Jubilee Hills By Polls: జుబ్లీహిల్స్ నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా లంకల దీపక్ రెడ్డి.. మరోసారి కిషన్ రెడ్డి మార్క్.!. ఆయన ఎవరంటే..?

Bjp jubilee hills candidate Lankala Deepak reddy: జూబ్లిహిల్స్  ఉప ఎన్నికలలో బీజేపీ పార్టీ తమ అభ్యర్థిగా లంకల దీపక్ రెడ్డిని అగ్రనాయకత్వం ఖరారు చేసింది.  మరోవైపు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రాజకీయాల్లో జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక రసవత్తరంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 15, 2025, 12:38 PM IST
Lankala Deepak reddy as jubilee bypoll bjp candidate: ప్రస్తుతం తెలంగాణలో జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అన్ని పార్టీలు ఎలాగైన జుబ్లీహిల్స్ బై పోల్ లో తమ సత్తా చాటాలని శాయశక్తుల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ లు తమ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించాయి.  

కాంగ్రెస్ నుంచి  నవీన్ యాదవ్ ను, బీఆర్ఎస్ పార్టీ మాగంటీ సునీతకు అవకాశం ఇచ్చారు. మరోవైపు తాజాగా.. బీజేపీ పార్టీ ఎన్నికల బరిలో ఉండే తమ అభ్యర్థిని అగ్రనాయకత్వం ఫైనల్ చేసింది. 

 ఈ ఉప ఎన్నికల్లో తమ అభ్యర్థిగా లంకల దీపక్ రెడ్డి పేరును బీజేపీ బుధవారం ప్రకటించింది. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ మరికొద్ది రోజుల్లో ముగియనుంది.

ఈ క్రమంలో బీజేపీ పార్టీ ముందు అనేక మంది పేర్లు వచ్చాయి. దీంతో.. తెలంగాణ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు న్యూఢిల్లీ తీసుకు వెళ్లి.. బీజేపీ అధిష్టానం ముందు ఉంచారు.  ఈ క్రమంలో చివరకు పార్టీ పెద్దలు.. లంకల దీపక్ రెడ్డిని వైపు మొగ్గు చూపారు.

మరోవైపు లంకల దీపక్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి అత్యంత సన్నిహితుడని, నమ్మిన బంటు అని ప్రచారం జరుగుతుంది. ప్రస్తుతం బీజేపీ సెంట్రల్ జిల్లా అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.

Read more: Raja Singh: కిషన్ రెడ్డిగారూ.. మీకు నా గతే పడుతుంది.!. జూబ్లిహిల్స్ ఉపఎన్నికలపై రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇదే స్థానం నుంచి పోటీ చేసిన దీపక్ రెడ్డి, సుమారు 25 వేల ఓట్లు సాధించి మూడో స్థానంలో నిలిచారు. ఈ సమీకరణాల్ని పరిగణలోకి తీసుకున్న బీజేపీ అగ్రనాయకత్వం లంకల దీపక్ రెడ్డికి అవకాశం కల్పించినట్లు సమాచారం. మొత్తంగా మూడు ప్రధాన పార్టీలు తమ అభ్యర్థుల్ని ప్రకటించడంతో ఇక మాత్రం తెలంగాణలో రచ్చ రచ్చే అంటూ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతుంది. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jubilee hills by pollsLankala Deepak reddyBJP partyHyderabadBjp jubilee hills candidate

