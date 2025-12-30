English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • Jubilee Hills MLA: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికపై భారీ ట్విస్ట్‌.. నవీన్ యాదవ్‌కు పదవీ గండం?

Jubilee Hills MLA: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికపై భారీ ట్విస్ట్‌.. నవీన్ యాదవ్‌కు పదవీ గండం?

Big Twist To Newly Elected MLA Of Naveen Yadav From Jubilee Hills: తెలంగాణలో రాజకీయంగా తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో భారీ ట్విస్ట్‌ చోటుచేసుకుంది. కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. అతడి ఎన్నికపై ప్రత్యర్థి హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో నవీన్‌ యాదవ్‌కు పదవీ గండం ఏర్పడింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 30, 2025, 08:08 AM IST

Jubilee Hills MLA: జూబ్లీహిల్స్‌ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికపై భారీ ట్విస్ట్‌.. నవీన్ యాదవ్‌కు పదవీ గండం?

Maganti Sunitha Petition: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపిన జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక ముగిసిపోయినా ఇంకా వివాదం నడుస్తోంది. తాజాగా ఈ ఎన్నికపై కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యే నవీన్‌ యాదవ్‌కు భారీ షాక్‌ తగిలింది. అతడి ఎన్నిక చెల్లదంటూ ప్రధాన పోటీదారు, బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతా గోపీనాథ్ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించారు. నవీన్‌ యాదవ్‌ ఎన్నిక చెల్లదని భావిస్తూ హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారు. ఈ పరిణామం రాజకీయంగా సంచలనం రేపుతోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Chandrababu: మండిపల్లి నువ్వు ఏడవకు.. రాయచోటి అభివృద్ధి బాధ్యత నాది: చంద్రబాబు

జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నవీన్ యాదవ్ ఎన్నికను సవాల్ చేస్తూ మాగంటి సునీత సోమవారం హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అతడి ఎన్నిక చెల్లదని హైకోర్టులో మాగంటి సునీత పిటిషన్ వేశారు. ఎన్నికల సందర్భంగా నవీన్‌ యాదవ్‌ నామినేషన్‌లో సమర్పించిన అఫిడవిట్‌లో తప్పుడు సమాచారం ఇచ్చారని పిటిషన్‌లో మాగంటి సునీత తెలిపారు. అడుగడుగునా నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని ఆరోపించారు. ఎన్నికల ప్రచారంలోను ఎన్నికల నియమావళిని కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, అభ్యర్థి నవీన్‌ యాదవ్‌ ఉల్లంఘించారని మాగంటి సునీత సవివరంగా పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. నవీన్ యాదవ్ ఎన్నికను రద్దు చేయాలని కోరుతూ సునీత పిటిషన్ వేశారు.

Also Read: Heavy Cold Waves: తెలంగాణలో చలి ప్రచండం.. రెండు రోజుల్లో మరింత తగ్గనున్న ఉష్ణోగ్రతలు

ఈ పిటిషన్‌ విచారణకు వస్తుందా? లేదా? అనేది తెలియదు. కానీ రౌడీ షీటర్‌ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన నవీన్‌ యాదవ్‌ ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం అందరినీ విస్మయానికి గురి చేస్తోంది. పోలింగ్‌ రోజు జరిగిన రిగ్గింగ్‌తో గట్టెక్కిన నవీన్‌ యాదవ్‌కు ఎప్పటికైనా పదవీ గండం పొంచి ఉంది. దీనికితోడు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహారించారు. రౌడీలతో ర్యాలీలు.. ప్రచార సమయం ముగిసినా ఇంకా క్షేత్రస్థాయిలో డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రులు, కాంగ్రెస్‌ ఎమ్మెల్యేలు కొనసాగడం వివాదం రేపింది. అంతేకాకుండా పోలింగ్‌ రోజు డిప్యూటీ సీఎం, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు యథేచ్చగా ఓటర్లను ప్రలోభాలకు గురి చేయడం.. కానుకలు ఇవ్వడం జరిగింది.

Also Read: KTR Chit Chat: కేసీఆర్‌కు పేరు.. చంద్రబాబుకు కోపం వస్తుందని రేవంత్‌ రెడ్డి డ్రామాలు

తెలంగాణలో గతంలో ఏ ఎన్నిక ఇంత వివాదం కాలేదు. జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అరాచకంతో గెలిచింది. రిగ్గింగ్‌తో గెలిచినా న్యాయస్థానంపై ఉన్న గౌరవం, నమ్మకంతో మాగంటి సునీత హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. గెలిచిన అభ్యర్థి నవీన్‌ యాదవ్‌ తప్పుడు లెక్కలు, ఎన్నికల నిబంధనల ఉల్లంఘనలు సాక్ష్యాలతో నిరూపిస్తే ఎమ్మెల్యేగా అనర్హుడయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే హైకోర్టులో విచారణ కొన్ని నెలల పాటు జరిగే అవకాశం ఉంది. హైకోర్టు తుది తీర్పు వచ్చేందుకు చాలా కాలం ఉంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee HillsMaganti SunithaNaveen YadavHigh Courtbrs party

