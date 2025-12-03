BJP Protest: దేవుళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ గుర్రు.. నేడు భారీ నిరసనలకు పిలుపు

Kishan Reddy vs Revanth Reddy: హిందూ దేవుళ్లను అవహేళన చేస్తూ.. అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన రేవంత్ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేయాలని బీజేపీ పిలుపునిచ్చింది. హిందువులకు సంబంధించిన దేవీ దేవతలను అవహేళన చేస్తూ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను కేంద్ర బొగ్గు, గనుల శాఖ మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఖండించారు. హిందువులకు సంబంధించిన దేవీ దేవతలను అవహేళన చేస్తూ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన అహంకారపూరితంగా మాట్లాడిన మాటలను తాను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
Also Read: Telangana: తెలంగాణ మహిళలకు జాక్పాట్.. ప్రభుత్వం ఏం వరం ప్రకటించిందో తెలుసా?
ఒక హిందువుగా ఉంటూ, హిందువుల మీద, దేవీదేవతల మీద రేవంత్ రెడ్డి ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం శోచనీయని కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. 'ఇటీవలే జరిగిన జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఓట్ల కోసం దిగజారి కాంగ్రెస్ అంటే ముస్లింలు - ముస్లింలు అంటే కాంగ్రెస్ అంటూ రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు' గుర్తుచేశారు. ఎంఐఎం సహవాస దోషంతో రేవంత్ రెడ్డి హిందువుల మీద, దేవీదేవతల మీద బరితెగించి మాట్లాడుతున్నట్లున్నారని మండిపడ్డారు.
Also Read: Tomorrow Schools Holiday: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్లకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
తెలంగాణలో కూడా హిందువులంతా ఏకం కావాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. హిందువుల శక్తి ఏంటో రేవంత్ రెడ్డికి, యావత్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలియజేయవలసిన సమయం ఆసన్నమైందని చెప్పారు. ఏ ఓట్లతో అధికార పీఠమెక్కి ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారో.. ఆ ఓట్లతోనే రేవంత్ రెడ్డికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టిన మైకాన్ని, అహంకారాన్ని వదిలించాలని తెలంగాణ ప్రజలకు సూచించారు. అధికార పీఠం నుంచి రేవంత్ రెడ్డిని దించేయాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనికి తెలంగాణలోని హిందువులంతా సిద్ధం కావాలని చెప్పారు.
Also Read: Pending DAs: 5 డీఏల కోసం తాడోపేడో.. తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంచలన నిర్ణయం!
నేడు నిరసనలు
హిందూ దేవుళ్లను అవమాన పరుస్తూ.. హిందూ సమాజాన్ని కించపరిచేలా రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడడాన్ని నిరసిస్తూ రేపు తేదీ 3వ తేదీన బుధవారం బీజేపీ నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసన కార్యక్రమాలు, రేవంత్ రెడ్డి దిష్టిబొమ్మ దహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఎన్ రామచందర్ రావు పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ కార్యకర్తలు, నాయకులు విజయవంతం చేయాలని పార్టీ శ్రేణులను కోరారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook