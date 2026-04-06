  • Azharuddin: అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి ఊస్టింగేనా..! నెలాఖరే డెడ్ లైన్..

Azharuddin: అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి ఊస్టింగేనా..! నెలాఖరే డెడ్ లైన్..

Azharuddin Cabinet Minister Post Risk: దాదాపు ఐదు నెలల క్రితం తెలంగాణ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన అజారుద్దీన్ పదవి గాలిలో దీపంలా మారిందనే చెప్పాలి. తెలంగాణలోని రెండు చట్ట సభల్లో సభ్యుడు కానీ నేపథ్యంలో మరో నెల రోజుల్లో ఏదో ఓ సభలో సభ్యుడైతేనే కానీ మంత్రిగా కొనసాగలేని పరిస్థితి. ఒకవేళ సభ్యుడు కాకపోతే అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి ఊస్టింగే అని చెప్పాలి. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 6, 2026, 08:56 AM IST

Azharuddin: అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి ఊస్టింగేనా..! నెలాఖరే డెడ్ లైన్..

Azhar What Next: మంత్రి అజారుద్దీన్ పదవికి చిక్కులు వచ్చేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఆయన మంత్రిగా కొనసాగాలంటే ఈ నెల 30లోగా ఎమ్మెల్సీగా నియమితులు కావాల్సిన అనివార్య పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. గతేడాది అక్టోబర్ 31న అజారుద్దీన్ మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. నిబంధనల ప్రకారం చట్టసభల్లో సభ్యుడు కాకుండా మంత్రి పదవి చేపడితే కచ్చితంగా ఆరు నెలల్లో ఎమ్మెల్యే లేదా ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నిక కావాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పట్లో తెలంగాణలో ఎలాంటి ఉప ఎన్నిక అనేది లేదు. కాబట్టి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యే ఛాన్స్ లేనేలేదు. ఇక ఆయన ముందు ఉన్న ఏకైక ఆప్షన్ ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నిక కావడమే.  అజారుద్దీన్ కు ఈ నెల 30తో మంత్రి పదవికి సంబంధించిన గడువు ముగుస్తుండడంతో.. ఆయన ఎమ్మెల్సీ కాకపోతే మంత్రి పదవి కోల్పోక తప్పదని శాసనసభా నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి వ్యవహారం ఇప్పుడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

అజారుద్దీన్ మంత్రి పదవి కొనసాగడం వెన అనేక చిక్కుముడులున్నాయి. పైగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన రెండేళ్ల తర్వాత కానీ మైనారిటీకి తెలంగాణ క్యాబినేట్ లో చోటు కల్పించలేదు.   ప్రస్తుతం అజారుద్దీన్ ఎమ్మెల్యే అయ్యే అవకాశం ఎలాగూ లేదు. ఇక ఎమ్మెల్సీ ఆప్షన్ చూస్తే కల్వకుంట్ల కవిత రాజీనామాతో నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ స్థానం ఖాళీగా ఉంది. కానీ జెడ్పీ ఎన్నికలు ఇంకా జరగనందున.. అక్కడ ఓటర్లు లేరు. జెడ్పీ ఎన్నికల తర్వాతే నిజామాబాద్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ సీటు భర్తీ కానున్నది. మరోవైపు గవర్నర్ కోటాలోని ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీల పదవీ కాలం నవంబరులో ముగియనున్నది. 

ఆ మూడు ఖాళీల్లో ఒక స్థానానికి అజారుద్దీన్ పేరును మంత్రివర్గం సిఫార్సు చేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈనెల 30లోగా ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నిక కాకుంటే ఆయన మంత్రిపదవికి రాజీనామా చేయక తప్పదని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. అయితే రాజీనామా చేసిన తర్వాత మళ్లీ మే 1 నుంచి మంత్రి పదవిని చేపట్టినా కూడా.. మళ్లీ ఆరునెలల్లోగా.. అంటే అక్టోబర్ లోగా ఎమ్మెల్సీగా నియమితులు కావాల్సి ఉంటుంది. మరి అజారుద్దీన్ ఈ మంత్రి పదవి గండం నుంచి ఎలా బయటపడతాడో చూడాలి. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Telangana Minister AzharuddinMinister Azharuddin Minister post at RiskAzharuddin Oath as MinisterMD Azharuddin Taka oath as MinisterRevanth Reddy Cabinet Minister

