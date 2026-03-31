Sister Videos: చెల్లెలిపై సొంత అన్న దారుణం.. భయ్యా అని పిలిస్తే అశ్లీల వీడియో చిత్రీకరణ

Sister Brother Video: ప్రేమగా భయ్యా అంటూ పిలిచిన చెల్లెలిపైనే వరుసకు అన్నయ్యే అయ్యే వ్యక్తి అత్యంత నీచానికి పాల్పడ్డాడు. ఆడుకుంటూ చిన్నారిని పై అంతస్తుకు తీసుకెళ్లి అశ్లీల వీడియోలు తీస్తూ నీచానికి పాల్పడ్డాడు ఆ ప్రబుద్ధుడు. అసభ్య దృశ్యాలు తీసిన ఆ సోదరుడిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన దృశ్యాలను చిత్రీకరించిన అతడిపై పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్లోని గోల్కొండ ప్రాంతం కుమ్మరివాడికి చెందిన మహమ్మద్ ఫహాద్ అలియాస్ ఆదిల్ (19) డిగ్రీ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. నిందితుడికి అత్యంత సమీప బంధువు ఐదేళ్ల చిన్నారి ఉంది. చిన్నారి ఆ యువకుడిని ప్రేమగా భయ్యా అని పిలుస్తూ ఉండేది. చిన్నారి ప్రేమను ఆసరాగా చేసుకున్న నిందితుడు తరచూ బాలిక ఇంటికి వెళ్తుండేవాడు. ఎవరూ లేని సమయంలో బాలికను ఇంటి పైకప్పు పైకి తీసుకెళ్లి అసభ్య దృశ్యాలను చిత్రీకరించేవాడు. అయితే ఈ అంశాన్ని తల్లిదండ్రులకు తెలియకుండా పోలీసులు చేధించారు.
పిల్లలపై లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించిన దృశ్యాలను నిరోధించే ‘టిప్లైన్’ ద్వారా సమాచారం అందడంతో తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో చర్యలు చేపట్టింది. ఐదేళ్ల చిన్నారిపై లైంగిక అసభ్య దృశ్యాలను చిత్రీకరించిన ఆదిల్ను అరెస్ట్ చేసినట్లు తెలంగాణ సైబర్ సెక్యూరిటీ బ్యూరో డైరెక్టర్ శిఖా గోయల్ మంగళవారం ప్రకటించారు. సేకరించిన వీడియో ఆధారాలను సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పరిశీలించగా.. ఈ నేరం స్థానికంగానే జరిగిందని, బాధితురాలి తల్లిదండ్రులకు ఈ విషయం తెలియదని గుర్తించినట్లు ఆమె వెల్లడించారు.
నిందితుడి వద్ద ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని ఫోరెన్సిక్ పరీక్షల నిమిత్తం పంపామని.. ఆ యువకుడిపై ఐటీ చట్టంలోని సెక్షన్ 67-బీతో పాటు పోక్సో చట్టంలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద సీసీపీఎస్లో కేసు నమోదు చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు శిఖా గోయల్ వెల్లడించారు. బాధితురాలికి అవసరమైన సహాయం అందించడంతోపాటు ఆమె తల్లిదండ్రులకు కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చినట్లు వివరించారు. పిల్లలపై జరిగే ఇలాంటి నేరాల్లో దురదృష్టవశాత్తు కుటుంబసభ్యులు లేదా తెలిసిన వారే నిందితులుగా ఉంటున్నారని, ఇది సమాజంలో నమ్మకాన్ని వంచించడమేనని డైరెక్టర్ శిఖా గోయల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
పిల్లలను ఎవరి సంరక్షణలో ఉంచుతున్నామనే విషయంలో తల్లిదండ్రులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఆన్లైన్ లేదా ఆఫ్లైన్లో ఏదైనా అనుమానాస్పదంగా అనిపిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలని కోరారు. పిల్లల రక్షణ అనేది అందరి సామూహిక బాధ్యత అని.. అధునాతన సాంకేతికతతో ఇటువంటి నేరాలను అరికట్టడానికి బ్యూరో నిరంతరం కృషి చేస్తోందని శిఖా గోయల్ తెలిపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి