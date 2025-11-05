Yusufguda Check Post: 'పేదోళ్ల గుండె ధైర్యం పీజేఆర్. ఉప ఎన్నికలో కేసీఆర్ మాత్రం పీజేఆర్ కుటుంబంపై అభ్యర్థిని నిలబెట్టాడు. మాగంటి గోపి సతీమణిని గెలిపించాలని కేటీఆర్, హరీశ్ రావు సెంటిమెంట్ పేరుతో తిరుగుతున్నారు. జూబ్లీహిల్స్లో పదేళ్లు బీఆర్ఎస్, బీజేపీనే అధికారంలో ఉన్నాయి. నక్కలు మేక తోలు కప్పుకొని వస్తున్నారు జాగ్రత్త' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. కృష్ణా నగర్ ఇప్పుడు ఆస్కార్ అవార్డులు తీసుకువస్తోందని.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు సినిమా పరిశ్రమకు అండగా నిలబడ్డాయని చెప్పారు.
యూసుఫ్గూడ చెక్పోస్టులో రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం చేసి ప్రసంగించారు. 'కేసీఆర్ 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నా నంది అవార్డులు ఇవ్వలేదు. మా ప్రభుత్వం గద్దర్ అవార్డులు ఇచ్చింది. కేటీఆర్ సినిమా హీరోలతో తిరిగాడు కానీ సినిమా కార్మికులను పట్టించుకోలేదు' అని తెలిపారు. సినిమా కార్మికులకు ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తామని ప్రకటించారు. సినిమా కార్మికుల పిల్లల కోసం స్కూల్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. మహిళకు ఉచిత బస్ సౌకర్యం కల్పించామని.. మహిళా సంఘాలకు రూ.1000 కోట్ల భూమి ఇచ్చి వాళ్ల ఉత్పత్తులు అమ్ముకునే అవకాశం కల్పించామని వివరించారు.
'రూ.21 వేల కోట్ల రుణమాఫీ చేశాం. 60 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశాం. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ ఒక్కటే.. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించడానికి కుట్రలు చేస్తున్నారు. కాళేశ్వరంపై సీబీఐ ఎందుకు ఇప్పటివరకు ఎఫ్ఐఆర్ చేయలేదు. కిషన్ రెడ్డి నువ్వు ముందు మోడీ ఇంటికి వెళ్లి గజదొంగ కేసీఆర్ పైన ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదో అడుగు' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 'కిషన్ రెడ్డి నీకు ఎవరు భయపడరు.. కేసీఆర్నే ఓడించి ఫామ్హౌస్కి పంపాం. కింగ్ అవుతానని కిషన్ రెడ్డి అంటున్నాడు కానీ బొంగు కూడా కాడు' అని వివరించారు. జూబ్లీహిల్స్లో బీజేపీ డిపాజిట్ తెచ్చుకుంటే గెల్చుకున్నట్లే అని చెప్పారు.
