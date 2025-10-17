English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Hyderabad City
  • BJP Nomination: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక: దీపావళి రోజు బీజేపీ అభ్యర్థి నామినేషన్‌

BJP Nomination: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక: దీపావళి రోజు బీజేపీ అభ్యర్థి నామినేషన్‌

BJP Candidate Will File Nomination On October 21st: ఆలస్యంగా అభ్యర్థిని ప్రకటించిన బీజేపీ జూబ్లీహిల్స్‌లో దీపావళి పండుగ రోజు నామినేషన్‌ వేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఆరోజు భారీ ఎత్తున నాయకులు నామినేషన్‌లో పాల్గొంటారని రఘునందన్‌ రావు తెలిపారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 17, 2025, 10:10 AM IST

Trending Photos

Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
6
Dearness allowance
Employees DA Hike: డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఇక పండుగే!
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
6
Gold mining
Gold Minings In India: భారత్‎లో బంగారానికి లోటు లేదు.. మనకు కరువు తీరబోతోంది.. ఈ రాష్ట్రాల్లో బంగారు గనుల తవ్వకాలు షురూ..!!
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన కమిషన్ జీతం పెంపు 2025.. పూర్తి వివరాలు..కొత్త పే మ్యాట్రిక్స్ పద్ధతులు ఇవే..!
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
5
School Holiday
School Holiday 2025: విద్యార్థులకు పండగే.. దీపావళికి రెండు కాదు ఏకంగా మూడు రోజులు సెలవులు
BJP Nomination: జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నిక: దీపావళి రోజు బీజేపీ అభ్యర్థి నామినేషన్‌

BJP Candidate Nomination: ఉత్కంఠ రేపుతున్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఉప ఎన్నికలో బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ దాదాపు విజయం ఖాయం చేసుకోగా.. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ విజయ అవకాశాలు కోల్పోయి నైరాశ్యలో ఉండగా.. బీజేపీ ఉనికి కోసం పోటీ చేస్తోంది. ఆలస్యంగా అభ్యర్థిని ఖరారు చేసిన కాషాయ పార్టీ ఉప ఎన్నికలో కీలకమైన నామినేషన్‌ ఘట్టం పూర్తి చేయనుంది. దీపావళి పండుగ రోజు బీజేపీ అభ్యర్థి నామినేషన్‌ దాఖలు చేయనున్నారు. ఈ మేరకు బీజేపీ ఎంపీ రఘునందన్‌ రావు కీలక ప్రకటన చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Telangana DA: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. ఇక డీఏ ప్రకటన లేనట్టే?

ఈ నెల 21వ తేదీన మంగళవారం రోజు జూబ్లీహిల్స్ బీజేపీ అభ్యర్థి దీపక్ రెడ్డి నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారని ఎంపీ రఘునందన్ రావు తెలిపారు. నామినేషన్‌ కార్యక్రమంలో పార్టీ ముఖ్య నాయకులు పాల్గొంటారని వెల్లడించారు. కాగా తమపై వస్తున్న విమర్శలు, ఆరోపణలపై ఘాటుగా స్పందించారు. బీజేపీపై మీడియా, సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని, వాటిని నమ్మొద్దని సూచించారు. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఎన్నికల కో ఆర్డినేషన్ కమిటీ సమావేశంలో ఎంపీ రఘునందన్‌ రావు కీలక విషయాలపై మాట్లాడారు. సమావేశంలో కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్‌ రావు, అభ్యర్థి దీపక్ రెడ్డి తదితరులతో కలిసి రఘునందన్‌ రావు మాట్లాడారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించారు.

Also Read: Retirement Age: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపు? కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

అనంతరం రఘునందన్ రావు మాట్లాడుతూ.. ఎంఐఎం పార్టీ గూండాల అనుమతితో హైదరాబాద్‌లో బతకాల్సిన పరిస్థితి రావొద్దంటే జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలు ఆలోచన చేయాలని సూచించారు. ఈ ఎన్నికల్లో కన్నీళ్లతో ఒకరు.. కట్టెలతో ఒకరు ప్రచారం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. కన్నీళ్లకు కరిగినా.. కట్టెలకు భయపడినా హైదరాబాద్‌ భవిష్యత్ మూసీలో కలవాల్సిన పరిస్థితి వస్తదని పేర్కొన్నారు. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు వార్తలు, తప్పు డు సర్వేలు వస్తున్నాయని, ఆ సర్వేలు ఎవరు చేశారు? అని రఘునందన్‌ రావు ప్రశ్నించారు. ఏసీ రూంలలో కూర్చుని సర్వేలు చేశారా? అని రఘునందన్‌ రావు నిలదీశారు. పార్టీల వద్ద జీతం తీసుకొని పనిచేసే వారు కూడా తమ రిక్వెస్ట్‌ను అప్పీల్‌గా స్వీకరించాలని చెప్పారు. తమ పార్టీని డ్యామేజ్ చేయాలనుకుని తప్పుడు వార్తలు, సర్వేలను గుర్తుపెట్టుకుంటామని తెలిపారు.

Also Read: Telangana Bandh: ఈనెల 18న తెలంగాణ బంద్‌పై కేటీఆర్‌ సంచలన నిర్ణయం.. ఏమిటంటే..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lankala Deepak reddyTelangana BJPRaghunandan RaoHyderabadKishan Reddy

Trending News