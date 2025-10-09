English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Huge Python At Bachupally Video: వామ్మో.. బాచుపల్లిలో భారీ కొండ చిలువ కలకలం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Huge Python At Bachupally Video: వామ్మో.. బాచుపల్లిలో భారీ కొండ చిలువ కలకలం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Big python spotted at bachupally:  భారీ కొండ చిలువను చూడగానే అపార్ట్ మెంట్ వాసులు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.  ఏకంగా అది పాక్కుంటూ రెండొ అంతస్తు వరకు వచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 9, 2025, 12:41 PM IST
  • బాచుపల్లిలో భారీ కొండ చిలువ..
  • వీడియో వైరల్..

Huge Python At Bachupally Video: వామ్మో.. బాచుపల్లిలో భారీ కొండ చిలువ కలకలం.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Big python spotted near bachupally apartment Hyderabad video: ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్ లో తరచుగా పాములు, కొండ చిలువలు ప్రజల్ని భయాందోళనలకు గురిచేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల మూసి ఉప్పొంగిన తర్వాత ఓల్డ్ సిటీలోని పలు ప్రదేశాలతో పాటు, అనేక ప్రాంతాల్లో భారీగా వరద నీరు వచ్చేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇటీవల ఎంజీబీఎస్ పరిసర ప్రాంతంలో కూడా భారీ కొండ చిలువ కన్పించింది. ఈ క్రమంలో తరచుగా పాములు, కొండ చిలువలు బైటకు రావడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురౌతున్నారు. తాజాగా.. ఒక భారీ కొండ చిలువ ఏకంగా సెకండ్ ఫ్లోర్ వరకు వచ్చింది. ఈ ఘటన బాచుపల్లిలో చోటు చేసుకుంది.

 

బాచుపల్లిలోని రెడ్డీస్ ల్యాబ్ సమీపంలోని ఒక  అపార్ట్మెంట్ లో భారీ కొండచిలువ ఒకటి ప్రత్యక్షం కావడంతో స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. అది ఏకంగా రెండో అంతస్తులోని గదిలోకి దూరడంతో అపార్ట్ మెంట్ వాసులు టెన్షన్ కు గురయ్యారు.  వెంటనే స్నేక్ టీమ్ కు, పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

Read more: Crocodile Drags Woman Video: వామ్మో.. మహిళను నీళ్లలోకి లాక్కెళ్తున్న భారీ మొసలి.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

రంగంలోకి దిగిన సిబ్బంది..   కొండ చిలువను జాగ్రత్తగా కొన్ని గంటల పాటు శ్రమించి బంధించారు. పలు మార్లు అది దాడికి ప్రయత్నించింది.  మెల్లగా దాన్ని బంధించి ఒక పెద్ద సంచిలో వేశారు.ఆ తర్వాత దగ్గరలోని అడవిలో వదిలేశారు. దీంతో అపార్ట్ మెంట్ వాసులు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

 

