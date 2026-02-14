Attapur Advocate Murder: అక్క కళ్లలో ఆనందం కోసమే.!. అత్తాపూర్ అడ్వకేట్ మర్డర్ ఘటనలో వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు..

Attapur Advocate mohammed khadeer murder case: రంగారెడ్డి జిల్లాలోని అత్తాపూర్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అత్తాపూర్లో అడ్వకేట్ మహమ్మద్ ఖదీర్ ను నలుగురు దుండగులు దారుణంగా హత్య చేశారు. ఆయన ఆఫీసులో ఉండగా ఆటోలో వచ్చిన నలుగురు అత్యంత కిరాతకంగా కత్తులతో పొడిచి చంపారు. ఆ తర్వాత నిందితులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. అరుపులు, కేకలు విన్పించడంతో వెంటనే స్థానికులు అక్కడకు వచ్చారు. అప్పటికే లాయర్ రక్తపు మడులో కూలిపోయాడు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. దాడి ఘటనలో షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
అడ్వకేట్ ఖదీర్కు రెండు పెళ్లిళ్లు జరిగినట్లు పోలీసులు చెప్పారు. రెండో పెళ్లి చేసుకోవడంతో.. అప్పటి నుంచి ఖదీర్ మొదటి భార్య ఇంటికి రావడం మానేశాడు. దీంతో తన అక్క సోదరులతో చెప్పుకుని బాధపడింది. బావకు పలు మార్లు చెప్పిన అతనిలో మార్పులు రాలేదు. ఇక పగను పెంచుకున్న బామ్మర్దులు పక్కా స్కెచ్ వేసి మరీ బావ ఆఫీస్లో ఉండగా వెళ్లి అతడ్ని కత్తులతో పొడిచి చంపారు. తొలుత రాడ్ తో కొట్టి, ఆ తర్వాత కత్తులతో పలు మార్లు పొడిచినట్లు పోలీసులు చెప్పారు.
Read more: Formula E car Race case: ఫార్మూలా ఈ రేస్ లో కీలక పరిణామం.. ప్రాసిక్యూషన్ కు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్..
తమ అక్క కళ్లలో ఆనందం కోసమే ఈ పని చేసినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు హంతకుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. అడ్వకేట్ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటన మాత్రం స్థానికంగా ప్రజల్ని ఉలిక్కి పడేలా చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook