English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్‌లో నక్కలు మేక తోలు కప్పుకొని వస్తున్నారు.. జాగ్రత్త!

Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్‌లో నక్కలు మేక తోలు కప్పుకొని వస్తున్నారు.. జాగ్రత్త!

Jubilee Hills By Poll Campaign: ఎన్నికల ప్రచారంలో నక్కలు మేక తోలు కప్పుకొని వస్తున్నారు.. జాగ్రత్త అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో సెటిమెంట్‌, అభివృద్ధి ఏదో తేల్చుకోవాలని సూచించారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 5, 2025, 11:12 PM IST

Trending Photos

Gold Price today: కార్తీక పౌర్ణమి స్పెషల్.. మహిళలకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నేడు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..!
5
Gold Price Today
Gold Price today: కార్తీక పౌర్ణమి స్పెషల్.. మహిళలకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నేడు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..!
Karthika Purnima: జ్వాలా తోరణం అంటే ఏమిటి.. ! కార్తీక పౌర్ణమి సందర్బంగా చేసే జ్వాలా తోరణం మహత్యం ఇదే..
6
karthika Purnima
Karthika Purnima: జ్వాలా తోరణం అంటే ఏమిటి.. ! కార్తీక పౌర్ణమి సందర్బంగా చేసే జ్వాలా తోరణం మహత్యం ఇదే..
Sun Transit Effect: శని నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి సంచారం.. నవంబర్ నెల ఈ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతోంది..
5
Sun Transit Today
Sun Transit Effect: శని నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి సంచారం.. నవంబర్ నెల ఈ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతోంది..
Shani Mahardasha: 2026లో శని దేవుడి అద్భుతమైన అడుగు.. 3 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..
5
Shani Dev
Shani Mahardasha: 2026లో శని దేవుడి అద్భుతమైన అడుగు.. 3 రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారు..
Jubilee Hills By Poll: జూబ్లీహిల్స్‌లో నక్కలు మేక తోలు కప్పుకొని వస్తున్నారు.. జాగ్రత్త!

Yusufguda Check Post: 'పేదోళ్ల గుండె ధైర్యం పీజేఆర్. ఉప ఎన్నికలో కేసీఆర్ మాత్రం పీజేఆర్ కుటుంబంపై అభ్యర్థిని నిలబెట్టాడు. మాగంటి గోపి సతీమణిని గెలిపించాలని కేటీఆర్, హరీశ్‌ రావు సెంటిమెంట్ పేరుతో తిరుగుతున్నారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో పదేళ్లు బీఆర్ఎస్, బీజేపీనే అధికారంలో ఉన్నాయి. నక్కలు మేక తోలు కప్పుకొని వస్తున్నారు జాగ్రత్త' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. కృష్ణా నగర్ ఇప్పుడు ఆస్కార్ అవార్డులు తీసుకువస్తోందని.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు సినిమా పరిశ్రమకు అండగా నిలబడ్డాయని చెప్పారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లతోపాటు ఉద్యోగులకు సెలవు.. ఎందుకు? ఎక్కడో తెలుసా?

యూసుఫ్‌గూడ చెక్‌పోస్టులో రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారం చేసి ప్రసంగించారు. 'కేసీఆర్ 10 సంవత్సరాలు అధికారంలో ఉన్నా నంది అవార్డులు ఇవ్వలేదు. మా ప్రభుత్వం గద్దర్ అవార్డులు ఇచ్చింది. కేటీఆర్ సినిమా హీరోలతో తిరిగాడు కానీ సినిమా కార్మికులను పట్టించుకోలేదు' అని తెలిపారు. సినిమా కార్మికులకు ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తామని ప్రకటించారు. సినిమా కార్మికుల పిల్లల కోసం స్కూల్ ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. మహిళకు ఉచిత బస్ సౌకర్యం కల్పించామని.. మహిళా సంఘాలకు రూ.1000 కోట్ల భూమి ఇచ్చి వాళ్ల ఉత్పత్తులు అమ్ముకునే అవకాశం కల్పించామని వివరించారు.

Also Read: KTR Challenge: మగ పుట్టుక పుడితే రేవంత్ రెడ్డి రా చూస్కుందాం: కేటీఆర్ సవాల్

'రూ.21 వేల కోట్ల రుణమాఫీ చేశాం. 60 వేల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశాం. బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ ఒక్కటే.. కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించడానికి కుట్రలు చేస్తున్నారు. కాళేశ్వరంపై సీబీఐ ఎందుకు ఇప్పటివరకు ఎఫ్‌ఐఆర్ చేయలేదు. కిషన్ రెడ్డి నువ్వు ముందు మోడీ ఇంటికి వెళ్లి గజదొంగ కేసీఆర్ పైన ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదో అడుగు' అని రేవంత్‌ రెడ్డి తెలిపారు. 'కిషన్ రెడ్డి నీకు ఎవరు భయపడరు.. కేసీఆర్‌నే ఓడించి ఫామ్‌హౌస్‌కి పంపాం. కింగ్ అవుతానని కిషన్ రెడ్డి  అంటున్నాడు కానీ బొంగు కూడా కాడు' అని వివరించారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో బీజేపీ డిపాజిట్ తెచ్చుకుంటే గెల్చుకున్నట్లే అని చెప్పారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee HillsYusufguda Check PostHyderabadRoad ShowMaganti Sunitha

Trending News