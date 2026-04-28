Fire accident in sofa manufacturing unit Bahadurpura Hyderabad: తెలంగాణలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఎక్కడ చూసిన జనాలు ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోతున్నారు. మరోవైపు వరుసగా అగ్ని ప్రమాద ఘటనలు కూడా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. హైదరాబాద్ లోని బహదూర్ పురలోని కిషన్ గంజ్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. రెప్పపాటులో మంటలు వేగంగా దుకాణం అంతటా వ్యాపించాయి.
హైదరాబాద్ లో మరో అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బహదూర్ పురాలోని కిషన్ బాగ్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. స్థానికంగా ఉన్న సోఫా తయారీ కేంద్రంలో మంటలు వ్యాపించాయి. చూస్తుండగానే అవి వేగంగా దుకాణం అంతటా వ్యాపించాయి. సోఫాలు, కలపలు, ఫోమ్ లకు మంటలు వేగంగా అంటుకున్నాయి. చూస్తుండగానే మంటలు షాప్ అంతట వ్యాపించాయి.
ఆ ప్రాంతంలో నల్లని మేఘాలు అలుము కున్నాయి. వెంటనే చుట్టుపక్కల వారు అలర్ట్ అయి ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగిన సిబ్బంది ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకొని వస్తున్నారు. అగ్ని ప్రమాదంకు షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమని ప్రాథమికంగా అధికారులు భావిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి