Bad Girlz: కంటెంట్ పై నమ్మకంతో ఆరు సినిమాలతో పోటీకి దిగుతున్న ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’.. డిసెంబర్ 25న విడుదల..

Bad Girlz Release Date: అంచల్ గౌడ, పాయల్ చెంగప్ప, రోషిణి, యష్ణ, రోహన్ సూర్య, మొయిన్ ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’.  ప్రశ్విత ఎంటర్టైన్మెంట్, నీలి నీలి ఆకాశం క్రియేషన్స్, ఎన్‌వీఎల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్స్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కింది.  ‘30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా’ సినిమా తో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న దర్శకుడు ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి డైరెక్ట్ చేశారు. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదిని అనౌన్స్ చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 15, 2025, 07:29 PM IST

కొన్ని సార్లు కంటెంట్ తో పాటు ప్రమోషన్స్ సినిమాలకు బాగా కలిసొస్తాయి. అలా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ తోనే ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ చిత్రానికి‘కానీ చాలా మంచోళ్లు’ అనేది ట్యాగ్ లైన్. శశిధర్ నల్ల, ఇమ్మడి సోమ నర్సయ్య, రామిశెట్టి రాంబాబు, రావుల రమేష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ చిత్రాన్ని క్రిస్మస్ పండుగ కానుకగా డిసెంబర్ 25న రిలీజ్  చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్.  

ఈ చిత్ర డైరెక్టర్  ఫణి ప్రదీప్ ధూళిపూడి మాట్లాడుతూ "మా ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ పూర్తిగా ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేసే చిత్రమని చెప్పుకొచ్చారు.  జాతి రత్నాలు, మ్యాడ్ లాంటి హిలేరియస్ చిత్రాలు అమ్మాయిలు యాంగిల్ తెరకెక్కించామని చెప్పారు. ఎలా ఉంటుందో ప్రేక్షకుల అంచనాలకు అందుకోదు.  ‘బ్యాడ్ గాళ్స్’ ఫ్యామిలీ సహా అందరు చూసేలా ఈ సినిమా ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు.  అందరికీ ఈ సినిమా తప్పకుండా నచ్చుతుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.  మా చిత్రాన్ని క్రిస్మస్ పండుగ కానుకగా డిసెంబర్ 25న రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు చెప్పారు. ఇది మంచి ఎంటర్టైనర్ చిత్రం. 

ఈ చిత్రానికి అనూప్ రూబెన్స్ మంచి సంగీతం అందించారు.  ఆస్కార్ చంద్ర బోస్ పాటలకు సాహిత్యం అందించారు. పాటలు చాలా బాగా వచ్చాయి. ఇటీవల రిలీజ్  అయినా 'ఇలా చూసుకుంటానే' పాటకు మంచి ఆదరణ లభించింది, యూట్యూబ్ లో 6 మిలియన్ వ్యూస్ తో దుసుకుపోతుందని చెప్పుకొచ్చారు.  అలాగే ఇటీవల రిలీజైన బాడ్ గర్ల్స్ టైటిల్ సాంగ్ కి మంచి ఫేమ్ లభించింది. మిగతా పాటలు మరియు టీజర్, ట్రైలర్ త్వరలో విడుదల చేస్తామని చెప్పుకొచ్చారు.  డిసెంబర్ 25న విడుదల అవుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా తప్పకుండా నచ్చుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bad Girlz Release DateBad Girlz movie ReviewBad Girlz Review RatingBad GirlzBad Girlz Song

