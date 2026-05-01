English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Hyderabad City
Fee Reimbursement: ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ రద్దుకు రేవంత్‌ రెడ్డి కుట్ర: బీసీ జేఏసీ

BC Jac Serious Allegations On Revanth Reddy: అన్ని రంగాల్లో పూర్తిగా విఫలమైన రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్‌పై బీసీ జేఏసీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ పథకం రద్దుకు కుట్ర పన్నుతున్నారని తీవ్ర ఆరోపణలు చేసింది. పథకం రద్దు చేసే కుట్ర చేస్తే తెలంగాణ అగ్గి అవుతుందని బీసీ జేఏసీ నాయకులు హెచ్చరించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 1, 2026, 03:54 PM IST

Trending Photos

Students Fee Reimbursement: తెలంగాణ విద్యార్థులతో రేవంత్‌ రెడ్డి ఆటలాడుకుంటున్నారని బీసీ జేఏసీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. పేద, బడుగు బలహీనవర్గాల విద్యార్థులకు సంబంధించిన ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు ఎందుకు చెల్లించడం లేదని బీసీ జేఏసీ నిలదీసింది. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ అనేది విద్యార్థుల హక్కు.. ఇది ఎవరి భిక్షం కాదని స్పష్టం చేశారు. రేవంత్‌ రెడ్డి జేబుల నుంచి ఇస్తలేరు. భట్టి విక్రమార్క కష్టపడి చెమటోడ్చిన డబ్బులు కావు' అని బీసీ జేఏసీ నాయకులు తెలిపారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిలు వెంటనే చెల్లించకపోతే తెలంగాణ రాష్ట్రం అగ్గి అవుతుందని హెచ్చరించారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పథకంపై ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవో నెంబర్ 7ను రద్దు చేయాలని హైదరాబాద్‌లో బీసీ జేఏసీ సమావేశం నిర్వహించింది. జీవోకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేపట్టాలని విద్యార్థులకు బీసీ జేఏసీ చైర్మన్ జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన జీవోలను కాలబెట్టి శాంతియుత నిరసనలు తెలుపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. విద్యార్థుల నుండే ఫీజు వసూలు చేసుకోవాలన్న హైకోర్టు తీర్పుకు ప్రభుత్వమే కారణం అని స్పష్టం చేశారు.

'ఉన్నత విద్య నుండి బడుగు విద్యార్థులను రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం దూరం చేస్తోంది. విద్యార్థుల ఖాతాల్లోకి ఫీజులు చెల్లిస్తామన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయం అవివేకం. ఫీజుల రీయింబర్స్‌మెంట్ పథకాన్ని నీరుగార్చడానికి జీవో నెంబర్ 7ను ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చింది' అని బీసీ జేఏసీ స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వానికి దమ్ముంటే ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పథకాన్ని రద్దు చేస్తామని ప్రకటించాలని రేవంత్ రెడ్డికి సవాల్‌ చేసింది. ఆనాటి కాంగ్రెస్ ఫీజుల పథకం తెస్తే.. ఈనాటి కాంగ్రెస్ ఆ పథకాన్ని రద్దు చేయాలని చూస్తోందని మండిపడ్డారు. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం డొంకతిరుగుడు మాటలు మానుకోవాలని హితవు పలికారు. ఫీజుల బకాయిలు ఇవ్వకపోతే జూన్ నెలలో లక్ష మంది విద్యార్థులతో హైదరాబాద్‌ను దిగ్భందిస్తామని బీసీ జేఏసీ హెచ్చరించింది. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై తాము కోర్టుకు వెళ్తామని బీసీ జేఏసీ ప్రకటించింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Fee Reimbursement schemeScholarshipsStudentsBC JACBC Association

Trending News