి..​!
OTT: కేంద్రం కీలకనిర్ణయం.. అశ్లీల కంటెంట్‌ ప్రసారం చేస్తోన్న ఆ 5 ఓటీటీలు బ్యాన్‌..!
5
India OTT ban news
OTT: కేంద్రం కీలకనిర్ణయం.. అశ్లీల కంటెంట్‌ ప్రసారం చేస్తోన్న ఆ 5 ఓటీటీలు బ్యాన్‌..!
Vaishnavi Chaitanya: ఆ తమిళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో వైష్ణవి చైతన్య.. బేబీ భామ లైఫ్ లో కీలక నిర్ణయం!
5
Vaishnavi Chaitanya
Vaishnavi Chaitanya: ఆ తమిళ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తో వైష్ణవి చైతన్య.. బేబీ భామ లైఫ్ లో కీలక నిర్ణయం!
Daily Rasiphalalu: గురువారం రాశిఫలాలు.. ఒక్క నిర్ణయం మీ జీవితాన్ని మార్చొచ్చు.. జాగ్రత్త!
6
rasiphal
Daily Rasiphalalu: గురువారం రాశిఫలాలు.. ఒక్క నిర్ణయం మీ జీవితాన్ని మార్చొచ్చు.. జాగ్రత్త!
Milk Tragedy: తెలంగాణలో కల్తీపాలు తయారీ.. డబ్బు కోసం వ్యాపారి కక్కుర్తి

Rajahmundry Milk Tragedy: ఏపీలోని రాజమండ్రిలో కల్తీ పాలు తాగి దాదాపు ఏడు మంది దాకా మృతిచెందడంతో ఏపీతోపాటు తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం రేపింది. పాలను కూడా కల్తీ చేస్తున్న దుర్మార్గులపై ప్రజలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పాలు తాగాలంటేనే భయమేస్తోంది. కల్తీ పాల ఘటనతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అధికారులు పాల కేంద్రాలను పరిశీలిస్తున్నారు. పాల సేకరణ, పాల తయారీ, డెయిరీలను పరిశీలిస్తుండగా.. ఓ చోట కల్తీ పాలు తయారుచేస్తున్న పాల సేకరణ కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. దీంతో తెలంగాణ పోలీసులు ఆ వ్యాపారిని అరెస్ట్‌ చేసి పాలను సీజ్‌ చేశారు. మరో చోట డెయిరీలో పేలుడు సంభవించింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Adulterated Milk Tragedy: పాలు కాదు కాలకూట విషం.. రాజమండ్రిలో ఆరేళ్ల బాలుడు మృతి

రంగారెడ్డి జిల్లా కడ్తాల్ మండలం రావిచెడ్ గ్రామంలో కల్తీ పాలు తయారు చేస్తున్న స్థావరంపై ఎస్ఓటి పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. కడ్తాల్ మండలంలోని రావిచేడు గ్రామంలో శ్రీశైలం అనే వ్యక్తి పాల సేకరణ కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో అక్రమంగా డబ్బులు సంపాదించాలని ఆలోచనతో కల్తీపాల తయారు చేస్తున్నాడు. ముడి సరుకులతో పాలను విక్రయిస్తున్నాడు. షాద్‌నగర్‌లో కల్తీ పాలు తయారు చేసే ముడి పదార్థాలు లూజ్ షుగర్, కాఫీ క్రీమ్, సాల్ట్‌ను కొనుగోలు చేసి కేంద్రంలో డెయిరీకి సరఫరా చేసేవాడు. సమాచారం తెలుసుకున్న మహేశ్వరం ఎస్ఓటీ పోలీసులు రావిచెడ్ గ్రామంలో శ్రీశైలం ఇంటిపై దాడి చేసి కృత్రిమంగా పాలను తయారు చేసే కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. పాలతో పాటు వాహనాన్ని సీజ్‌ చేసి.. నిర్వాహకుడు శ్రీశైలాన్ని అరెస్ట్‌ చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్టు కడ్తాల్ సీఐ గంగాధర్ తెలిపారు.

Also Read: Save Punarvika: చిన్నారి పునర్వికకు నారా లోకేశ్‌ అండ.. రూ.6 కోట్ల భారీ విరాళం

జనగామ జిల్లా పాల డైరీలో పేలుడు
జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లి  గోవర్ధనగిరి గ్రామంలో ఉన్న శక్తి మిల్క్ డెయిరీలో పేలుడు సంభవించింది. మిల్క్ డెయిరీలో బాదం మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్‌లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పేలుడు సమయంలో అక్కడే విధులు నిర్వహిస్తున్న రామ్ గోపాల్ రెడ్డి, వివేక్‌కు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వెంటనే క్షతగాత్రులను వరంగల్ ఎంజీఎం ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడి నుంచి మెరుగైన చికిత్స కోసం హైదరాబాద్ తరలించారు. బాదం మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్‌లోని కంప్రెషర్‌లో సాంకేతిక సమస్య కారణంగా పేలుడు జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Adulterated MilkMilk Contamination TragedyKadtalRavichedu VillageSOT police

Trending News