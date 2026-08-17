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ఆ సీన్స్ చూస్తే కడుపు నిండిపోతుంది.. బిర్యానీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో 'అమీర్ లోగ్'

Ameer Log Movie: హైదరాబాద్ బస్తీ జీవితాన్ని అత్యంత సహజంగా తెరకెక్కిస్తూ.. బిర్యానీ చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో రూపొందిన చిత్రం ‘అమీర్ లోగ్’. స్పిరిట్ మీడియా ద్వారా రానా దగ్గుబాటి విడుదల చేస్తున్న ఈ సినిమాతో పక్కా లోకల్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ఇవ్వబోతున్నామని చిత్ర యూనిట్ ధీమా వ్యక్తం చేసింది.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 17, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:34 AM IST
ఆ సీన్స్ చూస్తే కడుపు నిండిపోతుంది.. బిర్యానీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో 'అమీర్ లోగ్'
Image Credit: Ameer Log Movie

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఆ సీన్స్ చూస్తే కడుపు నిండిపోతుంది.. బిర్యానీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో 'అమీర్ లోగ్'
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