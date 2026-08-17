Ameer Log Movie: పక్కా హైదరాబాద్ బస్తీ నేపథ్యం, బలమైన భావోద్వేగాలతో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అమీర్ లోగ్’. రమణా రెడ్డి సోమ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ మూవీని అవ్వల్ నంబర్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై మాధవి రెడ్డి సోమ నిర్మించారు. మనోహర్ రెడ్డి మంచురి సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. ఎంసీ హరి, మనోజ్, శశిధర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ 'స్పిరిట్ మీడియా' ద్వారా దగ్గుబాటి రానా సమర్పిస్తున్నారు. ఆగస్ట్ 21న ఈ మూవీ థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో హీరోలు ఎంసీ హరి, మనోజ్, శశిధర్ చిత్ర విశేషాలను వెల్లడించారు.
రియలిస్టిక్ మేకింగ్.. సింక్ సౌండ్తో చిత్రీకరణ
సినిమా ఎంతో సహజంగా ఉంటుందని, హైదరాబాద్ బస్తీల్లో లైవ్గా తిరిగిన అనుభూతిని ఇస్తుందన్నారు. దాదాపు 95 శాతం సినిమాను సింక్ సౌండ్తోనే షూట్ చేశామని.. విమానాల శబ్దాలు లేదా చిన్న డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా షూటింగ్ ఆపి రీ-టేక్స్ తీసుకున్నామని చెప్పారు. కేవలం రోడ్లపై తీసిన 5 శాతం సీన్లకు మాత్రమే డబ్బింగ్ చెప్పినట్లు తెలిపారు. డైరెక్టర్ గారి అత్తగారి ఇల్లు, ఆ బస్తీలోనే షూటింగ్ చేశామన్నారు. అక్కడి వాళ్లంతా తమను ఎంతో జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారని గుర్తు చేసుకున్నారు. తాము బస్తీల్లోనే పెరిగామని.. తెలంగాణ యాస, బస్తీ లైఫ్ కథ అవ్వడంతో ఈజీగా మారిందన్నారు.
బిర్యానీ చుట్టూ తిరిగే కథ
ఈ మూవీలో బిర్యానీ కీ పాయింట్ అని.. ఫస్టాఫ్ చూస్తే బిర్యానీ వాసన వస్తుందని.. సెకండాఫ్లో టేస్ట్ తెలుస్తుందన్నారు. ఇక క్లైమాక్స్ పూర్తయ్యేసరికి కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ కలుగుతుందంటూ ఇంట్రెస్టింగ్గా చెప్పుకొచ్చారు. షూటింగ్ సమయంలోనే ఓ క్లౌడ్ కిచెన్ ఏర్పాటు చేశామని, షాట్స్ లేని సమయంలో తామంతా వంట పనుల్లో పాల్గొనేవాళ్లమని సరదా విషయాలను పంచుకున్నారు. తెరపై తాము ముగ్గురం ప్రధానంగా కనిపించినా.. కథ మొత్తం మహిళా పాత్రల చుట్టూనే బలంగా తిరుగుతుందని తెలిపారు. ఇంట్లోని తల్లి, అక్క, వదిన, పక్కింటి వాళ్ల పాత్రలు ప్రతి కుటుంబానికీ కనెక్ట్ అవుతాయన్నారు. స్మరణ్ అందించిన సంగీతం, బీజీఎం సినిమా ఎమోషన్స్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయని కొనియాడారు.
రెగ్యులర్ తెలుగు సినిమాల్లో ఉండేలా కాకుండా.. ఈ మూవీలో ఈ హిందీ ఎక్కువగా ఉంటుందని.. తెలంగాణ, హైదరాబాద్ అంటే తెలీకుండానే కొన్ని పదాల్లో హిందీ, ఉర్దూ వచ్చేస్తుందన్నారు. మరీ హైలెవెల్ కాకుండా.. సాధారణ ప్రేక్షకులకు కూడా అర్థమయ్యేలా భాష ఉంటుందన్నారు. భాష, యాసలతో సంబంధం లేకుండా హైదరాబాద్ జీవన శైలిని ప్రతిబింబిస్తూ తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవుతుందని, రానా దగ్గుబాటి సంస్థ విడుదల చేస్తుండటం సినిమాపై మరింత నమ్మకాన్ని పెంచిందని చెప్పుకొచ్చారు.