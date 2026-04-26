Ashu reddy Case: అషురెడ్డి వివాదంలో మరో ట్విస్ట్.. మరో వివాదంలో వేణుస్వామి.!. ఏంచేశాడంటే..?

Big boss fame ashureddy Perform puja with Venu swamy: బిగ్ బాస్ ఫెమ్ అషురెడ్డి వివాదం ప్రస్తుతం ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఏకంగా తన నుంచి రూ. 9.35 కోట్లతో పాటు కిలోల కొద్దీ బంగారం కాజేశారని షేక్పేట్కు చెందిన ధర్మేంద్ర ఆరోపణలు చేశాడు. గతంలో 2018లో భారత్కు వచ్చినప్పుడు అషురెడ్డి తో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారి అతనితో అనేక ప్రాపర్టిలు, బంగారం, ఆస్తులు కొనిపించి మోసం చేసిందని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. 2025 వరకు ధర్మేంద్ర నుంచి అషురెడ్డి రూ.9.35 కోట్ల నగదు, సుమారు 5 కిలోల బంగారం, ఫ్లాట్లు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయించుకుంది.
ఆమె సోదరి కూడా అదనంగా రూ.50 లక్షలు తీసుకుందని ఫిర్యాదులో వివరించారు. దీంతో పోలీసుల అషురెడ్డి కుటుంబంపై పోలీసులు నాన్ బెయిలబుల్ కేసులను నమోదు చేశారు. ముఖ్యంగా అషురెడ్డి వివాదంపై మరో ట్విస్ట్ వెలుగులోకి వచ్చింది. వేణు స్వామి దీనిలో కోట్లాది రూపాయలు తీసుకుని అషురెడ్డి, ధర్మేంద్ర వివాదంకు పూజలు చేయించుకున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇంట్లో పూజలు చేయించి ఆ తర్వాత కామాఖ్య అమ్మవారి ఆలయంకు తీసుకెళ్లినట్లు గుర్తించారు. వేణు స్వామి దీనిలో దోషాలని చెప్పి భారీగా డబ్బుల్ని గుంజారని నెట్టింట వార్తలు హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. దీంతో మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. మరోవైపు అషు రెడ్డి, ఆమె కుటుంబ సభ్యుల మీద నాన్ బెయిలబుల్ కేసు నమోదు చేశారు. ఇక అషురెడ్డి తండ్రి మాత్రం తన కూతురు చాలా అమాయకురాలని ఆమె తల్లి మాటలు విని ఈ మోసంలో ఇరుక్కుందని చెప్పడం సంచలనంగా మారింది.
ధర్మేంద్ర కుటుంబంకు కాల్ మనీ కేసులతో సంబంధాలు ఉన్నాయన్నారు. గతంలోనే ఈ పెళ్లి సంబంధం వద్దనుకున్నామన్నారు. దీనిపై హైదరాబాద్ కు వచ్చి పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తామన్నాడు. ఈ వార్తలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అషు రెడ్డి ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఘాటుగా స్పందించారు.
తనపై వస్తున్న ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవాలని, వాటిలో ఎలాంటి నిజం లేదన్నారు. తన అనుమతి లేకుండా తప్పుడు వార్తలు ప్రసారం చేసే మీడియా సంస్థలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటానని ఆమె హెచ్చరించారు. దీనిపై ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై ఇంకాఎలాంటి ట్విస్ట్ లు చోటు చేేసుకుంటాయో నని రచ్చగా మారింది.
