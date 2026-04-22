Brs Jeevan reddy: కంఠంలో ప్రాణమున్నంత వరకు కేసీఆర్‌తోనే.!. పార్టీ మార్పు ప్రచారంపై మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు..

Jeevan reddy fires on bjp: పార్టీమార్పుపై వస్తున్న ప్రచారంపై  ఆర్మూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి రియాక్ట్ అయ్యారు.  కాంగ్రెస్, బీజేపీలు కావాలని ప్రజల్ని తప్పు దొవపట్టించే కుట్రులకు తెరతీశాయన్నారు. మొత్తంగా జీవన్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హట్ టాపిక్ గా మారాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 22, 2026, 09:33 PM IST
  • పార్టీ మార్పుపై రియాక్ట్ అయిన మాజీ ఎమ్మెల్యే..
  • బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పై ఫైర్..

Brs ex mla Jeevan reddy reacts on party change rumours: తెలంగాణలో రాజకీయాలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇటీవల జగిత్యాల జీవన్ రెడ్డి సభ తర్వాత బీఆర్ఎస్ ఫుల్ జోష్ గా ఉంది. మరోవైపు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అవకతవకలపై కూడా  కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంకు చెంపపెట్టులాంటి తీర్పు వచ్చింది. ఇదిలా ఉండగా ఆర్మూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరుతున్నరని ప్రచారం జరిగింది. అంతే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆయన ఢిల్లీకి వెళ్లి మరీ కాంగ్రెస్ లో చేరుకున్నారని వార్తలు హల్ చల్ చేశాయి. జీవన్ రెడ్డి ఇప్పటికే ఢిల్లీకి వెళ్లి బీజేపీ పెద్దలతో భేటీ అయ్యారని కూడా ప్రచారం జరిగింది.

ఇక పార్టీ మార్పు తేదీలను ప్రకటించడమే తరువాయి అన్నట్లు ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై తాజాగా.. ఆర్మూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి స్పందించారు . పార్టీ మార్పుపై వస్తున్న ప్రచారంలో నిజంలేదన్నారు.

మొత్తంగా దీనిపై కాంగ్రెస్, బీజేపీలు ఒక్కటై తనపై అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్నాయని మండిపడ్డారు. ఇలాంటి ఫెక్ వార్తలను తమ కార్యకర్తలు నమ్మరని అన్నారు.

తన గొంతులో ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కూడా బీఆర్ఎస్ లోనే ఉంటానని తెల్చి చెప్పారు. తాను ఎప్పటికి బీఆర్ఎస్ సైనికుడిలానే పనిచేస్తానని అన్నారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇతర పార్టీలోకి పోయేది లేదని స్పష్టం చేశారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

