Borabanda: బోరబండలో దారుణం.. ఆ సమస్యతో తల్లి ఘోరం, ఇద్దరు పిల్లల గొంతునులిమి ఆపై ఆత్మహత్య..!

Woman dies by suicide after killing son In Borabanda: వరుస ఆత్మహత్య ఘటనలు కలవరపెడుతున్నాయి. నిన్న భూత్పూరు ..ఈరోజు కర్నూలు.. తల్లి పిల్లల సూసైడ్ ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకునే ముందు ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా చంపేసి ఆపై వారు కూడా ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నారు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోని బోరబండ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కూడా ఇలాంటి ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇద్దరు పిల్లల గొంతు నులిమిన అనంతరం సత్యవాణి అనే మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఐదేళ్ల కుమారుడు చనిపోగా, రెండేళ్ల కుమార్తె ప్రస్తుతం ప్రాణాలకోసం పోరాడుతోంది. ప్రస్తుతం పాపకు ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేయిస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. అయితే సత్యవాణి కొన్ని రోజులుగా డిప్రెషన్ సమస్యతో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. దీంతోనే ఈ దారుణానికి పాల్పడినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు పోలీసులు.