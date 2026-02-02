English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Barabar Premistha:'బరాబర్ ప్రేమిస్తా'తో చంద్రహాస్‌ కెరీర్ లో బిగ్ టర్నింగ్ పాయింట్.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఆది సాయి కుమార్..

Barabar Premistha:‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’తో చంద్రహాస్‌ కెరీర్ లో బిగ్ టర్నింగ్ పాయింట్.. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో ఆది సాయి కుమార్..

Barabar Premistha Pre Release Event: ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. తాజాగా  ఈ మూవీకి సంబంధించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ గ్రాండ్ గా జరిగింది. ఈ వేడుకకు ఆది సాయికుమార్ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్బంగా ఆది సాయికుమార్ చంద్రహాస్ నటనపై ప్రశంసలు  కురిపించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 2, 2026, 06:20 PM IST

Chandrahaas Barabar Premistha: యాటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ సినిమాల కంటే తన బిహేవియర్ తో తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. తాజాగా జరిగిన ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు ఆది సాయికుమార్, దర్శకుడు జయంతి సి. పరాన్జీ, జేడీ చక్రవర్తి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.   సంపత్ రుద్ర తెరకెక్కించిన చిత్రాన్ని  కాకర్ల సత్యనారాయణ సమర్పణలో సిసి క్రియేషన్స్, ఎవిఆర్ మూవీ వండర్స్ బ్యానర్లపై గెడా చందు, గాయత్రి చిన్ని, ఎవిఆర్ ఈ చిత్రాన్ని భారీ ఎత్తున తెరకెక్కించారు. ఈ మూవీలో  మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్ మేఘన ముఖర్జీ కథానాయికగా పరిచయం కాబోతుంది. అర్జున్ మహీ ("ఇష్టంగా" ఫేమ్) ప్రతినాయకుడిగా యాక్ట చేశాడు. ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 6న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నట్టు ప్రకటించారు.  ఈ క్రమంలో ఆదివారం ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా హీరోతో పాటు ముఖ్య అతిథులు .. చిత్ర యూనిట్ ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడారు. 

ఆటిట్యూడ్ స్టార్ చంద్రహాస్ మాట్లాడుతూ .. ‘జయంత్ తీసిన ‘తీన్ మార్’, ‘శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎష్’ చిత్రాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మరోవైపు  ఆది అన్న‘శంబాల’ చిత్రంతో  అద్భుతమైన కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చారు. ఆది అన్నే నాకు స్పూర్తి. జేడీ చక్రవర్తి అప్పటికీ ఇప్పటికీ ఒకేలా ఉన్నారు. నాకోసం ఇంత మంది రావడం హ్యాపీగా ఉందన్నారు. నన్ను కని,  పెంచిన నా తండ్రి ప్రభాకర్‌ రుణం ఎప్పటికీ తీర్చుకోలేనని ఈ సందర్బంగా గుర్తు చేసుకున్నారు. మేఘన తెలుగు చిత్రసీమలో పెద్ద హీరోయిన్ అవుతుంది. ధృవన్ చాలా టాలెంటెడ్. ఈ చిత్రం కోసం అద్భుతమైన పాటల్ని అందించాడు. ఈ సినిమా క్యాస్ట్ అండ్ క్రూ అందరికి పేరు పేరునా కృతజ్ఞతలు. 
సంపత్ ఈ చిత్రాన్ని గొప్పగా తీశారు. నన్ను తెరపై బాగా చూపించారు. ఫిబ్రవరి 6న మా చిత్రాన్ని చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. 

ఆది సాయి కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ‘ప్రభాకర్ అన్నతో నేను ‘నెక్ట్స్ నువ్వే’ చిత్రాన్ని చేశాను. అప్పుడు నాకు చంద్రహాస్ గురించి ఎక్కువగా చెబుతుండేవారు. మంచి హీరో అవుతాడని అప్పుడే అనుకున్నాను. చంద్రహాస్ పడే కష్టాన్ని చూస్తున్నాను. ఎంతో నిజాయితీగా కష్టపడుతున్నాడు. చంద్రహాస్ మంచి హిట్టు కొట్టాలని అనుకుంటున్నాను. ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ చిత్రంతో చంద్రహాస్‌కు మంచి బ్రేక్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఫిబ్రవరి 6న ఈ మూవీని చూసి సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. 

జయంత్ సి పరాన్జీ మాట్లాడుతూ.. ‘‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ అనే టైటిల్‌లోనే యాటిట్యూడ్, కాన్ఫిడెన్స్, పొగరు ఉంది. మన చంద్రహాస్ ఆటిట్యూడ్ స్టార్. చంద్రహాస్ మంచి సింగర్ కూడా. మేఘనలోనూ మంచి ఎనర్జీ, ఆటిట్యూడ్ ఉంది. సంపత్ ఈ చిత్రాన్ని  గొప్పగా చిత్రీకరించాడు. ధృవన్ ఇచ్చిన పాటలన్నీ నాకు నచ్చాయి. ఈ చిత్రం పెద్ద హిట్ అవుతుందనే నమ్మకం నాకుంది. ఫిబ్రవరి 6న ఈ చిత్రాన్ని అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండన్నారు. 

ప్రభాకర్ మాట్లాడుతూ.. ‘నా మొదటి హీరో ఆది. ‘శంబాల’ హిట్టవ్వడంతో సాయి కుమార్  కంటే నేనే ఎక్కువగా ఆనంద పడ్డాను.  సంతోషపడ్డాను. ఈ ఈవెంట్‌కు ఆది రావడం ఆనందంగా ఉంది. డీఓపీ శేఖర్ ఈ కథను నా వద్దకు పట్టుకొచ్చాడు. ‘బరాబర్ ప్రేమిస్తా’ సినిమా కోసం టీం చాలా కష్టపడింది. వారు పడిన కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం ఫిబ్రవరి 6న వస్తుందన్నారు.  ధృవన్ ఈ చిత్రానికి మంచి సంగీతాన్ని ఇచ్చారు. చంద్రహాస్ ఎక్కువగా నెగెటివిటీని పట్టించుకోడు. పాజిటివ్‌గా అలా ముందుకు వెళ్తూనే ఉంటాడు. మేఘనకి సినిమా అంటే చాలా ప్యాషన్ ఉంది. ఫిబ్రవరి 6న ఈ చిత్రాన్ని ఆడియెన్స్ అందరూ చూసి ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నానన్నారు.  

జేడీ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ.. ‘చంద్రహాస్ ఏం చేసినా జనాల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంటాడు. ప్రభాకర్ కోసం నేను ఈ చిత్రాన్ని కచ్చితంగా చూస్తాను. కానిస్టేబుల్‌గా ప్రభాకర్ తన జీవితం ప్రారంభించి.. స్మాల్ స్క్రీన్ పై స్టార్‌గా ఎదిగాడు. ప్రభాకర్ జర్నీ అందరికీ ఇన్‌స్పిరేషన్. మేఘన అద్భుతంగా నటించారు.  ధృవన్ సంగీతం నాకు చాలా నచ్చింది. టీం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్. ఫిబ్రవరి 6న ఈ సినిమాని అందరూ చూడండని పిలుపునిచ్చారు.

సంపత్ రుద్ర మాట్లాడుతూ.. ‘'శoబాల'తో హిట్టు కొట్టిన ఆది కి కంగ్రాట్స్. జయంత్  తీసిన ప్రేమ కథా చిత్రాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ రోజు వీరంతా మాకోసం రావడం హ్యాపీగా ఉంది. నిర్మాత వెంకీ నా క్లాస్ మేట్. అతను లేకపోతే ఈ చిత్రం లేదన్నారు. ఈ సినిమా అందరిని ఆకట్టుకుంటుందన్నారు. 

ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ మేఘన ముఖర్జీతో పాటు చిత్ర నటీనటులు ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించిన వాళ్లు మాట్లాడారు. 

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

