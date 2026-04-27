  • BRS Formation Day Celebrations: నేడు బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సం.. కేసీఆర్ ప్రసంగంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ..

BRS Formation Day Celebrations: నేడు బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సం.. కేసీఆర్ ప్రసంగంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ..

BRS Formation Day Celebrations 2026: నేడు తెలంగాణ వ్యాప్తగా భారత రాష్ట్ర సమితి ఆవిర్భావ వేడుకలు ఆ పార్టీ సమాయత్తమయింది. ఈ నేపథ్యంలో నేడు తెలంగాణ భవన్ పార్టీ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ అధ్యక్షతన పార్టీ కార్యవర్గ సమావేశం జరగనుంది.     

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 27, 2026, 09:01 AM IST

Trending Photos

BRS Formation Day Celebrations: నేడు బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సం.. కేసీఆర్ ప్రసంగంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ..

KCR Speech on BRS Formation Day: నేడు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా గులాబీ శ్రేణులు కదం తొక్కనున్నాయి. పార్టీ ఆవిర్భవించి 25 వసంతాలు పూర్తి చేసుకొని 26వ యేట అడుగుపెట్టింది. మరోవైపు పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవానికి రెండు రోజులు ముందే కేసీఆర్ కూతురు కవిత .. తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పేరుతో కొత్త పార్టీని ప్రకటించడం సంచలనం రేపుతుంది. అంతేకాదు తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన షార్ట్ కట్ లో టీఆర్ఎస్ వచ్చేలా కవిత పెద్ద స్కెచ్చే గీసినట్టు తెలుస్తుంది. అంతేకాదు కాంగ్రెస్, బీజేపీ పార్టీలను ఒప్పంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర కలను సాకారం అయ్యేలా చేసిన తన తండ్రి కేసీఆర్ ను విమర్శించడాన్ని మెజారిటీ ప్రజలు హర్షించడం లేదు. పైగా పాంచజన్యం అంటూ ఎన్నికల హామిని గుప్పించింది. ఈ నేపథ్యంలో పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవంలో కేసీఆర్ కూతురు పార్టీపై ఎలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. రీసెంట్ కేటీఆర్ కూడా టీఆర్ఎస్ ను బీఆర్ఎస్ గా మార్చడం మేము చేసిన పెద్ద తప్పు. త్వరలో పార్టీ పేరును తిరిగి టీఆర్ఎస్ గా మారుస్తామని చెప్పారు. ఇంతలోనే కవిత.. బీఆర్ఎస్ అంటూ తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన అంటూ తన కొత్త పేరు ప్రకటించి బీఆర్ఎస్ కు కోలుకోలేని షాక్ ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే కార్యవర్గ సమావేశంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. 

ఇందులో పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, జిల్లా అధ్యక్షులతో పాటు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు, కార్పొరేషన్ల మాజీ ఛైర్మన్లు హాజరవుతారు.  రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులు, కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ పాలన, ప్రజా సమస్యలతో పాటు  పార్టీ కార్యవర్గ విస్తరణపై శ్రేణులకు  కేసీఆర్‌  దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.  కాగా ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేసీఆర్‌ ఆదేశాల మేరకు ఈసారి ప్లీనరీని కేవలం రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశానికే పరిమితం చేశారు. 

బీఆర్ఎస్ అలియాస్ టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితిని 2001లో ఏప్రిల్ 27న హైదరాబాద్ జలదృశ్యంలో ప్రకటించారు. అప్పుడు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవికి రాజీనామా చేసి తెలంగాణ కోసం కొత్త పార్టీ పెట్టారు. అంతేకాదు తన రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేసి వైయస్ఆర్, చంద్రబాబుల నుంచి ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా ఎదురొడ్డి నిలబడ్డాడు. 2014లో తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర కలను సాకారం చేయడంతో పాటు తెలంగాణకు తొలి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. అంతేకాదు వరుసగా రెండోసారి అధికారం చేపట్టారు. ఇక పార్టీని జాతీయ స్థాయిలో విస్తరించాలనే యోచనతో తన పార్టీ పేరును టీఆర్ఎస్ నుంచి  బీఆర్ఎస్ (భారత రాష్ట్ర సమితి)గా 5 అక్టోబర్ 2022లో మార్చారు. ఇక మూడోసారి ఎన్నికల్లో మాత్రం బీఆర్ఎస్ అత్యల్ప తేడాతో కాంగ్రెస్ చేతిలో ఓటమి పాలైయింది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరిస్తోంది. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

brs formation day celebrationskcr brs formation day celebrationsbrs formation day celebrations livebrs party formation day celebrationsktr about brs formation day celebrations

