Danam Nagender: దానం నాగేందర్ రాజీనామా వెనుక బిగ్ స్కెచ్.. ఏమిటో తెలుసా?

Big Sketch On Danam Nagender Resignation: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ నుంచి పార్టీ మారిన దానం నాగేందర్ రాజీనామాకు సిద్దమయ్యారా..! త్వరలోనే ఆయన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయబోతున్నారా! అందుకే తాను కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేనంటూ ప్రకటించారా! స్పీకర్ పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలపై చర్యలకు రెడీ అయిన సమయంలో దానం ప్రకటన సంచలనంగా మారిందా! దీని వెనుక పెద్ద స్టోరీ ఉందా..! 

Last Updated : Jan 9, 2026, 10:44 PM IST

Danam Nagender Resignation: తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపుల వ్యవహారంపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. పార్టీ మారిన 10 మంది ఎమ్మెల్యేల్లో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారలేదంటూ స్పీకర్ ప్రకటించారు. మరో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలపై త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేల్లో దానం నాగేందర్ కూడా ఒకరు. ఆయనపై స్పీకర్ తప్పకుండా వేటు వేస్తారని ప్రచారం సాగుతోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం రావడంతో దానం నాగేందర్ పార్టీ మారారు. ఆ తర్వాత సికింద్రాబాద్ నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేశారు. కాంగ్రెస్ భీఫామ్‌పై పోటీకి దిగడంతో ఆయనపై వేటు ఖాయమనే చర్చ ఉంది. మిగతా ఎమ్మెల్యేలకు మాత్రం ఈ ఇబ్బంది లేదు. కానీ దానం విషయంలో మాత్రం స్పీకర్ తప్పక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో దానం నాగేందర్ తాను కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేనంటూ ప్రకటించారు. దాంతో ఆయన ఉప ఎన్నికకు సిద్దమయ్యారనే చర్చ జరుగుతోంది. 

తాజాగా ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ చేసిన కామెంట్స్ హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని గెలిపించడం , ఓడించడం అనేది ప్రజలు చూసుకుంటారన్నారు  ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్. ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తిని ఏక వచనంతో మాట్లాడింది  బిఆర్ఎస్ నాయకులే అని దానం అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి పదవికి గౌరవం ఇవ్వాలని , అది మరిచి విమర్శలు చేస్తే , ప్రతి విమర్శలు కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందన్నారు.  కేటీఆర్ వ్యక్తిగత విమర్శలు పక్కన పెట్టి , కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధిపై చర్చకు రావాలన్నారు. ఇద్దరు మంత్రులు అవినీతికి పాల్పడుతున్నారని కేంద్ర సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ మాట్లాడుతున్నారని... వాళ్ళు కేంద్ర మంత్రుల లేక రాష్ట్ర మంత్రుల స్పష్టత ఇవ్వాలన్నారు. హోంశాఖ సహాయ మంత్రి అయిన బండి సంజయ్ పరిధిలోనే దర్యాప్తు సంస్థలు ఉంటాయని, అవినీతిపై ఆధారాలు ఉంటే విచారణ చేపట్టాలని దానం అన్నారు. 

అంతకుముందు కూడా దాని ఇదే తరహా కామెంట్స్ చేశారు. రాష్ట్రంలో ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారో తనకు తెలియదన్నారు. తాను మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ లోనే ఉన్నట్లు స్పష్టం చేశారు. గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ జెండా ఎగరేస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. తాను ఏ పార్టీలో ఉంటే ఆ పార్టీ గెలిచి తీరుతుందన్నారు. ఎంఐఎంతో కలుపుకుని కాంగ్రెస్‌ 300 డివిజన్లలో గెలుపొందుతుందన్నారు. గ్రేటర్ హైదరాబాద్‌ వ్యాప్తంగా 300 డివిజన్లలో తిరుగుతానన్నారు. 

ఇప్పుడు పదేపదే రాజీనామా చేస్తానంటూ దానం నాగేందర్ ప్రకటన వెనుక పెద్ద ప్లానే ఉందన్న చర్చ జరుగుతోంది. కొద్దిరోజుల క్రితం ఢిల్లీ వెళ్లిన దానం నాగేందర్ కాంగ్రెస్ పెద్దలకు తన పరిస్ధితిని వివరించారట. తాను ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తే మంత్రి పదవి ఇవ్వాలనే షరతు పెట్టారట. ఈ ప్రతిపాదనపై కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ సానుకూలంగా లేదట. దానం నాగేందర్ కంటే పార్టీలో చాలామంది సీనియర్ నేతలు ఉన్నారు. వాళ్లు కూడా మంత్రి పదవి కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. వారిని వదిలేసి దానంకు మంత్రి పదవి ఇస్తే.. పార్టీలో కొత్త సమస్యలు వస్తాయని పార్టీ హైకమాండ్ భావిస్తోందట. కానీ దానం నాగేందర్ మాత్రం. హైకమాండ్ ను బ్లాక్ మెయిల్ చేసేందుకు రాజీనామా అస్త్రాన్ని సంధిస్తున్నారనే చర్చ గాంధీభవన్ వర్గాల్లో జోరుగా సాగుతోందట. 

మొత్తంమీద దానం నాగేందర్ రాజీనామా చేస్తే.. మళ్లీ పోటీ చేయరనే టాక్ సైతం వినిపిస్తోంది. గతంలో ఓసారి బైపోల్ కొని తెచ్చుకున్న దానం నాగేందర్.. ఎన్నికల్లో ఓటమితో.. అడ్రస్ లేకుండా పోయారు. ఇప్పుడు సేమ్ సీన్ రిపీట్ అయితే తన పరిస్ధితి ఏంటని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారట. అందుకే తనకు ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చి మంత్రిని చేస్తే.. టెన్షన్ లేకుండా మరో మూడేళ్లు ప్రభుత్వంలో కొనసాగవచ్చని భావిస్తున్నారట. మరోవైపు దానం నాగేందర్ రాజీనామా చేయకున్న స్పీకర్ అనర్హత వేటు వేసే చాన్స్ ఉందని అంటున్నారు. అందుకే ఆయన రాజీనామాకు రెడీ అయ్యారని ప్రచారం సాగుతోంది.

brs partyDanam Nagenderdanam nagender resignationHyderabadTelangana Politics

