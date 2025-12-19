Kavitha: ఎమ్మెల్సీ కవిత వ్యవహారంలో కొత్త ట్విస్ట్.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?

Kavitha vs BRS Party: తెలంగాణ రాజకీయాలన్నీ కవిత వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ గా మారుతున్నాయి..! ఎమ్మెల్సీ కవిత రోజుకో బీఆర్ఎస్ నేతను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఇటీవల కొందరు మాజీ మంత్రుల జిల్లాల్లో పర్యటించిన కవిత.. వారిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి, జగదీష్ రెడ్డి, నిరంజన్ రెడ్డిపై కబ్జా దారులంటూ ఆరోపణలు గుప్పించారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో పేదల భూములు లాక్కున్నారని విమర్శించారు. అయితే కవితకు గులాబీ లీడర్లు అంతేధీటుగా కౌంటర్ ఇచ్చారు.. ఇప్పుడు కవిత ఎమ్మెల్యేలను టార్గెట్ చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు కూకట్ పల్లి ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావుకు కవితకు మధ్య పచ్చగడ్డి వేయకున్న భగ్గుమంటోంది.. ఒకరిపై మరొకరు విమర్శలు చేసుకోవడం గులాబీ పార్టీ నేతలను సైతం షాక్ గురిచేస్తోందని సమాచారం.
తాజాగా కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్సీ కవిత పర్యటించారు. కేపీహెచ్ బీ డివిజన్లోని రమ్య గ్రౌండ్స్ వద్ద ఉన్నటువంటి స్కూల్ నిర్మాణ పనులను కవిత పరిశీలించారు. మూడేళ్ల క్రితం స్కూలు పనులను ప్రారంభించారని.. కొన్ని కారణాలవల్ల ఆగిపోయిందని ఎమ్మెల్సీ దృష్టికి తీసుకొని వచ్చారు. ఇండ్ల మధ్యలో వైన్ షాపులను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నామని స్థానికులు వాపోయారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావుపై కవిత సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కవిత ఆరోపణలపై ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. తన జోళికి వస్తే కవిత బండారమే బయపెడతానని హెచ్చరిచారు. తెలంగాణలో కబ్జాలకు తెరలేపింది కవిత భర్త అని ఆరోపించారు. కూకట్పల్లిలో వెయ్యి కోట్ల విలువైన భూమి కబ్జా చేశారని మండిపడ్డారు. కన్న తండ్రిని, అన్నను నాశనం చేసి ఎదగాలని కవిత చూస్తోందని మండిపడ్డారు.
ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ కవిత.. కూకట్ పల్లి పర్యటనలో ఐడీపీఎల్ భూముల వ్యవహారాన్ని తెరమీదకు తెచ్చారు. అయితే ఐడీపీఎల్ భూముల కబ్జా వెనుక బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొందరు కీలక నేతలు ఉన్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు మరికొందరితో కలిసి దాదాపు 150 ఎకరాలు కబ్జా చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి. ఈ భూములు విలువ దాదాపు 4 వేల కోట్లు రూపాయాలు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కబ్జాల వ్యవహారంలో ఎమ్మెల్యే మాధవరంను ఇరికించేందుకు కవిత టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే కవిత నేరుగా టార్గెట్ చేయడంతో.. కవిత భర్త వ్యవహారాన్ని ఎమ్మెల్యే తెరమీదకు తెచ్చారని అంటున్నారు. కవిత భర్త ఆధీనంలోనూ కొంత భూమి ఉందని ఎమ్మెల్యే అంటున్నారు. మరోవైపు ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు ఐడీపీఎల్ ఉద్యోగులను బెదిరింపులకు గురిచేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. తనకు అడ్డొస్తే.. బుల్డొజర్తో తొక్కిస్తానంటూ ఎమ్మెల్యే బెదిరించారని ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేసినట్టు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇప్పుడు మాధవరం కామెంట్స్ కు మరోసారి ఎమ్మెల్సీ కవిత కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు అవినీతిని ఆధారాలతో బయటపెడతానంటూ ప్రకటించారు. తనను వ్యక్తిగతంగా టార్గెట్ చేయటం ఆయన ఫ్రస్ట్రేషన్ను బయటపెడుతోందన్నారు. ఆయన చేసిన అన్ని ఆరోపణలకు ఆధారాలతో సహా వివరణ ఇస్తానన్నారు. ఆయన మాటలకు ఫీలయ్యేది లేదని, ప్రజలన్నీ గమనిస్తున్నారన్నారు. రాష్ట్రంలో పాలకపక్షం, ప్రతిపక్షం పనిచేస్త లేవని, జన గళాన్ని జాగృతి వినిపిస్తోందన్నారు. అయితే మరో రెండు రోజుల్లో ఎమ్మెల్యే బండారం బయటపెడతానంటూ కవిత ప్రకటిండటంతో.. ఆమె మళ్లీ ఎలాంటి బాంబు పేలుస్తారో అంటూ గులాబీ లీడర్లు టెన్షన్ పడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అయితే కూకట్పల్లిలో మరో ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు కూడా ఇందులో ఉన్నారనే టాక్ ఉంది. కానీ ఆయన్ను వదిలేసిన కవిత.. కేవలం మాధవరం కృష్ణారావును మాత్రమే టార్గెట్ చేయడంతో ఎమ్మెల్యే ఆగ్రహానికి మరో కారణంగా తెలుస్తోంది.
మొత్తంమీద కవిత పర్యటనలు కేసీఆర్ చుట్టు ఉన్న నేతలే టార్గెట్ గా అన్నట్టుగా సాగుతున్నాయి. అంతేకాకుండా కేసీఆర్ కోటరీ చుట్టూ ఉన్న నేతలనే కవిత బద్నాం చేస్తున్నారు. దాంతో కవిత కామెంట్స్ గులాబీ పార్టీని డ్యామేజ్ చేస్తున్నాయి. అయితే కవితను ఇలాగే వదిలేయొద్దని గులాబీ బాస్ డిసైడ్ అయ్యారని అంటున్నారు. అందుకే ఎమ్మెల్యేలను రంగంలోకి దింపినట్టు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు మాధవరం కృష్ణారావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు కూడా ఇందులో భాగమే అంటున్నారు. రానున్న రోజుల్లో మరికొందరు ఎమ్మెల్యేలు, ఇతర నేతలు కూడా కవితను టార్గెట్ చేస్తారని అంటున్నారు. మొత్తంమీద రానున్న రోజుల్లో కవితపై ఎదురుదాడి తీవ్రతరం ఖాయమనే వాదన ఆ పార్టీలో బలంగా వినిపిస్తోంది.
