Ashu Reddy Case: ఆత్మహత్య చేసుకుంటా..!. అషురెడ్డి కేసులో వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు..

Big boss fame ashu Reddy 9 crore marriage Cheating case sensational facts: టాలీవుడ్ నటి, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అషు రెడ్డి కేసు ఇండస్ట్రీలో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో అనేక రకాలుగా వార్తలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఇప్పటికే ధర్మేంద్ర పలు సంచలన విషయాల్ని పోలీసులకు వెల్లడించాడు. 2018 నుంచి 2025 వరకు 9.35 కోట్లు డబ్బులు, బంగారం, ప్లాట్లు,వివిధ రూపాల్లో అషురెడ్డికి ట్రాన్స్ ఫర్ చేసినట్లు ధర్మేంద్ర పోలీసులకు చెప్పాడు. తను ట్రాన్స్ ఫర్ చేసిన బ్యాంక్ స్టేట్ మెంట్లను కూడా బైటపెట్టాడు.
ఇక అషురెడ్డి ‘హనీ ట్రాప్’ ఆరోపణల ఉదంతంలో మరో విస్తు పోయే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. గతంలో ఇచ్చిన డబ్బులను తిరిగి ఇచ్చేయమంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటానని అషురెడ్డి బెదిరింపులకు పాల్పడినట్లు ధర్మేంద్ర పోలీసులకు వెల్లడించాడు. అంతే కాకుండా అషురెడ్డి ఇప్పటికే రెండు మార్లు ఆత్మహత్యయత్నం చేసిందని చెప్పాడు. పెళ్లి చేసుకుంటాననే సాకుతో అషు రెడ్డి, ఆమె కుటుంబ సభ్యులు తనను నిలువునా ముంచారని ధర్మేంద్ర ఆరోపించారు.
మరోవైపు అషురెడ్డి తండ్రిమాత్రం తన కూతురు చాలా అమాయకురాలని తల్లి మాటలు విని ఇలాంటి నీచానికి దిగజారిందన్నాడు. ఇక అషురెడ్డి , ధర్మేంద్రల పెళ్లికి జాతక దోషాలు ఉంటే వేణుస్వామికి భారీగా డబ్బులు కట్టి మరీ పూజలు చేయించుకున్నారు.
కామాఖ్యదేవి అమ్మవారి ఆలయంవద్ద కూడా వేణుస్వామి అషురెడ్డితో పూజలు చేయించిన అనేక ఫోటోలు , వీడియోలు తెరమీదకు వచ్చాయి. మొత్తంగా అషురెడ్డి కుటుంబంపై ఇప్పటికే హైదరాబాద్ పోలీసుల నాన్ బెయిలబుల్ కింద కేసుల్ని నమోదు చేశారు. దీనిపై అషురెడ్డి అసలు ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో అన్నదానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.
