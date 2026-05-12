/Bandi Bhagirath: పోక్సోకేసు వివాదంలో బిగ్ ట్విస్ట్...హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన బండి భగీరథ్.. ఎందుకంటే..?..

Bandi Bhagirath approaches Telangana high court on pocso case row: కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కొడుకు బండి భగీరథ్ పొక్సొ ఘటనపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సీరియస్ అయ్యారు. ప్రత్యేకంగా డీసీపీ రితిరాజ్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను సైతం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బండి భగీరథ్ తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించడంతో సంచలనంగా మారింది. ఈ క్రమంలో తనకు మధ్యంత బెయిల్ ను ఇవ్వాలని, కేసును కొట్టివేయాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై తెలంగాణ హైకోర్టు సానుకూలంగా స్పందించింది.
భగీరథ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై ఈనెల 14న వెకెషన్ బెంచ్ లో విచారణ జరుగనుంది. పోలీసుల తరపున వాదనలు విన్న తర్వాత హైకోర్టు తుది నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. మొత్తంగా ఈ కేసులో హైకోర్టు ఏవిధంగా తీర్పు ఇస్తుందన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. భగీరథ్ తన మైనర్ కూతుర్ని వేధిస్తున్నాడంటూ తల్లి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈనెల 8న కేసు పేట్ బషీరాబాద్ పీఎస్ లో కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే.
మరోవైపు తల్లి, బాలిక తనను డబ్బుల కోసం హనీట్రాప్ చేశారంటూ బండి భగీరథ్ 8వ తేదీన రాత్రి కరీంనగర్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ క్రమంలో దీనిపై పొలిటికల్ రచ్చ రాజుకుంది.
బీఆర్ఎస్ మాత్రం దీనిపై కాంగ్రెస్, బీజేపీలపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తుంది. మైనర్ బాలికకు అన్యాయం జరిగితే ఇంత వరకు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నవ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయక పొవడంఏంటని ఫైర్ అయ్యారు. ఎక్స్ వేదికగా విమర్శనాస్త్రాలను సంధిస్తునే ఉన్నారు.
