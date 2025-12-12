Divvala Madhuri Birthday: ఆంధ్రప్రదేశ్లో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన దివ్వెల మాధురి, ఆమె భర్త ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారని సమాచారం. ఒక ఫామ్హౌస్లో బర్త్డే పార్టీ పేరిట నిర్వహిస్తున్న ఈవెంట్ను పోలీసులు భగ్నం చేశారు. పోలీసులు దాడి చేయగా కొందరు పరారయ్యారు. దివ్వెల మాధురి బర్త్డే పార్టీని భగ్నం చేసి పోలీసులు వారందరినీ స్టేషన్కు తరలించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సంఘటన తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో తీవ్ర సంచలనం రేపుతోంది. కాగా ఈ పార్టీలో వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన నాయకులు ఉండడం గమనార్హం. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఏపీలోని వైఎస్సార్సీసీ ఎమ్మెల్సీ దువ్వాడ శ్రీనివాస్ తన భార్య, బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్ దివ్వెల మాధురి పుట్టినరోజు సందర్భంగా గురువారం రాత్రి హైదరాబాద్ శివారులోని మొయినాబాద్లో బర్త్డే పార్టీ నిర్వహించారు. మొయినాబాద్లోని ది పెండెంట్ ఫామ్ హౌస్లో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కొందరు టాలీవుడ్ ప్రముఖులు, సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లతో పార్టీ నిర్వహిస్తున్నారని సమాచారం అందింది. అనుమతి లేకుండా పార్టీ నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలుసుకున్న స్థానిక పోలీసులు రాజేంద్రనగర్ ఎస్ఓటి పోలీసులతో కలిసి దాడులు నిర్వహించారు.
బర్త్డే పార్టీని భగ్నం చేసి దువ్వాడ శ్రీనివాస్తోపాటు దివ్వెల మాధురిని అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. బర్త్డే పార్టీలో మద్యం బాటిళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఏపీలో ఎమ్మెల్సీగా కొనసాగుతున్న దువ్వాడ శ్రీనివాస్ మొదటి భార్యను వదిలేసి 2024లో దువ్వాడ మాధురిని వివాహం చేసుకున్నారు. డిసెంబర్ 12వ తేదీన మాధురి బర్త్ డే సందర్భంగా మొయినాబాద్లో పార్టీ నిర్వహించగా.. దానిని పోలీసులు భగ్నం చేశారు.
బర్త్ డే పార్టీకి వేదికగా నిలిచిన పెండెంట్ ఫామ్ హౌస్పై పోలీసుల కేసు నమోదు చేశారని సమాచారం. పార్టీ నిర్వాహకుడు పార్థసారథి, ఫామ్హౌస్ యజమాని సుభాశ్పై కేసులు నమోదయినట్లు తెలుస్తోంది. దువ్వాడ మాధురి, శ్రీనివాస్తో కలిపి 29 మంది పార్టీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. పార్టీలో 10 మద్యం బాటిళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇటీవల దివ్వెల మాధురి బిగ్బాస్ షోలో పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే. తన మాటలు, చేష్టలతో హౌస్లో హల్చల్ చేసిన ఆమె ఇప్పుడు అరెస్ట్ కావడం చర్చనీయాంశమైంది.
