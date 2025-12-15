Bad Girlz: కంటెంట్ పై నమ్మకంతో ఆరు సినిమాలతో పోటీకి దిగుతున్న ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’.. డిసెంబర్ 25న విడుదల..

కొన్ని సార్లు కంటెంట్ తో పాటు ప్రమోషన్స్ సినిమాలకు బాగా కలిసొస్తాయి. అలా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ తోనే ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ చిత్రానికి‘కానీ చాలా మంచోళ్లు’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. శశిధర్ నల్ల, ఇమ్మడి సోమ నర్సయ్య, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని క్రిస్మస్ పండుగ కానుకగా డిసెంబర్ 25న రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్.
ఈ చిత్ర డైరెక్టర్ ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి మాట్లాడుతూ "మా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ పూర్తిగా ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేసే చిత్రమని చెప్పుకొచ్చారు. జాతి రత్నాలు, మ్యాడ్ లాంటి హిలేరియస్ చిత్రాలు అమ్మాయిలు యాంగిల్ తెరకెక్కించామని చెప్పారు. ఎలా ఉంటుందో ప్రేక్షకుల అంచనాలకు అందుకోదు. ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ ఫ్యామిలీ సహా అందరు చూసేలా ఈ సినిమా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. అందరికీ ఈ సినిమా తప్పకుండా నచ్చుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మా చిత్రాన్ని క్రిస్మస్ పండుగ కానుకగా డిసెంబర్ 25న రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు చెప్పారు. ఇది మంచి ఎంటర్టైనర్ చిత్రం.
ఈ చిత్రానికి అనూప్ రూబెన్స్ మంచి సంగీతం అందించారు. ఆస్కార్ చంద్ర బోస్ పాటలకు సాహిత్యం అందించారు. పాటలు చాలా బాగా వచ్చాయి. ఇటీవల రిలీజ్ అయినా 'ఇలా చూసుకుంటానే' పాటకు మంచి ఆదరణ లభించింది, యూట్యూబ్ లో 6 మిలియన్ వ్యూస్ తో దుసుకుపోతుందని చెప్పుకొచ్చారు. అలాగే ఇటీవల రిలీజైన బాడ్ గర్ల్స్ టైటిల్ సాంగ్ కి మంచి ఫేమ్ లభించింది. మిగతా పాటలు మరియు టీజర్, ట్రైలర్ త్వరలో విడుదల చేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. డిసెంబర్ 25న విడుదల అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా తప్పకుండా నచ్చుతుందని చెప్పుకొచ్చారు.
