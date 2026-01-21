Athreyapuram Brothers: ప్రస్తుతం ఆడియన్స్ టేస్ట్ పూర్తిగా మారిపోయింది. అందుకు తగినట్లు సినిమాల ట్రెండ్ కూడా మారుతోంది. ప్రేక్షకులను అలరించడమే లక్ష్యంగా మేకర్స్ కొత్త కథలతో డిఫరెంట్ సినిమాలను ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే అన్ని అంశాలను కలగలిపి నేటి ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యేలా ఆత్రేయపురం బ్రదర్స్ అనే సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నాడు దర్శకుడు రాజేష్ జగన్నాధం. రాజీవ్ కనకాల, గవిరెడ్డి, సన్నీ పత్సా, రఘు బాబు, గీత్ సాయిని, నేహా పఠాన్, సిద్దార్థ్ గొల్లపూడి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా.. S2S సినిమాస్, ది ఫెర్వేంట్ ఇండీ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై VSK సంజీవ్, వంగపల్లి సందీప్, వంగపల్లి సంకీర్త్, ప్రవీణ్ గద్దె, రాజేష్ గద్దె, రాకేష్ గద్దె సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు.
బుధవారం హైదరాబాద్లోని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో ఈ మూవీకి సంబంధించిన పూజా కార్యక్రమాలు గ్రాండ్గా జరిగాయి. డైరెక్టర్స్ వశిష్ట, అనుదీప్, ఆదిత్య హాసన్, ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి వశిష్ట క్లాప్ కొట్టగా.. విజయ్ కనకమేడల కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు. ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల, ఆదిత్య హాసన్ స్క్రిప్ట్ అందివ్వగా.. డైరెక్టర్ అనుదీప్ మొదటి సన్నివేశానికి గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు.
పూజా కార్యక్రమం సందర్భంగా మేకర్స్ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ను విడుదల చేశారు. ఏ స్వీట్ రైవల్రీ అనే ట్యాగ్లైన్తో ఇద్దరు బలపరీక్షతో పోస్టర్ను డిజైన్ చేశారు. పోస్టర్తోనే ఇంట్రెస్ట్ను క్రియేట్ చేశారు. ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్గా రమీజ్ నవనీత్ పనిచేస్తుండగా.. సంతు ఓంకార్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఎడిటింగ్ బాధ్యతలను అనిల్ పసల నిర్వర్తిస్తున్నారు. త్వరలోనే సినిమాకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించనున్నట్లు మేకర్స్ తెలిపారు.
టెక్నీకల్ టీమ్:
==> డైరెక్షన్: రాజేష్ జగన్నాధం
==> బ్యానర్స్: S2S సినిమాస్, ది ఫెర్వేంట్ ఇండీ ప్రొడక్షన్స్
==> ప్రొడ్యూసర్స్: VSK సంజీవ్, వంగపల్లి సందీప్, వంగపల్లి సంకీర్త్, ప్రవీణ్ గద్దె, రాజేష్ గద్దె, రాకేష్ గద్దె
==> మ్యూజిక్: సంతు ఓంకార్
==> ఎడిటర్: అనిల్ పసల
==> PRO: సాయి సతీష్
