  BJP Big Shock: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక వేళ బీజేపీకి భారీ షాక్‌.. కీలక నాయకుడు రాజీనామా

BJP Big Shock: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక వేళ బీజేపీకి భారీ షాక్‌.. కీలక నాయకుడు రాజీనామా

Big Shock To Telangana BJP: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక వేళ బీజేపీకి భారీ షాక్‌ తగిలింది. ఉప ఎన్నిక సమయంలో పార్టీకి చెందిన కీలక నాయకుడు రాజీనామా చేయడం కలకలం రేపుతోంది. ఆ నాయకుడు బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ లేఖ రాశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 11, 2025, 02:53 PM IST

BJP Big Shock: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక వేళ బీజేపీకి భారీ షాక్‌.. కీలక నాయకుడు రాజీనామా

BJP Leader Resign: తెలంగాణలో జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతోంది. జూబ్లీహిల్స్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విజయం ఖాయమనే అందరూ భావిస్తున్న క్రమంలో బీజేపీ నామమాత్ర పోటీ చేస్తోందని తెలుస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆ పార్టీకి చెందిన కీలక నాయకుడు రాజీనామా చేశారు. పార్టీ అభ్యర్థి ఖరారు కాకముందే పార్టీ తీరుపై తీవ్ర అసహనం.. అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పార్టీ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేస్తూ లేఖ రాశారు.

జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ జాయింట్ కన్వీనర్‌గా చెర్క మహేష్ పని చేశారు. కొన్నేళ్లుగా బీజేపీలో ఉంటున్నా పార్టీ గుర్తించడం లేదు. దీనికితోడు ఉప ఎన్నికల వేళ కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి పరోక్ష మద్దతు నిలుస్తుందనే ఆక్రోశంతో చెర్క మహేశ్‌ ఎట్టకేలకు పార్టీని వీడారు. ఈ మేరకు రాజీనామా పత్రం ఇచ్చాడు. అందులో తన గోడు, బాధను వెళ్లగక్కుతూనే పార్టీ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. లేఖలో తీవ్ర ఆరోపణలు విమర్శలు చేశారు.\

'కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను నిజాయితీగా, అంతఃకరణ శుద్ధితో పార్టీకి పనిచేశా. ప్రజలకు సేవచేసి రాష్ట్రాన్ని బలోపేతం చేయడం. కానీ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను సరిగా పట్టించుకోలేదు. రైతులు, యువకులు, మహిళలకు, కుల వృత్తుల కార్మికులకు నిరాశే మిగిలింది. ప్రజల ఆత్మగౌరవం, జీవితాలను పణంగా పెట్టి రాజకీయాలు చేస్తోంది. ఇది నాకు ఎంతో బాధ కలిగించింది' అని లేఖలో చెర్క మహేశ్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.

'దేశంలో కాంగ్రెస్, బీజేపీ శతృత్వం ఉంది. కానీ రేవంత్ రెడ్డి బీజేపీ నాయకత్వం కలిసి అవకాశ రాజకీయాలు చేస్తూ 42 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్స్‌పై సామాజిక న్యాయం కల్పించడానికి విఫలమయ్యారు' అని చెర్క మహేశ్‌ తెలిపారు. 'ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా తెలంగాణ కోసం పోరాడే పార్టీ.. తెలంగాణ ప్రజల ఆశయాల మేరకు పని చేసే పార్టీ రావాల్సిన సమయం వచ్చింది' అని పరోక్షంగా బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీని మహేశ్‌ ప్రస్తావించారు. బీజేపీ ఏనాడూ తెలంగాణ కోసం, ప్రజలకు జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి ప్రశ్నిస్తున్నట్లు అసెంబ్లీలో.. పార్లమెంట్‌లో కనిపించలేదని విమర్శించారు. 'ఈ సమయంలో నా బాధ్యతగా మాగంటి గోపినాథ్ జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలకు చేసిన సేవను గుర్తిస్తూ.. ఈ కష్టకాలంలో ఆ కుటుంబానికి.. సునీత మాగంటికి మద్దతుగా నిలవడమే నా బాధ్యత అని బలంగా నమ్ముతున్నా' అని చెర్క మహేశ్‌ ప్రకటించారు.

