English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Athreyapuram Brothers: హైదరాబాద్‌లో ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్.. ఇద్దరు వ్యక్తుల బల పరీక్ష

Athreyapuram Brothers: హైదరాబాద్‌లో 'ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్'.. ఇద్దరు వ్యక్తుల బల పరీక్ష

Athreyapuram Brothers: ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ మూవీ పూజా కార్యక్రమాలు బుధవారం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఏ స్వీట్ రైవల్రీ అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో రూపొందుతోంది.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Jan 21, 2026, 10:04 PM IST

Trending Photos

Budget 2026: ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్‌ ముందు హల్వా వేడుక ఎందుకు జరుపుతారు? ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇదే!
5
Budget 2026
Budget 2026: ప్రతి ఏడాది బడ్జెట్‌ ముందు హల్వా వేడుక ఎందుకు జరుపుతారు? ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇదే!
Niharika Konidela: విడాకుల సమయంలో నిహారిక కొణిదెలను ఓదార్చింది అతడే! ఎవరో తెలుసా?
6
Niharika Konidela
Niharika Konidela: విడాకుల సమయంలో నిహారిక కొణిదెలను ఓదార్చింది అతడే! ఎవరో తెలుసా?
Samantha Vacation With Manchu Lakshmi: సమంత, రాజ్ నిడిమోర్ తో మంచు లక్ష్మి.. మంచిగా వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ..!
5
samantha vacation
Samantha Vacation With Manchu Lakshmi: సమంత, రాజ్ నిడిమోర్ తో మంచు లక్ష్మి.. మంచిగా వెకేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ..!
Budget 2026: భార్యభర్తలకు నిర్మలమ్మ ఫిబ్రవరి కానుక.. బడ్జెట్‌లో జాయింట్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్‌పై కీలక ప్రకటన..?
6
Joint Taxation System
Budget 2026: భార్యభర్తలకు నిర్మలమ్మ ఫిబ్రవరి కానుక.. బడ్జెట్‌లో జాయింట్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్‌పై కీలక ప్రకటన..?
Athreyapuram Brothers: హైదరాబాద్‌లో 'ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్'.. ఇద్దరు వ్యక్తుల బల పరీక్ష

Athreyapuram Brothers: ప్రస్తుతం ఆడియన్స్ టేస్ట్ పూర్తిగా మారిపోయింది. అందుకు తగినట్లు సినిమాల ట్రెండ్ కూడా మారుతోంది. ప్రేక్షకులను అలరించడమే లక్ష్యంగా మేకర్స్ కొత్త కథలతో డిఫరెంట్ సినిమాలను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అన్ని అంశాలను కలగలిపి నేటి ఆడియన్స్‌కు కనెక్ట్ అయ్యేలా ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ అనే సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నాడు దర్శకుడు రాజేష్‌ జగన్నాధం. రాజీవ్ కనకాల, గవిరెడ్డి, సన్నీ పత్సా, రఘు బాబు, గీత్ సాయిని, నేహా పఠాన్, సిద్దార్థ్ గొల్లపూడి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా.. S2S సినిమాస్, ది ఫెర్వేంట్ ఇండీ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై VSK సంజీవ్, వంగపల్లి సందీప్, వంగపల్లి సంకీర్త్, ప్రవీణ్ గద్దె, రాజేష్ గద్దె, రాకేష్ గద్దె సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

బుధవారం హైదరాబాద్‌లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌లో ఈ మూవీకి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు గ్రాండ్‌గా జరిగాయి. డైరెక్టర్స్  వశిష్ట, అనుదీప్, ఆదిత్య హాసన్, ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి వశిష్ట క్లాప్ కొట్టగా.. విజయ్ కనకమేడల కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల, ఆదిత్య హాసన్ స్క్రిప్ట్ అందివ్వగా.. డైరెక్టర్ అనుదీప్ మొదటి సన్నివేశానికి గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.   

పూజా కార్యక్రమం సందర్భంగా మేకర్స్ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు. ఏ స్వీట్ రైవల్రీ అనే ట్యాగ్‌లైన్‌తో ఇద్దరు బలపరీక్షతో పోస్టర్‌ను డిజైన్ చేశారు. పోస్టర్‌తోనే ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేశారు. ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్‌గా రమీజ్ నవనీత్ పనిచేస్తుండగా.. సంతు ఓంకార్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను అనిల్ పసల నిర్వర్తిస్తున్నారు. త్వరలోనే సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు. 

టెక్నీకల్ టీమ్:

==> డైరెక్షన్: రాజేష్ జగన్నాధం
==> బ్యానర్స్: S2S సినిమాస్, ది ఫెర్వేంట్ ఇండీ ప్రొడక్షన్స్
==> ప్రొడ్యూసర్స్: VSK సంజీవ్, వంగపల్లి సందీప్, వంగపల్లి సంకీర్త్, ప్రవీణ్ గద్దె, రాజేష్ గద్దె, రాకేష్ గద్దె
==> మ్యూజిక్: సంతు ఓంకార్
==> ఎడిటర్: అనిల్ పసల
==> PRO: సాయి సతీష్

Also Read: Samyuktha About Love: అతన్ని ప్రేమించినంతగా.. నా తల్లిదండ్రులని కూడా ప్రేమించలేదు.. సంయుక్త మీనన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..

Also Read: Allu Arjun Review: మామ 'మెగాస్టార్' సినిమాకి అల్లుడు 'ఐకాన్ స్టార్' రివ్యూ..సినిమా చూసి ఏం చెప్పాడంటే? లాస్ట్ లైన్ మిస్ అవ్వొద్దు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Athreyapuram BrothersAthreyapuram Brothers MovieAthreyapuram Brothers PosterMovie News

Trending News