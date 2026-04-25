Telangana Governor: హమ్మయ్య.. ఎమ్మెల్సీలుగా అజారుద్దీన్‌, కోదండరాం రెడ్డి

Big Relief To Azaruddin And Kondanda Ram Telangana Governor Approves To MLC: తెలంగాణలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అజారుద్దీన్‌ పదవి ఉంటదో పోతదో అని ఉత్కంఠ నెలకొన్న ఎట్టకేలకు భారీ ఊరట లభించింది. అతడి ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వానికి గవర్నర్‌ ఆమోద ముద్ర వేశారు. దీనికి సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 25, 2026, 04:04 PM IST

Telangana Governor Quota MLC:  తెలంగాణ మంత్రి అజారుద్దీన్‌కు భారీ ఊరట లభించింది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ గట్టి ఊపిరి పీల్చుకుంది. మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అజారుద్దీన్‌కు ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిత్వం దాదాపు ఖాయమైంది. ఇప్పటికే గవర్నర్‌ వద్ద ఉన్న ఆ ఫైల్‌కు ఆమోద ముద్ర లభించింది. ఆ ఫైల్‌పై గవర్నర్‌ సంతకం చేశారని తెలుస్తోంది. ఇదొక్కటే కాకుండా ఎమ్మెల్సీ పదవి దక్కి.. దక్కకుండా పోతుండడంతో తీవ్ర అసహనంలో ప్రొఫెసర్‌ కోదండ రాంరెడ్డికి ఊరట లభించింది. ఆయన అభ్యర్థిత్వానికి కూడా గవర్నర్‌ ఆమోదం తెలిపినట్లు సమాచారం.

గవర్నర్‌ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలుగా అజారుద్దీన్‌, కోదం రామ్‌రెడ్డికి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అవకాశం ఇచ్చింది. అభ్యర్థిత్వం ఖరారు చేస్తూ ప్రభుత్వం పంపిన సిఫారసులను దాదాపు ఐదు నెలలకు పైగా గవర్నర్‌ ఆమోదం తెలపడం లేదు. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక సందర్భంగా మైనార్టీకి చెందిన అజారుద్దీన్‌కు కాంగ్రెస్‌ పార్టీ మంత్రి పదవి ఇచ్చింది. ఆయన మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి దాదాపు ఆరు నెలలకు చేరువవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మంత్రి పదవి ఉంటాదా? ఊడుతదా? అని తీవ్ర ఉత్కంఠ నేపథ్యంలో ఎట్టకేలకు గవర్నర్‌ ఆమోదం తెలిపారు.

కోదండ రాంరెడ్డి, అజారుద్దీన్‌కు ఎమ్మెల్సీలుగా నియమించాలని ఆగస్టు 30వ తేదీన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తీర్మానం చేసి గవర్నర్‌కు పంపించింది. తాజాగా ఆ తీర్మానంపై గవర్నర్‌ సంతకం చేయడంతో వారిద్దరు ఎమ్మెల్సీల నియామకానికి మార్గం సుగమమైంది. నేడో రేపో వారిని ఎమ్మెల్సీలుగా నియమిస్తూ గవర్నర్‌ అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు. కోదండా రాంరెడ్డికి గవర్నర్‌ పదవి అనేది ఇలా వచ్చి అలా పోతోంది. గతంలో ఆయనను ఎమ్మెల్సీగా గవర్నర్‌ నియమించగా.. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ గట్టి పోరాటం చేయడంతో అతడి ఎమ్మెల్సీ పదవి పోయింది. ఇప్పుడు మళ్లీ ప్రతిపాదనలు పంపగా.. ఈసారి గవర్నర్‌ ఆమోదం తెలుపుతున్నారు. ఈసారయినా కోదండ రామిరెడ్డికి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఉంటుందా? ఉండదా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.

తనకు ఎమ్మెల్సీ పదవి దక్కబోతుండడంతో కోదండ రాంరెడ్డి స్పందించారు. ఎమ్మెల్సీ ప‌ద‌వి గురించి ఆలోచించడమే తాను మానేసినట్లు చెప్పారు. ఎందుకంటే అంతలా ఎమ్మెల్సీ పదవిపై విసిగి వేసారిపోయారు. ఎమ్మెల్సీ పదవి గురించి ఎవరూ అడిగినా సున్నితంగా వదిలేయమ‌ని.. చెప్పినట్లు తెలిపారు. తనకు పదవులు శాశ్వతం కాదని అర్థమైంది.. తనను విమర్శించే వాళ్లకి ఏం చెప్పలేనని పేర్కొన్నారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

