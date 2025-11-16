Jubilee Hills Election: జూబ్లిహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ఫలితాల తరువాత ముస్లింలకు కొమ్ముకాసే దుస్థితి ఏర్పడిందని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కుమార్ తెలిపారు. 'జూబ్లిహిల్స్ ఫలితాల తరువాత హిందువుల్లో కసి పెరిగింది. హిందువులంతా ఓటు బ్యాంకుగా మారాల్సిందే!' అని ప్రకటించారు. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఇతర మతాల్లో చేరిన హిందువులారాఘర్ వాపసీ రావాలని పిలుపునిచ్చారు. హిందూవులు మతం మార్చుకోరాదని సూచించారు.
Also Read: Safe Investment: ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే చాలు.. డబుల్ ప్రాఫిట్
హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లిలో కాపు కులస్తులు ‘కార్తీక వన భోజనాలు’ చేశారు. వన భోజనాల్లో కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ పాల్గొని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలపై స్పందించారు. ఎంఐఎం మద్దతుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడంపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు. హిందూవుల కోసం హిందూ ధర్మ రక్షణ ద్వారాలు తెరిచే ఉన్నాయని చెప్పారు. మతాలను మార్చుకుంటే దేవుళ్లను మోసం చేసినట్లేనని బండి సంజయ్ ప్రకటించారు.
Also Read: Love Marriage: ప్రేమ పెళ్లి జరిపించాడని మధ్యవర్తిని చంపిన వధువు కుటుంబీకులు
'హిందూ సనాతన ధర్మం గొప్పది హిందువుగా పుట్టడం మనందరికీ గర్వకారణం. అన్ని కులాలు తమ సామాజికవర్గ సంక్షేమానికి పాటుపడుతూ హిందూ ధర్మం కోసం పనిచేయాలి. హిందూ సనాతన ధర్మ రక్షణే నా లక్ష్యం' అని బండి సంజయ్ తెలిపారు. జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ సనాతన ధర్మ ప్రచారంతో ఇతర మతాల్లో చేరిన హిందువుల్లో పునరాలోచన వస్తోందని పేర్కొన్నారు. వనభోజనాలు నిర్వహిస్తున్న అన్ని కులాల సభ్యులకు అభినందనలు తెలిపారు. అన్నీ కులాల్లో ఉన్న పేదలను ఆదుకోవాలని బండి సంజయ్ సూచించారు. అన్ని కులాలు హిందు సనాతన ధర్మ రక్షణకు పాటుపడాలని పేర్కొన్నారు. మోసపోయి ఇతర మతాల్లో చేరిన హిందువులారా మిమ్ముల్ని ఆదుకునే బాధ్యత మాది అని బండి సంజయ్ ప్రకటించారు.
Also Read: Varanasi Movie: ఫోన్ లేకుండా ఉండాలంటే మహేశ్ బాబును చూసి నేర్చుకోవాలి: ఎస్ఎస్ రాజమౌళి
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి