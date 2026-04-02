Hanuman Shobha Yatra 2026: భాగ్యనగరం హనుమాన్ శోభాయాత్రకు సర్వం సిద్ధం.. భారీ భద్రత..

Hanuman Shobha Yatra 2026: చైత్ర పౌర్ణమి రోజున రామ భక్త హనుమాన్ జన్మించడంతో ఈ రోజున అందరు హనుమాన్ జయంతిగా జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ సందర్భంగా భాగ్యనగరం సర్వాంగ సుందరంగా సిద్ధమైంది. ఉదయం 11 గంటలకు గౌలిగూడ రామ్ మందిర్ నుంచి హనుమాన్ శోభాయాత్ర ప్రారంభమవుతుంది. దాదాపు 12 కిలోమీటర్ల మేర ప్రధాన యాత్ర రాత్రి 8 గంటలకు తాడ్ బంద్ హనుమాన్ ఆలయం వరకూ సాగుతుంది. ఈ ప్రధాన ర్యాలీలో మరో 14 ఉపయాత్రలు కలవనున్నాయి. అంతేకాకుండా మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో మరో 92 స్థానిక ఊరేగింపులు జరగనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా పోలీసులు పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లించి గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
ప్రధానంగా కర్మన్ఘాట్ ధ్యానాంజనేయ స్వామి ఆలయం, గౌలిగూడలోని రామ్ మందిర్ నుంచి ఈ యాత్రలు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రెండు ఊరేగింపులు కోఠి ఆంధ్ర బ్యాంక్ చౌరస్తా వద్ద కలుస్తాయి. అక్కడ నుంచి బేగంబజార్, సికింద్రాబాద్ మీదుగా ప్రసిద్ధ తాడ్బండ్ హనుమాన్ ఆలయం వరకు ఈ మహా యాత్ర కొనసాగుతుంది.
నగర వ్యాప్తంగా భద్రత కోసం హైదరాబాద్, మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ల పరిధిలో సుమారు 10,000 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు. యాత్ర పొడవునా పర్యవేక్షించడానికి మూడు ప్రత్యేక డ్రోన్లను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఊరేగింపు సాగే మార్గమంతా సీసీటీవీ కెమెరాల నీడలో ఉంటుంది. వీటిని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుండి స్వయంగా కమిషనర్ పర్యవేక్షించనున్నారు. సమస్యాత్మక , సున్నిత ప్రాంతాల్లో అదనపు బలగాలను, ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ను రంగంలోకి దించారు.
భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా జీహెచ్ఎంసీ, విద్యుత్ శాఖ, ఆర్టీసీ , జలమండలి అధికారులతో కమిషనర్ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. యాత్ర సాగే మార్గంలో రోడ్ల మరమ్మతులు, విద్యుత్ వైర్ల క్రమబద్ధీకరణ, త్రాగునీటి సౌకర్యం మరియు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులపై స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఉత్సవాల పేరుతో ఎవరైనా రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు చేసినా లేదా శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించేలా చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలకు పాల్పడితే వారిపై కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటామని సజ్జనార్ హెచ్చరించారు.
యాత్ర సాగే మార్గాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. ముఖ్యంగా CTO–తడ్బండ్, ECIL, AS రావు నగర్, సైనిక్పురి, తార్నాక, హబ్సిగూడ ప్రాంతాల్లో భారీ రద్దీ ఉండే అవకాశం ఉంది. RTC బస్సులు, సరుకు రవాణా వాహనాలపై ప్రత్యేక ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయి. యాత్ర సాగే రూట్లలో వాహనాల పార్కింగ్ పూర్తిగా నిషిద్ధం. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే వాహనాలను టోయింగ్ చేస్తామని పోలీసులు హెచ్చరించారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం తాడ్ బంద్ వద్ద ప్రత్యేక పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రయాణికులు ఈ ఆంక్షలను దృష్టిలో ఉంచుకుని తమ ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకోవాలని అధికారులు కోరుతున్నారు.
సమస్యాత్మక, ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో టాస్క్ ఫోర్స్ బలగాలతో పాటు అదనపు సిబ్బందిని నిరంతరం అందుబాటులో ఉంచుతామని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్ స్పష్టం చేశారు.శోభాయాత్ర నిర్వాహకులకు ఇప్పటికే తగిన సూచనలు జారీ చేశామని, భక్తులు, ప్రజలందరూ పోలీసులకు సహకరించి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో వేడుకలు జరుపుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వదంతులను నమ్మవద్దని, ప్రజలందరూ పోలీసులకు సహకరించి యాత్రను విజయవంతం చేయాలని ఆయన కోరారు. భక్తులు, నిర్వాహకులు కోవిడ్ లేదా ఇతర ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ క్రమశిక్షణతో వేడుకలు జరుపుకోవాలని సూచించారు.
