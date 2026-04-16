Child Acid Drink: తోటి కోడళ్ల పంచాయితీ.. బాలుడితో యాసిడ్‌ తాగించిన తోటి కోడలు

Co Sister Acid Incident: ఉమ్మడి కుటుంబంలో తన కొడుకుపై వివక్ష కొనసాగుతోందని ఈర్ష్యతో తన తోటి కోడలి కొడుక్కి ఓ వివాహిత యాసిడ్ తాగించింది. జ్యూస్ తాగితే చాక్లెట్ ఇస్తానని నమ్మించి గ్లాస్లో యాసిడ్ పోసి ఇచ్చింది. అది తాగిన పిల్లాడు విలవిలలాడుతూ బోరున ఏడ్చాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబసభ్యులు నిర్ఘాంతపోయారు. వెంటనే బాలుడిని ఆస్పత్రికి తరలించగా ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నాడు. హైదరాబాద్లో సంచలనం రేపిన ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్ శివారులోని మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా బోడుప్పల్ ద్వారాకానగర్లో పర్వతం సతీశ్ కుమార్, అంజమ్మ దంపతులు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు, ఇద్దరు కోడళ్లు పర్వతం నాగరాజు- సంధ్య, పర్వతం జగదీశ్-మంజుల. వీరంతా ఉమ్మడి కుటుంబంగా నివసిస్తున్నారు. పెద్ద కుమారుడికి ఒక కుమార్తెతోపాటు నాలుగేళ్ల కుమారుడు కార్తీక్ వాసు ఉన్నాడు. చిన్న కుమారుడికి ఒక పిల్లాడు ఉన్నాడు. కొంతకాలంగా కోడళ్ల మధ్య పంచాయితీ నడుస్తోంది. చిన్నకోడలు మంజుల విభేదాలతో తరచూ గొడవ పడుతుండేది. అత్తామామలు తోటి కోడలు పిల్లలను బాగా చూసుకుంటూ తన పిల్లాడిని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడని మంజుల భావిస్తోంది.
ఈ బాధతో ఏప్రిల్ 9వ తేదీన ఇంట్లో అందరూ ఉన్న సమయంలో మంజుల రాత్రి పూట తన తోటి కోడలి కుమారుడికి జ్యూస్ అని చెప్పి యాసిడ్ తాగించింది. 'నీకు చాక్లెట్ ఇస్తాను. బాబాయి తెచ్చిన జ్యూస్ తాగాలి' అని చెప్పి యాసిడ్ పోసిన గ్లాస్ ఇచ్చి ఆమె పిల్లాడితో యాసిడ్ తాగించే ప్రయత్నం చేసింది. యాసిడ్ చుక్కలు కొన్ని నోటిపై పడిన అనంతరం ఆ బాలుడు రోదిస్తూ కిచెన్లో నుంచి హాల్లోకి వచ్చాడు. వేరే గదిలో ఉన్న అత్తామామ, బాలుడి తల్లి సంధ్య కంగారుపడ్డారు. వచ్చి ఏం జరిగిందని అడగ్గా 'పిన్ని జ్యూస్ అని చెప్పి యాసిడ్ తాగించింది' అని బాలుడు చెప్పాడు. అయితే మంజుల తాను ఏం చేయలేదని.. పిల్లాడే యాసిడ్ తాగేశాడని కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేసింది.
యాసిడ్ ధాటికి మంట తాళలేక ఏడుస్తుండడంతో పిల్లాడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆస్పత్రిలో పిల్లాడు చికిత్స పొందుతున్నాడు. ఈ సంఘటనపై బాలుడి తల్లి సంధ్య పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తన కొడుకును చంపాలని మంజుల చూస్తోందని.. ఇది తొలిసారి కాదని గతంలోనూ పలుసార్లు హత్యాయత్నం చేసిందని బాలుడి తల్లి సంధ్య సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. గతంలో తన కొడుకు ముక్కు నోరు మూసి ఊపిరి ఆడకుండా ప్రయత్నం చేసిందని.. అది చూసి తాను దిగ్భ్రాంతికి లోనయినట్లు సంధ్య పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో తెలిపింది. మరొకసారి డాబా మీదకు వెళ్లి రెయిలింగ్పై బాలుడిని కూర్చోపెట్టి చేతులు వదిలేసిందని.. భయంతో పిల్లాడు ఏడుస్తుంటే తన మామ వెళ్లి కాపాడాడని వెల్లడించింది. బాలుడి తల్లి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
