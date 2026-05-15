Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad City
  • / Bandi bhagirath pocso case: బండి భగీరథ్ కు బిగ్ షాక్.. పోక్సో బాధితురాలు మైనర్ అని తేల్చిన పోలీసులు.. కీలక ఆదేశాలు..

Bandi bhagirath pocso case: బండి భగీరథ్ కు బిగ్ షాక్.. పోక్సో బాధితురాలు మైనర్ అని తేల్చిన పోలీసులు.. కీలక ఆదేశాలు..

Bandi Bhagirath pocso case update: సోషల్ మీడియాలో మైనర్ యువతి ఫోటోలు, వీడియోలను ప్రసారం చేయడంపై పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. దీనిపై కేసును సైతం నమోదు చేశారు.  
Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 15, 2026, 06:23 PM IST|Updated: May 15, 2026, 06:30 PM IST
Bandi bhagirath pocso case: బండి భగీరథ్ కు బిగ్ షాక్.. పోక్సో బాధితురాలు మైనర్ అని తేల్చిన పోలీసులు.. కీలక ఆదేశాలు..
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
మీడియా.. సోషల్ మీడియాలో రెచ్చిపోయే వారు బొద్దింకల లాంటివాళ్లు...

మీడియా.. సోషల్ మీడియాలో రెచ్చిపోయే వారు బొద్దింకల లాంటివాళ్లు...

cji suryakant8 min ago
2

Trisha Krishnan Video: విజయ్ దళపతిని అడిగామని చెప్పండి.. ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నకు సిగ్గు

Trisha12 min ago
3

డాలర్ దెబ్బకు రూపాయి విలవిల.. 96.14 వద్ద చారిత్రక కనిష్టానికి.. పతనానికి 3 కారణాలివ

indian rupee53 min ago
4

Bandi bhagirath pocso case: బండి భగీరథ్ కు బిగ్ షాక్.. పోక్సో బాధితురాలు మైనర్ అని

Bandi Bhagirath pocso case59 min ago
5

Karnataka: కర్ణాటకలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. వంతెన మీద నుంచి ట్రాక్టర్ పడి ఏడుగురు

Karnataka1 hr ago