Borabanda: అనుమానమే ప్రాణం తీసింది! రోకలి బండతో భార్యను హత్య చేసిన భర్త.. ఆ తర్వాత చేసిన పని వింటే షాక్!

Borabanda Husband Kills Wife Kepps WhatsApp Status: అనుమానం పెనుభూతంగా మారి ఓ భర్త కట్టుకున్న భార్యని కడతేర్చిన ఘటన హైదరాబాద్‌లోని బోరబండలో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. భార్య సరస్వతి (32) భర్త ఆంజనేయులు రోకలి బండతో మోదీ హతమార్చాడు. అయితే భార్య వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తోందన్న అనుమానంతోనే అతడికి ఈ ఘాతకానికి పాల్పడ్డాడు. అయితే ఆ తర్వాత నిందితుడు వాట్సాప్ స్టేటస్ 'నా పార్ట్నర్‌ను చేతులారా నేనే చంపేశా' అంటూ పెట్టుకున్నాడు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 21, 2026, 08:44 AM IST

 Borabanda Husband Kills Wife Kepps WhatsApp Status:  రాను రాను భార్యాభర్తల మధ్య సంబంధాలు మరీ దారుణ పరిస్థితికి చేరుకుంటున్నాయి. పెరుగుతున్న విడాకులు సంఖ్య.. మరోవైపు భార్య ప్రాణాలు భర్త లేదా ఆ భర్త ప్రాణాలు భార్య తీసే పరిస్థితులు దాపురించాయి. తాజాగా హైదరాబాద్‌లోని బోరబండలో తన భార్యను రోకలి బండతో మోదీ భర్త దారుణంగా చంపిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్న ఆంజనేయులు రోకలి బండతో మోది హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత వాట్సాప్ స్టేటస్ పెట్టుకున్నాడు. దీంతో ఆ స్టేటస్ చూసిన అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. 

 పోలీసుల ప్రకారం వనపర్తికి చెందిన రొడ్డె ఆంజనేయులు, సరస్వతికి 14 ఏళ్ల క్రితమే పెళ్లయింది. వీళ్లు బతుకుదెరువు కోసం హైదరాబాద్‌లోని బోరబండ రాజీవ్ గాంధీ నగర్ లో నివాసం ఉంటున్నారు. అయితే భార్య హౌస్ కీపింగ్‌ పని చేస్తోంది. మరోవైపు భర్త కారు డ్రైవర్‌గా పని చేసేవాడు. అయితే భార్యపై అనుమానం పెంచుకున్న ఆంజనేయులు రోజురోజుకు భార్యతో గొడవలు పెద్దగా అయ్యాయి. అయితే ఒక్కసారిగా సోమవారం నిద్ర పోతున్న సరస్వతిపై ఆంజనేయులు రోకలితో దాడి చేసి చంపేశాడు. ఆ తర్వాత 'నా పార్ట్నర్‌ను నేనే చేతులారా చంపేశా' అంటూ స్టేటస్ కూడా పెట్టుకున్నాడు. దీంతో చూసిన వారంతా ఒక్కసారిగా షాక్‌కు గురయ్యారు. ప్రధానంగా భార్య వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తుందన్న అనుమానంతో అతడు ఈ ఘాతకానికి పాల్పడినట్లు సమాచారం. స్థానికుల ప్రకారం భార్యతో ఆంజనేయులు గొడవలు పడేవాడు. ఈ క్రమంలోనే ఆమె పిల్లలతో కలిసి పుట్టింటికి వెళ్లింది. పెద్లల సమక్షంలో వీళ్ళిద్దరికీ నచ్చజెప్పి మళ్లీ సరస్వతిని భర్త వద్దకు పంపించారు. ఈ క్రమంలోనే ఆమెని భర్త రోకలిబండతో మోది హతమార్చాడు. ప్రస్తుతం నిందితుడు పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం.

 ఇక ఆంజనేయులకు సరస్వతికి 2013లో వివాహమైంది. కొన్నేళ్లుగా వాళ్ళు బోరబండలోని రాజీవ్ గాంధీ నగర్ లో నివాసం ఉంటున్నారు. వీళ్ళిద్దరికీ ఒక కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. అయితే కొన్ని రోజులుగా వీరికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని స్థానికులు కూడా చెబుతున్నారు. దీంతో పాటు నిత్యం భార్యపై అనుమానం పెంచుకొని వేధించసాగాడు ఆంజనేయులు. అంతే కాదు ఉద్యోగం కూడా ఈ మధ్యకాలంలో వదిలేసి పూర్తిగా జూలాయిగా తిరగడం అలవాటు చేసుకున్నాడు. డబ్బుల కోసం వేధించాడు. అయితే ఎంత చెప్పినా అతని బుద్ధి మారకపోవడంతో పిల్లలను తీసుకుని పుట్టింటికి వెళ్లి ఈనెల 17వ తేదీన ఆమె తిరిగి వచ్చింది. ఇంతలోనే సోమవారం అర్ధరాత్రి నిద్రిస్తున్న ఆమెపై దాడి చేసి హతమార్చాడు ఆంజనేయులు. పూర్తిగా పిల్లల బట్టలు కూడా రక్తంతో తడిసి ముద్దయ్యాయి. వెంటనే హఠాత్తుగా పిల్లలు లేస్తే అమ్మ పడుకుంది మీరు కూడా పడుకోండని వారికి నచ్చ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి పరారయ్యాడు, పిల్లలు గమనించి వెంటనే మేనమామకు ఫోన్ చేశారు. అక్కడికి చేరుకున్న ఆయన వెంటనే 100 నంబర్ కి కాల్ చేసి పోలీసులకు సమాచారం అందించాడు. అంతలోనే నిందితుడు వాట్సాప్‌ స్టేటస్‌ పెట్టుకోవడం గమనార్హం. ఇక సరస్వతి సోదరుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితుడి కోసం గాలిస్తున్నారు.

