/ Bandi bhagirath pocso case: బండి భగీరథ్ కు బిగ్ షాక్.. పోక్సో బాధితురాలు మైనర్ అని తేల్చిన పోలీసులు.. కీలక ఆదేశాలు..

Major twist in bandi Bhagirath pocso case: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కేంద్ర మంత్రి కొడుకు బండి భగీరథ్ కేసులో ట్విస్ట్ ల మీద ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. బండి భగీరథ్ తనపై అత్యాచారం చేశాడని మైనర్ యువతి తల్లి పేట్ బషీరాబాద్ పోలీసులకు మే 8 ఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై రాజకీయ దుమారం చెలరేగింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డీసీపీ రితీరాజ్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో దర్యాప్తు వేగంను పెంచారు. తమ ఎదుట హజరు కావాలని సిట్ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత తనకు రెండు రోజులు కావాలని పూర్తి ఎవిడెన్స్ తో హజరవుతానని బండి భగీరథ్ పోలీసులకు మెయిల్ చేశారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా..హైకోర్టులో బాధితురాలి మైనరా లేదా మేజరా అన్నదానిపై చర్చలు జరిగాయి. దీంతో పోలీసులు దీనిపై విచారణ జరిపి బాధితురాలు హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో జన్మించినట్లు ఆమె ధృవీకరణ పత్రంను ఆమె తల్లిదండ్రులు సమర్పించగా సమర్పించగా ఆ సంవత్సరంలో GHMC రికార్డులను పరిశీలించి, ఆమె మైనరే అని పోలీసులు తేల్చారు. దీంతో ఈ కేసులో బాధిత యువతి మైనర్ అని తెలింది. మరోవైపు ఈ ఘటనపై మైనర్ బాలిక ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంపై కూడా కేసు నమోదైంది.
POCSO చట్టం కింద నమోదైన FIR No. 684/2026 లో బాధిత బాలికకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు మరియు ఆమె తల్లి దండ్రులు వివరాలు సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం అవుతున్నాయనే విషయంపై మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా బాలల సంక్షేమ కమిటీ చైర్పర్సన్ ఫిర్యాదు చేశారు. దీని ప్రకారం.. FIR No. 706/2026, U/s. 74 of the Juvenile Justice Act, Sec. 72(1) of BNS and Sec. 23 of the POCSO Act కింద కేసు నమోదు చేయబడింది.
అదేవిధంగా, ఈ విధమైన కంటెంట్ను ప్రసారం చేస్తున్న ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ ఖాతాల ఐడీలు, సంబంధిత URLలను గుర్తించి, ఆయా ఖాతాలను నిర్వహిస్తున్న వ్యక్తులను గుర్తించి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొవాలని కోరారు. అంతేకాకుండా, బాధితురాలైన బాలికకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు మరియు ఆమె తల్లి దండ్రులు సమాచారాన్ని ప్రచురించిన సోషల్ మీడియా నిర్వాహకులపై కేసులు సైతం నమోదు చేశారు.
ప్రజలకు , సోషల్ మీడియా నిర్వాహకులకు పోలీసుల విజ్ఞప్తి :
POCSO కేసుల్లో బాధిత బాలిక/చిన్నారి యొక్క వ్యక్తిగత వివరాలు లేదా తల్లి దండ్రులు వివరాలు బహిర్గతం చేయడం వల్ల బాధితురాలికి, ఆమె తల్లి దండ్రులు కి తీవ్రమైన మానసిక వేదన కలుగుతుంది. దీన్ని చట్ట ప్రకారంగా ఉల్లంఘనంగా భావించి, ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే వారిపై కఠినమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
