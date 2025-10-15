Jubilee Hills by Elections: అన్నాచెల్లెలు ఢీ అంటే ఢీ.. జూబ్లీహిల్స్‌ ఎన్నికల్లో ఇంట్రెస్టింగ్ సీన్

Jubilee Hills by Elections: జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ ఎన్నికల ప్రచారం హీటెక్కుతోంది. బైపోల్ లో గెలవాలని కారు, కాంగ్రెస్ పార్టీలో హోరాహోరీగా ప్రచారం చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే అధికార పార్టీ నేతలు అన్ని డివిజన్లను చుట్టేశారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ప్రతి ఇంటిని టచ్ చేస్తున్నారు. అటు గులాబీ పార్టీలోనూ ఇదే సీన్ కనిపిస్తోంది. బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్, హరీశ్ రావు, ఇతర నేతలు ప్రచారాన్ని హోరెత్తిస్తున్నారు. అయితే రెండు పార్టీల ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆసక్తికర సీన్ కనిపిస్తోంది.. ఓవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్ధి కోసం పీజేఆర్ కూతురు, ఖైరతాబాద్ కార్పొరేటర్ విజయారెడ్డి, మరోవైపు బీఆర్ఎస్ అభ్యర్ధి మాగంటి సునీత గెలుపు కోసం మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్దన్ రెడ్డి కష్టపడుతున్నారు. అయితే ఇద్దరు నేతలను చూసిన ప్రజానీకం రక్త సంబంధం కంటే.. రాజకీయాలకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారంటూ చర్చించుకుంటున్నారు..
ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాజకీయాలన్నీ అన్నాచెల్లెళ్ల చుట్టే తిరుగుతున్నాయి.. ఇటీవల ఎమ్మెల్సీ కవిత- బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ మధ్య ఫైట్ జరిగింది. పార్టీలో తనపై కుట్రలు జరుగుతున్నాయంటూ కవిత ఆరోపించారు. కేసీఆర్ చుట్టూ దెయ్యాలు ఉన్నాయని.. వారిని పార్టీలో నుంచి సస్పెండ్ చేయాలని అధినేతకు లేఖ రాశారు. ఆ తర్వాత.. కవిత హరీశ్ రావుపై సంచలన ఆరోపణలు చేయడంతో ఆమెను పార్టీలో నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. దాంతో కవిత- కేటీఆర్ మధ్య దూరం అమాంతం పెరిగిపోయింది. అంతకుముందు వైఎస్ జగన్, షర్మిల మధ్య గొడవలు జరిగాయి. వైఎస్ ఆస్తుల కోసం అన్నాచెల్లెళ్లు గొడవకు దిగారు. చివరకు వైసీపీని వీడిన షర్మిల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిపోయారు. ఆ తర్వాత జగన్ ను ఓడించేందుకు ప్రయత్నాలు చేసి సక్సెస్ అయ్యారు.. ఇలా అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య అనుబంధం కంటే.. రాజకీయమే ఎక్కువనే మేసేజ్ ను జనాలకు పింపించారు.
ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ లోనూ ఇదే సీన్ కనిపిస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పీజేఆర్ కొడుకు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి.. ఆయన సోదరి విజయారెడ్డి ఢీ అంటే ఢీ అంటున్నారు. తమ పార్టీల అభ్యర్ధులను గెలిపించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే మాజీ ఎమ్మెల్యే విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించి తీరుతా అంటున్నారు. తన తండ్రి అమితంగా ప్రేమించిన కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇంటికి పంపుతానని ప్రకటిస్తున్నారు. అయితే విజయారెడ్డి మాత్రం.. కాంగ్రెస్ ఎలా ఓడిస్తావో చూస్తానంటూ సవాల్ విసురుతున్నారు. ఎందుకంటే.. మాజీ మంత్రి పీజేఆర్ తన జీవితమంతా కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్న.. లేకున్న పార్టీ వీడకుండా.. చివరి శ్వాస వరకు హస్తం పార్టీ కోసమే పనిచేశారు. అయితే పీజేఆర్ వారసుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మాత్రం తమ తండ్రి ఆశయాలను దెబ్బ తీస్తున్నారని విజయారెడ్డి ఆరోపిస్తున్నారు..
మరోవైపు పీజేఆర్ తనయ విజయారెడ్డి.. మాత్రం తన తండ్రి ఆశయాల కోసం పనిచేస్తానని అంటున్నారు. తాను తన సోదరుడి మాదిరిగా.. ఆశయాలు చంపుకోనని అంటున్నారు. అందుకే తాను కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి గెలుపు కోసం కృషి చేస్తానని చెబుతున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ లో పీజేఆర్ ను గెలిపించడమే.. ఆయనకు నిజమైన నివాళి అంటున్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్ధిని గెలిపించడం అంటే.. పీజేఆర్ ను గెలిపించినట్టే అంటున్నారు. ఎందుకంటే.. గతంలో ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి మాజీ మంత్రి పీ. జనార్ధన్ రెడ్డి అనేకసార్లు పోటీ చేశారు. ఒకప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఖైరతాబాద్ లోనే ఉండేది.. ఆ తర్వాత 2009 లో కొత్త నియోజకవర్గంగా అవతరించింది. ప్రస్తుతం జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో పీజేఆర్ కు అనేక మంది అనుచరులు ఉన్నారు. అటు నియోజకవర్గంలో అనేక బస్తీలు ఏర్పాటు కావడానికి పీజేఆరే ఆధ్యుడని చెబుతారు. అందుకే జూబ్లీహిల్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అఖండ విజయంతో గెలిపించాలని విజయారెడ్డి కోరుతున్నారు..
ఇక 2009 ఎన్నికల్లో జూబ్లీహిల్స్ కొత్త నియోజకవర్గంగా ఏర్పాటయ్యాక అక్కడ తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డిని గెలిపించారు. కానీ 2014 ఎన్నికల్లో మాత్రం.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి ఓటమి పాలయ్యారు. అక్కడి నుంచి పోటీ చేసిన మాగంటి గోపినాథ్ చేతిలో విష్ణు ఓటమి పాలయ్యారు. అయితే ఓసారి ఓడాక.. విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి రాజకీయాల్లో పూర్తిగా సైలెంట్ అయ్యారు. నియోజకవర్గంలో క్యాడర్ కు అందుబాటులో లేకుండా పోయారు. ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్న విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి.. ఎమ్మెల్యే అభ్యర్ధిగా రేసులో ఉండాల్సింది పోయి.. పార్టీ అభ్యర్ధి కోసం ప్రచారం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అయితే ఎమ్మెల్యే టికెట్ దక్కకపోయినా.. మాగంటి సునీత గెలుపు కోసం కష్టపడుతున్నారు. మాగంటి పిల్లలకు బాబాయ్ గా అండగా ఉంటానని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా పీజేఆర్ కడుపున పెట్టిన ఇద్దరు పిల్లలు.. చెరో పార్టీ తరపున ప్రచారం చేస్తుండటంపై మాత్రం.. ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.