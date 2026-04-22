Brs ex mla Jeevan reddy reacts on party change rumours: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇటీవల జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి సభ తర్వాత బీఆర్ఎస్ ఫుల్ జోష్ గా ఉంది. మరోవైపు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అవకతవకలపై కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు చెంపపెట్టులాంటి తీర్పు వచ్చింది. ఇదిలా ఉండగా ఆర్మూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరుతున్నరని ప్రచారం జరిగింది. అంతే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆయన ఢిల్లీకి వెళ్లి మరీ కాంగ్రెస్ లో చేరుకున్నారని వార్తలు హల్ చల్ చేశాయి. జీవన్ రెడ్డి ఇప్పటికే ఢిల్లీకి వెళ్లి బీజేపీ పెద్దలతో భేటీ అయ్యారని కూడా ప్రచారం జరిగింది.
ఇక పార్టీ మార్పు తేదీలను ప్రకటించడమే తరువాయి అన్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై తాజాగా.. ఆర్మూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి స్పందించారు . పార్టీ మార్పుపై వస్తున్న ప్రచారంలో నిజంలేదన్నారు.
మొత్తంగా దీనిపై కాంగ్రెస్, బీజేపీలు ఒక్కటై తనపై అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి ఫెక్ వార్తలను తమ కార్యకర్తలు నమ్మరని అన్నారు.
తన గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ లోనే ఉంటానని తెల్చి చెప్పారు. తాను ఎప్పటికి బీఆర్ఎస్ సైనికుడిలానే పనిచేస్తానని అన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇతర పార్టీలోకి పోయేది లేదని స్పష్టం చేశారు.
