Bjp mla challenges speaker decision on defection case verdict on danam nagender: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరోసారి పార్టీ ఫిరాయింపుల అంశం వార్తలలో నిలిచింది.ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే పది మంది పార్టీ మారినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఆరోపణలపై స్పీకర్ గడ్డంప్రసాద్ కుమార్ క్లీన్ చిట్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో దీనిపై సుప్రీంకోర్టు స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఇంకా దీనిపై విచారణను అవసరంలేదన్నారు. మరోవైపు ఇది కాస్త బీఆర్ఎస్ కు పెద్ద దెబ్బగా మారింది.
కానీ తాజాగా.. ఈ వివాదంలో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ ఫిరాయింపుపై స్పీకర్ క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంను బీజేపీ ఎంపీ ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి తెలంగాణ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని తక్షణమే రద్దు చేయాలని తన పిటిషన్ లో ఆయన కోర్టును కోరారు. ఇటీవల జరిగిన.. లోక్సభ ఎన్నికల్లో దానం నాగేందర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున సికింద్రాబాద్ ఎంపీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలును చేసిన విషయంను కోర్టుకు బీజేపీ ఎంపీ తెలియజేశారు.
ఒక పార్టీ గుర్తుపై ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి, మరో పార్టీ తరపున ఎంపీగా పోటీ చేయడం ఫిరాయింపు కిందికే వస్తుందని స్పష్టంచేశారు. నామినేషన్ పత్రాలనే ఆధారంగా తీసుకుని దానం నాగేందర్పై వెంటనే అనర్హతను వేయాలని బీజేపీ ఎంపీ తన పిటిషన్ లో పేర్కొన్నారు. ఈ పిటిషన్ ను హైకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. దీనిపై సోమవారం విచారణ చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో హైకోర్టు ఏవిధంగా దీనిపై రియాక్ట్ అవుతుందో అన్నదానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
