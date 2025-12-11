Uppal Stadium: క్రీడా రంగానికి కేంద్రంగా నిలుస్తున్న హైదరాబాద్లో అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనిల్ మెస్సీ పర్యటనపై అందరి దృష్టి పడింది. భాగ్యనగరం గడ్డపై మెస్సీ ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడనుండడంతో అందరూ ఈ మ్యాచ్పై ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. ఈనెల 13వ తేదీన జరగనున్న ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఏర్పాట్లపై పోలీస్ శాఖ కీలక సమీక్ష చేసింది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఏర్పాట్లు.. భద్రతాపరమైన చర్యలపై తెలంగాణ డీజీపీ సమీక్ష చేశారు.
ఈనెల 13వ తేదీన ఫుట్బాల్ ఆటగాడు మెస్సీతో ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ నిర్వహణకు సంబంధించి తీసుకోవాల్సిన భద్రతాపరమైన, ఇతర ఏర్పాట్లపై డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి పరిశీలించారు. ఉప్పల్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో ఉన్నతస్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన సమగ్ర ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మునిసిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్ఎంసీ), విద్యుత్ శాఖ, వాటర్ వర్క్స్, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ (శాట్స్)కు చెందిన అధికారులతో పాటు మ్యాచ్ నిర్వాహకులు సమావేశానికి హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఫుట్బాల్ మ్యాచ్కు తరలివచ్చే ప్రేక్షకులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలుగకుండా.. వారికి సౌకర్యవంతమైన వాతావరణాన్ని కల్పించేందుకు పటిష్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీస్ అధికారులకు సూచనలు చేశారు. ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనల్ మెస్సీకి ఉన్న ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపుతో భద్రతాపరమైన ఏర్పాట్లు అత్యంత పటిష్టంగా ఉండాలని.. ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ప్రేక్షకులకు సంబంధించిన మార్గదర్శకాలు, భద్రతా నియమాలను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని నిర్వాహకులు, పోలీస్ అధికారులకు డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి సూచించారు. మెట్రో రైళ్లలోనూ, హైదరాబాద్ నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లలో ఏర్పాటు చేసే ప్రచార బోర్డుల ద్వారా ప్రజలకు అవసరమైన సమాచారాన్ని, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ట్రాఫిక్ మళ్లింపు వివరాలను తెలపాలని అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
23 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఉప్పల్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందని, భద్రతాపరంగా చాలా అనువైనదని అధికారులు తెలిపారు. స్టేడియాన్ని సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్ అనే నాలుగు ప్రధాన సెక్టర్లుగా విభజించినట్లు, దాదాపు 39 వేల మంది కూర్చునే సామర్థ్యం ఉందని వివరించారు. అధికారులందరూ సమన్వయంతో పనిచేసి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ను ఎలాంటి లోపాలు లేకుండా, విజయవంతంగా నిర్వహించాలని డీజీపీ సూచించారు.
