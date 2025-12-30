Asaduddin Owaisi: గేరు మార్చిన ‘అసదుద్దీన్ ఓవైసీ’.. మజ్లిస్ అధినేత ప్లాన్ ఇదేనా..!

నెత్తిన టోపీ.. కళ్లజోడు.. కుర్తా పైజామా ఆహార్యంతో ఇదిగో నిలువెత్తు రూపం… ఈయన పేరు అసదుద్ధీన్ ఒవైసీ. హైదరాబాద్ లోనే పుట్టి పెరిగారు. నిజాం కళాశాలలో విద్యాభ్యాసం కొనసాగించారు. లండన్ లో ఎల్ ఎల్ బి పూర్తిచేశారు. ఇస్లాంకు చెందిన ఈయన శైలే వేరు. చిన్నప్పటినుంచి ఆవేశంగా మాట్లాడటం.. తనదైన శైలిలో ఆసక్తి రేకెత్తించే మాటలతో శ్రోతలను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తారు. తలపండిన రాజకీయ నేత సుల్తాన్ సలావుద్ధీన్ రాజకీయ వారసుడిగా ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు. పాతబస్తీలో సరదాగా తిరగాలని అడుగేస్తే చాలు… అసద్ బాయ్.. అసద్ బాయ్ అంటూ అడుగులో అడుగేస్తూ.. ప్రత్యేక సైన్యమే కదిలివస్తుంది. నాన్న సుల్తాన్ సలావుద్ధీన్ ఆశీస్సులతో రాజకీయాల్లో కి వచ్చి రెండు సార్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికయ్యారు. 1994,1999 ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు. నాన్న సలావుద్ధీన్ అనారోగ్యం కారణంగా ఆయనకు బదులుగా హైదరాబాద్ లోక్ సభకు 2004లో తొలిసారిగా లోక్ సభకు ఎన్నికయ్యారు. అప్పటినుంచి వరుసగా ఐదు సార్లు హైదరాబాద్ లోక్ సభ సభ్యుడిగా రికార్డు సృష్టించారు. ప్రతి సారి ఎన్నికల్లో మెజారిటీ రెట్టింపవుతూ వస్తోంది. 2024లో జరిగిన లోక్ సభ ఎన్నికల్లో 3లక్షల 38 వేల ఓట్ల మెజారిటీతో విజయభేరి మోగించారు.
హైదరాబాద్ లో ఆయన ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టినా..ఆవేశంతో ఊగిపోతారు. అదొక ప్రత్యేక వేదికగా మారిపోతుంది. అది హైదరాబాద్ గల్లీ మీటింగే కాదు.. ఢిల్లీలోని లోక్ సభలోనూ అదే తంతు. ప్రత్యర్థి రాజకీయ పార్టీ నాయకులను తూలనాడటంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి. ముస్లింలను ఎవరైనా విమర్శిస్తే సహించరు. ఎప్పటికప్పుడు కౌంటర్ ఎటాక్ చేస్తారు. ఎవ్వరూ అసదుద్ధీన్ ను ఢీకొట్టలేని పరిస్థితిని క్రియేట్ చేస్తారు. ఇదీ ఆయన ప్రత్యేకత.
ఇస్లాం మత విశ్వాసాలను పెంచిపోషించడం, విద్యాబుద్ధులు నేర్పించే మదర్సాల పనితీరుపై గతంలో ఎన్నో విమర్శలు వచ్చాయి. మదర్సాల్లో జరిగే కార్యకలాపాలను రాజకీయ నాయకులు ఎండగట్టారు. దేశంలో ఏమూల తీవ్రవాద చర్యలు జరిగినా.. వాటి మూలాలు హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాయని చాలా సందర్భాల్లో దర్యాప్తు బృందాలు ధృవీకరించాయి. ముస్లిం నాయకుడిగా, ప్రజాప్రతినిధిగా చాలా సందర్భాల్లో అసదుద్ధీన్ ఒవైసీ తీవ్రవాద కార్యకలాపాలను పెద్దగా పట్టించుకోనట్లుగా వ్యవహరించారు. రోజులు మారాయి. కాలానుగుణంగా ఆయన స్వరం మారింది. అసదుద్ధీన్ ఒవైసీలో విప్లవాత్మక మార్పు కనిపించింది. ఇది నిజం ఆయనలో పరివర్తన సుస్పష్టం. ఇపుడు ఆయన మాటలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతాల్లో పర్యాటక స్థలం పహల్గామ్ లో ఉగ్రమూకల దాష్టీకానికి 26 మంది బలయ్యారు. ఆ దుర్ఘటనలో ముస్లింలు కూడా ఉన్నారని అసదుద్ధీన్ ఒవైసీ మనసు చలించిపోయింది. దుర్మార్గులైన ఉగ్రవాదులు అమాయక ప్రజల ప్రాణాలను పొట్టనబెట్టుకున్నారని ఓ సందర్భంలో ఒవైసీ పశ్చాతాపం వ్యక్తంచేశారు. అంతేకాదు… భారతదేశ గడ్డపై ఉగ్రవాదులు పాల్పడిన దుర్మార్గం సహించరానిదని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. పహల్గామ్లో జరిగిన ఘోరమైన దాడిని ఊచకోతగా ఆయన అభివర్ణించారు. పుల్వామా సంఘటనల కంటే ప్రమాదకరమైందని, బాధాకరమైందన్నారు.
మహారాష్ట్ర పర్భానిలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఆవేశం కట్టలుతెంచుకుంది. పాకిస్థాన్ చర్యలపై నిప్పులు చెరిగారు. అణు ఆయుధాల్ని సిద్ధం చేశామంటూ బాహాటంగా జారీ చేసిన పాక్ నాయకుల హెచ్చరికలపై ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. అమాయక ప్రజలను చంపితే.. ఏ దేశం ఎందుకు మౌనంగా ఉంటుంది. అందుకు గట్టిగానే బదులిస్తోందని తీవ్రస్థాయిలోనే హెచ్చరించారు. పాకిస్తానీయులు తీవ్రవాదులకంటే దారుణమైన వారని దుమ్ముదులిపారు.
పహల్గామ్ దాడిని ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న భారత ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ సింధూర్ తో పాకిస్థాన్ లోని ఉగ్రమూలాలను పెకళించివేసింది. ఉగ్రదాడిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం అఖిలపక్ష సమావేశానికి అన్ని పార్టీలను ఆహ్వానించాలనే విషయాన్ని అసదుద్ధీన్ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి కిరణ్ రిజిజుతో స్వయంగా ఫోన్లో మాట్లాడాడి… జాతీయ భద్రతకు సంబంధించిన అంశంలో పార్లమెంటులో ప్రాతినిధ్యం వహించే అన్ని పార్టీల సూచనలు తీసుకోవాలని కేంద్రప్రభుత్వానికి విన్నవించారు. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద చర్యలను సహించేది లేదన్నారు. పాకిస్థాన్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ ను తక్షణమే స్వాధీనం చేసుకోవాలన్నారు. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద చర్యలను పసిగట్టాలన్నారు. నిర్ణయాత్మక సైనిక, వ్యూహాత్మక చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఉగ్రవాదులు ఖాళీ చేసిన స్థావరాలను స్వాధీనం చేసుకోవాలని కేంద్రాన్ని కోరారు.
పహల్గామ్ దుర్ఘటనతో అసదుద్ధీన్ ఒవైసీలో పూర్తిగా మార్పు కనిపించింది. భారతదేశంలో అమాయకులపై పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదులు విరుచుకుపడటంపై అసదుద్ధీన్ ఒవైసీ తీవ్రంగా విచారం వ్యక్తంచేశారు. భారత ప్రభుత్వం తరఫున ప్రజాప్రతినిధుల బృందం పొరుగుదేశాలకు వెళ్లి ఉగ్రవాదుల దుర్మార్గాన్ని ఎండగట్టింది. ప్రవాస భారతీయులకే కాదు.. పొరుగుదేశస్తులకు ఉగ్రవాదుల దుర్మార్గ చర్యలను వివరించారు. భారత్ నుంచి వెళ్లిన ప్రజాప్రతినిధుల బృందంలో అసదుద్ధీన్ ఒవైసీ ఒకరుగా ఉన్నారు. ముస్లింలంటే రాక్షసంగా మానవ ప్రాణాలను తీసేవారు కాదని, ఉగ్రవాద చర్యలను సహించరానివని అసదుద్ధీన్ పునరుద్ఘాటించారు.
తాజాగా అసదుద్ధీన్ ఒవైసీ పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాదంపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తంచేశారు. అంతేకాదు.. ఇస్లాం మతబోధనకు, సత్ప్రవర్తనకు భారత దేశంలో వేదికగా మదర్సా సెంటర్లు ఉగ్రవాదాన్ని పెంచిపోషిస్తున్నాయని ఫైరయ్యారు. విద్యాబుద్ధులు నేర్పించాల్సిన చోట… మానవ ప్రాణాలనుతీసేందుకు దుర్మార్గపు చర్యల్లో శిక్షణ పొందడమేంటని ఆశ్చర్యం వ్యక్తంచేశారు. మనిషి ప్రాణాలను మనిషి తీసే విష సంస్కృతి ఇస్లాం మతంలో లేదన్నారు. మత విశ్వాసాలకు విరుద్ధంగా మదర్సా సెంటర్లను ఉద్రవాద శిక్షణా శిబిరాలుగా నిర్వహిస్తున్నారనే భావన అసదుద్ధీన్ లో వ్యక్తమైంది. విధ్వంసాలకు పాల్పడే బాంబుల తయారీని ఎట్టపరిస్థితుల్లో సహించమన్నారు.
ముస్లింలలో పాకిస్థాన్ ముస్లింలు వేరు.. భారతదేశపు ముస్లింలు వేరని అసదుద్ధీన్ అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. మదర్సాలలో ఒక్క గదిని నిర్మించలేని మూర్ఖులు బాంబులు తయారు చేస్తున్నారన్నారు. మదర్సాలలో బాంబుల తయారీ క్షమించరాని నేరమని స్పష్టం చేశారు. భారతదేశానికి శత్రువులంటే వాళ్లు భారత ముస్లింలకూ శత్రువులేనన్నారు. ఇస్లాంలో ఆత్మహత్య నిషేధమని.. అమాయకులను ప్రాణాలు తీయడం మహాపాపమన్నారు.
భారత దేశంలో పుట్టిపెరిగిన ముస్లింలు... ఉగ్రవాద చర్యలకు పాల్పడితే.. ముస్లిం సమాజానికి చెడ్డపేరొస్తొందని అసదుద్ధీన్ అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. తాజాగా బంగ్లాదేశ్ లో మైనారిటీలపై జరిగిన హింసాకాండను ఖండించారు మనం ప్రాణాలతో స్వేచ్ఛగా తిరిగే ప్రాంతంలో సాటి మనుషులను రాక్షస బుద్ధితో ఎలా చంపాలని మనసువస్తుందని ప్రశ్నించారు. సమాజంలో అందరి ప్రాణాలు సమానమేనని, సాటి మనుషులపట్ల,ప్రేమ, అభిమానంతో మెలగాలని, భారతదేశ గడ్డపై రాక్షస స్వభావనికి ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ తావులేదని ముస్లింనేత, ఎంపీ అసదుద్ధీన్ ఒవైసీ స్పష్టంచేశారు. ఒవైసీ వ్యాఖ్యలను అర్థం చేసుకుని ముస్లిం ముసుగుల్లో ఉన్న ఉగ్రవాదాన్ని దూరంచేస్తారనే భావన సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. ముస్లిం ముసుగులో ఎవరైనా ఉగ్రవాద చర్యలకు పాల్పడితే… ప్రభుత్వ కఠినంగా వ్యవహరిస్తుందని హెచ్చరించారు.
(రచయత జీ న్యూస్ డెస్క్ - మునిరాజ్ - తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ )
