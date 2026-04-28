Ashu reddy Case: నా తరపున వేణుస్వామి, నటి ప్రవీణా.!. సెటిల్ మెంట్ ఆఫర్ చేసిన అషురెడ్డి.. ఆడియో వైరల్..

Ashu reddy audio recording viral amid big boss fame 9 crore cheating complaint: బిగ్ బాస్ బ్యూటీ అషురెడ్డి ఎపిసోడ్ లో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ భామ తనపై వచ్చిన ఆరోపణలపై తనను సంప్రదించకుండా పోలీసులు కేసును నమోదు చేశారని అషురెడ్డి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పెళ్లి పేరుతో తనను వల్లో వేసుకుని తన కుటుంబాన్ని నమ్మించి దాదాపు రూ. 9.83 కోట్లు మోసం చేసిందంటూ బాధితుడు ధర్మేంద్ర కుటుంబం ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు ఆమెపై నాన్ బెయిలబుల్ కేసు నమోదు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో దీనిపై నమోదైన FIRను కొట్టివేయాలని కోరుతూ అషురెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించింది.
ఈ క్రమంలో అశురెడ్డి మాట్లాడిన ఒక ఆడియో కాల్ నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మే అనేది ఒక్కటే నాకు టార్గెట్ గా కనిపిస్తుందని అశు రెడ్డి అన్నారు. మిగిలిన డబ్బులు నేను లైఫ్ లో సెటిల్ అయిన తరువాత ఇస్తానని బాధితుడికి ఆడియో మెసేజ్ పంపింది. మా అక్కను , మా తల్లిని ఈ వ్యవహారం లో లాగొద్దు, అలా కాకుండా ఇద్దరమే మాట్లాడుకుందని అంది.
ఒకవేళ తన మాట వినకుంటే తనను వేధిస్తున్నావని కేసు పెడతానంటూ కూడా స్వీట్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. నా తరపున వేణు స్వామి, సీరియల్ నటి ప్రవీణా కలిసి వస్తారని కూర్చొని సెటిల్ చేసుకుందామని ఆశు రెడ్డి మాట్లాడింది. నేను నీ మొహం చూడాలని అనుకోవడం లేదని, ఈ విషయం గురించి మాట్లాడాలి అనుకోవడం లేదని కూడా ఆశు రెడ్డి మాట్లాడింది.
అసలేం జరిగిందంటే..?
అషురెడ్డి పెళ్లిపేరుతో తన కొడుకు ధర్మేంద్రను మోసం చేసిందని బాధితుడి తండ్రి హైదరాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. వేణు స్వామితో కూడా పూజలు చేయించుకున్నారని చెప్పాడు. పెళ్లి సాకుతో అషురెడ్డి తన వద్ద నుంచి సుమారు రూ. 9.83 కోట్లు వసూలు చేసిందని ధర్మేంద్ర ఆరోపిస్తున్నారు. తన సోదరి దివ్యారెడ్డికి కూడా రూ. 50 లక్షలు ఇచ్చినట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. పెళ్లికి రెడీ అవుతున్న నేపథ్యంలో సడెన్ గా ధర్మేంద్రను నో చెప్పడంతో ఈ రచ్చ వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనిపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
