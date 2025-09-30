English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల.. ఎంత మంది ఓటర్లు అంటే?

Jubilee Hills By Poll Final Voters List Released: తెలంగాణలో తీవ్ర ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తుది ఓటర్ల జాబితాను ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. ఆ నియోజకవర్గంలో ఎంత మంది ఓటర్లు ఉన్నారో తెలుసా?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 30, 2025, 03:17 PM IST

Trending Photos

Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
7
govt employees
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ జాక్‌పాట్‌.. దీపావళికి మొత్తం 3 గిఫ్ట్‌లు
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
5
Niharika
Niharika: రెండో పెళ్లికి సిద్ధం అయిపోయిన మెగా డాటర్.. పెళ్లి అతనితోనే..!
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
6
Schools Holiday
Schools Holiday: అక్టోబర్‌లో కూడా విద్యార్థులకు పండగే.. స్కూళ్లకు 10 రోజుల సెలవులు
Single Heroines: 40 ఏళ్లు దాటిన హీరోయిన్లు.. ఆంటీ వయస్సు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు వీరే!
7
Anushka Shetty
Single Heroines: 40 ఏళ్లు దాటిన హీరోయిన్లు.. ఆంటీ వయస్సు వచ్చినా పెళ్లి చేసుకోని హీరోయిన్లు వీరే!
Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల.. ఎంత మంది ఓటర్లు అంటే?

Final Voters List: బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ కంచుకోట జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి అనివార్యంగా ఏర్పడిన ఉప ఎన్నికలో కీలక పరిణామం జరిగింది. ఉప ఎన్నికకు సంబంధించిన తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదలైంది. ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసిన లిస్ట్‌ ప్రకారం జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 3,99,000గా ఉంది. ఈ విషయాన్ని ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి (సీఈఓ) సుదర్శన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. తుది జాబితా విడుదల కావడంతో త్వరలోనే ఉప ఎన్నిక జరిగే అవకాశం ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Drunk Woman: పండుగ వేళ రద్దీ బస్సులో తాగుబోతు మహిళ హల్‌చల్‌.. వీడియో వైరల్

ఎన్నికల సంఘం సీఈఓ సుదర్శన్‌ రెడ్డి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో జూలై 1, 2025ను అర్హత తేదీగా తీసుకుని సవరించిన జాబితాలో 2,07,382 మంది పురుషులు, 1,91,593 మంది మహిళలు, 25 మంది ట్రాన్స్‌జెండర్ ఓటర్లు ఉన్నారు. లింగ నిష్పత్తి ప్రతి వెయ్యి పురుషులకు 924 మహిళలుగా ఉందని ఓటరు జాబితాలో ఈసీ తెలిపింది.

Also Read: Tilak Varma: 'వాళ్లు స్లెడ్జింగ్‌ చేశారు'.. పాకిస్థాన్‌ క్రికెటర్లపై తిలక్‌ వర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు

జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గం ఓటర్ల వివరాలు
మొత్తం ఓటర్లు 3,99,000
పురుష ఓటర్లు 2,07,382
మహిళా ఓటర్లు 1,91,593
ట్రాన్స్‌జెండర్ ఓటర్లు 25 మంది 

Also Read: Public Holiday: రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సెలవు.. మొత్తం 3 రోజుల సెలవులు

యువ ఓటర్లు (18–19 సంవత్సరాలు)
6,106 మంది
వృద్ధులు (80 ఏళ్లు పైబడిన వారు)
2,613 మంది
దివ్యాంగ ఓటర్లు
1,891 మంది (519 మంది చూపు లేనివారు, 667 మంది శారీరక వైకల్యం, 311 మంది వినికిడి/మాట లోపం, ఇతర వైకల్యం 722 మంది)
విదేశీ ఓటర్లు
95 మంది

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. రూ.700 కోట్ల చెల్లింపు లేనట్టే?

కొత్త ఓటర్లు ఆరు వేలు
సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన విడుదల చేసిన ప్రాథమిక జాబితాలో 3,92,669 ఓటర్లు ఉన్నారు. సవరణల తరువాత 6,976 మంది కొత్తగా చేరారు. 663 మందిని తొలగించారు. దీంతో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 3,98,982కి చేరింది. సేవా ఓటర్లను కలుపుకుంటే జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గంలో తుది ఓటర్ల సంఖ్య 3,99,000గా ఉంది. దాదాపు నాలుగు లక్షలకు చేరువగా ఉన్న ఓటర్లకు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఉప ఎన్నిక నిర్వహణకు 139 కేంద్రాల్లో 407 పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee Hills by PollFinal Voters ListElection CommissionHyderabadbrs party

Trending News