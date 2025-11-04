English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌లోకి పెద్ద శ్రీశైలం యాదవ్ కుమారుడు

BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌లోకి పెద్ద శ్రీశైలం యాదవ్ కుమారుడు

Big Shock To Revanth Reddy Congress BJP AIMIM Leaders: కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి.. రేవంత్‌ రెడ్డికి.. జూబ్లీహిల్స్‌ అభ్యర్థికి భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఉప ఎన్నికలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దూసుకెళ్తుండగా.. తాజాగా కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి సోదరుడు గులాబీ కండువా కప్పుకున్నాడు. అంతేకాకుండా కాంగ్రెస్‌, బీజేపీ, ఎంఐఎం నాయకులు చేరడంతో గులాబీ జోష్‌ వచ్చింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 4, 2025, 07:49 PM IST

Trending Photos

Silk Smitha: 14 ఏళ్లకే పెళ్లి..అత్తామామలు కొట్టి పంపిస్తే..సినిమాలో పెద్ద స్టార్ అయ్యింది!
6
Silk Smitha
Silk Smitha: 14 ఏళ్లకే పెళ్లి..అత్తామామలు కొట్టి పంపిస్తే..సినిమాలో పెద్ద స్టార్ అయ్యింది!
Aditi Rao Hydari: 40 ఏళ్ల వయసులో ప్రెగ్నెంట్ అయిన అదితిరావు హైదరీ.. 48 ఏళ్ల సిద్ధార్థ వల్ల..!
6
Aditi Rao Hydari pregnancy
Aditi Rao Hydari: 40 ఏళ్ల వయసులో ప్రెగ్నెంట్ అయిన అదితిరావు హైదరీ.. 48 ఏళ్ల సిద్ధార్థ వల్ల..!
Food Safety Officials Raid: బొద్దింకలు, ఎలుకల మలం.. రుచి వెనక రహస్యం ఇదే.. హైవే దాబాల్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ రైడ్స్‎లో షాకింగ్ సీన్స్..!!
6
food outlets violation hyderabad
Food Safety Officials Raid: బొద్దింకలు, ఎలుకల మలం.. రుచి వెనక రహస్యం ఇదే.. హైవే దాబాల్లో ఫుడ్ సేఫ్టీ రైడ్స్‎లో షాకింగ్ సీన్స్..!!
Pan Aadhar Link: ఆధార్‌ పాన్‌ ఆన్‌లైన్‌లో లింక్‌ చేయడం ఎంతో సులువు.. స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌ ఇదే..!
5
Pan Aadhaar Link
Pan Aadhar Link: ఆధార్‌ పాన్‌ ఆన్‌లైన్‌లో లింక్‌ చేయడం ఎంతో సులువు.. స్టెప్‌ బై స్టెప్‌ ప్రాసెస్‌ ఇదే..!
BRS Party: రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ షాక్‌.. బీఆర్‌ఎస్‌లోకి పెద్ద శ్రీశైలం యాదవ్ కుమారుడు

Sabita Indra Reddy: తెలంగాణలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దూకుడుగా వెళ్తోంది. జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక ప్రచారంలో దూసుకెళ్తుండగా.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నైరాశ్యంలో కూరుకుంది. మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులను నియోజకవర్గ ప్రజలు ఆరు గ్యారంటీలపై నిలదీస్తుండడంతో ప్రచారంలోకి వెళ్లేందుకు జంకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఫుల్‌ జోష్‌లో ఉంది. ఈ క్రమంలోనే బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీలోకి భారీ ఎత్తున చేరికలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థి కుటుంబసభ్యులు గులాబీ పార్టీలో చేరారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR Speech: కాంగ్రెస్ పని ఖతం.. 500 రోజుల్లో మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌

పెద్ద శ్రీశైలం యాదవ్ కుమారుడు గౌతమ్ యాదవ్ సహా పలువురు కాంగ్రెస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం కార్యకర్తలు పార్టీ కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్‌లో బీఆర్ఎస్‌లో చేరారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన సమావేశంలో పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు, ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రా రెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'రేవంత్‌ రెడ్డి అన్ని వర్గాలను మోసం చేశాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి గుణపాఠం చెప్పాలని జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్లు ఇప్పటికే ఓ నిర్ణయానికి వచ్చారు' అని తెలిపారు. రాష్ట్రాన్ని విధ్వంసం వైపు తీసుకెళ్లడం తప్ప ఈ రెండేళ్లలో కాంగ్రెస్ చేసిందేమి లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: KTR HYDRAA: పేదలపై హైడ్రా దౌర్జన్యకాండ.. బాధితులకు మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ భరోసా

'ప్రజా వ్యతిరేకత కు కొలమానం ఎన్నికలే. ఈ ఉపఎన్నిక ద్వారా ప్రభుత్వం పై ఉన్న వ్యతిరేకతను ఓటర్లు చాటబోతున్నారు. కేసీఆర్ కరెంటు, తాగునీరు సమస్యలను అతి తక్కువ కాలంలో పరిష్కరించారు. ఇన్వెర్టర్లు, ట్యాంకర్ల బాధను కేసీఆర్ తప్పించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ కరెంట్ పోతోంది.. ఇన్వెర్టర్ల కాలం మళ్లీ వచ్చింది' అని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి తెలిపారు. తాగునీటి సమస్య కూడా తప్పడం లేదని.. ట్యాంకర్లు మళ్లీ రోడ్ల మీద కనిపిస్తున్నాయని చెప్పారు.

Also Read: Groom Rules: తాళి కట్టకముందే వధువుకు పెళ్లి కొడుకు షాకింగ్‌ రూల్స్‌.. అమ్మాయిలు జర భద్రం!

'కేసీఆర్ కరోనా కాలంలోనూ అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని ఆపలేదు. కరోనా టైంలో హైదరాబాద్‌లో రోడ్లను బాగు చేసుకున్నాం. ఫ్లై ఓవర్లను శరవేగంగా పూర్తి చేసుకున్నాం. కేసీఆర్‌ను మళ్లీ తెచ్చుకుంటేనే తెలంగాణ ప్రగతి పట్టాలెక్కుతోందని ప్రజలు భావిస్తున్నారు' అని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి తెలిపారు. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికలో మాగంటి సునీత భారీ మెజార్టీ సాధించే దిశగా మరో వారం కష్టపడాలని సూచించారు. కేసీఆర్ ఆనవాళ్లు చెరిపేయడమే రేవంత్ రెడ్డి పనిగా మారిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. 'ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ బకాయిలు చెల్లించకపోవడంతో ఉన్నత విద్యా కళాశాలల యాజమాన్యాలు బంద్ నిర్వహిస్తున్నాయి. వైఎస్సార్‌ ఆరోగ్య శ్రీ, ఫీ రీయింబర్స్‌మెంట్‌ తెస్తే కేసీఆర్ వాటిని కొనసాగించారు. వైఎస్సార్‌ తెచ్చిన పథకాన్ని కేసీఆర్ కొనసాగిస్తే వాటిని రేవంత్ రెడ్డి బంద్ చేస్తున్నాడు' అని మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి మండిపడ్డారు.

Also Read: Kishan Reddy: బెడ్రూమ్‌లో చేశారా? బాత్రూరూంలో చేశారా?: కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి

పార్టీ సీనియర్‌ నాయకులు నగేశ్‌ ముదిరాజ్ మాట్లాడుతూ.. 'ఆరు గ్యారంటీలు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామన్న రేవంత్‌ రెడ్డి 700 రోజులైనా అమలు చేయలేదు. రాష్ట్రంలో రేవంత్‌ రెడ్డిపై ఏ వర్గం సంతోషంగా లేదు' అని తెలిపారు. అందరూ మళ్లీ కేసీఆర్ పాలనను కోరుకుంటున్నారని చెప్పారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక నుంచి బీఆర్ఎస్ జైత్రయాత్ర మళ్లీ మొదలవుతుందని ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్‌లో చేరికలు ఊపందుకోవడమే కాంగ్రెస్ పట్ల ప్రజల్లో పెరిగిన వ్యతిరేకతను సూచిస్తోందని ప్రకటించారు. జూబ్లీహిల్స్‌లో ముమ్మాటికి బీఆర్ఎస్ పార్టీదే విజయం అని ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Telangana BhavanHyderabadsabita indra reddyJubilee HillsRevanth Reddy Failures

Trending News