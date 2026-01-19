Harish Rao: ఇది క్యాబినెట్ కాదు దండుపాళ్యం ముఠా.!. సీఎం రేవంత్ పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on cm revanth reddy govt on nainital coal scandal issue: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ లు ఎక్కడకూడా తగ్గకుండా ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు, ప్రత్యారోపణలు చేసుకుంటున్నారు. దీంతో తెలంగాణ రాజకీయాలు చాలా రసవత్తరంగా మారాయి. నేతలు ఒకరిపై మరోకరు కౌంటర్ లకు ఎన్ కౌంటర్ అన్న విధంగా ఫైర్ అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు మరోసాసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. తెలంగాణ భవన్ లో ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేసిన ఆయన రేవంత్ రెడ్డిపై నిప్పులు చెరిగారు. సింగరేణి టెండర్ల కుంభకోణం, సీఎం, మంత్రుల వాటాల పంచాయతీలు తెలంగాణలో కన్పిస్తున్నాయన్నారు. వాటాల్లో తేడాల వల్ల తరచుగా ఈ ఘటనలు బైటపడుతున్నాయన్నారు.
కాంట్రాక్టు సైట్ విజిట్ అనే విధానం నైని బ్లాక్లో పెట్టారు అందుకే టెండర్ రద్దు చేశామని భట్టి విక్రమార్క గారు నిన్న చెప్పారు
కానీ గతంలో ఎప్పడు కాంట్రాక్టు సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ విధానం అనేది రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ, గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కానీ ఎక్కడా లేదు
నైనీ బొగ్గు గనుల అంశంపై మాట్లాడుతూ.. అసలు కాంట్రాక్టు సైట్ విజిట్ పద్దతి నైనీ బ్లాక్ లో పెట్టారని, అందువల్ల నైనీ బ్లాక్ టెండర్లు రద్దు చేస్తున్నమని భట్టి గారు అన్నారు. అయితే.. కాంట్రాక్టు సైట్ విజిట్ పద్దతి మన రాష్ట్రంలోనే కాదు.. దేశంలో లేదని హరీష్ రావు అన్నారు. వెస్టన్ కోల్ ఫీల్డ్, కోల్ ఇండియాలో కూడా లేదన్నారు. రేవంత్ ప్రభుత్వం వచ్చాక 2024లో సైట్ విజిట్ విధానం తెచ్చారన్నారు. ఈ విధానం వచ్చాక మొదటి లబ్దిదారులు రేవంత్ బామ్మర్ది సుజన్ రెడ్డి అని పంచ్ లు వేశారు.
ఆయన కంపెనీ శోదా కన్స్ట్రక్షన్ కే ఈ సర్టిఫికేట్ వచ్చాక మొదటి టెండర్ దక్కిందన్నారు.
ఈ విధానం వచ్చాక సింగరేణిలో ఆరు టెండర్లు కూడా ప్లస్ 7 పర్సంటేజ్ కు టెండర్లు వారి అనుయాయకులకు కట్టబెట్టడం జరిగిందన్నారు. ఎనీ ఓబీ కోల్ బ్లాక్ టెండర్ మన దేశంలో ఎక్కడ జరిగినా మైనస్ 10 నుంచి మైనస్ 22 శాతానికి పోతుందన్నారు.
గతంలో సింగరేణి మైనస్ 7, మైనస్ 8, మైనస్ 10, మైనస్ 20 పోతుండే అన్నారు. మైనస్ 10 టు మైనస్ 20 ఎక్కడైనా ఉంటుంది.
రేవంతు వచ్చాక కొత్త విధానం తెచ్చాక అన్ని టెండర్లు ప్లస్ 7 నుంచి ప్లస్ 10 శాతానికి పోతున్నాయి. భట్టి గారు కేవలం నైనీ టెండర్లు మాత్రమే రద్దు చేస్తామన్నారని, మరి మిగతా వాటి సంగతి ఏమిటన్నారు.
ఆన్ లైన్ టెండర్ల ద్వారా దేశంలో ఎవరైనా వేయొచ్చు, కానీ సైట్ విజిట్ విధానంలో ముందే వెళ్లి సైట్ విజిట్ చేసి సింగరేణి నుంచి సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలని గుర్తు చేశారు. అంటే ఈ విధానంలో ఎవరు ముందుగానే టెండర్ వేస్తున్నారో తెలుసుకొని, బెదిరించి, బయపెట్టి వారికి టెండర్ దక్కకుండా చేసి తమ అనుయాయకులకు ప్లస్ 7 నుంచి ప్లస్ 20 శాతానికి కట్టబెట్టి, కమీషన్లు కొల్లగొట్టారని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు గుప్పించారు.
అదే విధంగా నైనీ బ్లాక్ లో ఇదే జరిగింది. వాటాల పంచాయతీ వచ్చి కొట్టుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. కోల్ ఇండియా, వెస్ట్రన్ కోల్ బ్లాక్ లో లేని విధానం సింగరేణిలో ఎందుకు అనే దానిపై అనేక ఫిర్యాదులు వచ్చాయన్నారు. రెండో కోణం ఏమిటంటే.. గతంలో ఇదే సింగరేణిలో బీఆర్ఎస్ సమయంలో ఉన్న టెండర్లు రద్దు చేసి, వాటినే తమ అనుయాయులకు ఇప్పుడు కట్టబెట్టారన్నారు. అప్పుడు కాంపిటీటివ్ విధానంలో ఇచ్చిన టెండర్లు రద్దు చేసి ఇప్పుడు ప్లస్ 7 మీద టెండర్లు కట్టబెట్టారు. గతంలో వెంకటేషన్ కని అనే టెండర్ బిఆర్ఎస్ హయాంలో మైనస్ 7 ఉంటే, ఇప్పుడు ప్లస్ 7మీద రీ టెండర్ చేసి కట్టబెట్టారు. ఎస్ ఆర్ పీ ఎసీ టూ శ్రీరాంపూర్ అనే మైనస్ 7 టెండర్ రద్దు చేసి, ప్లస్ 7లో అప్పగించారు. ఎస్ ఆర్ పీ ఓసీ టూ విస్తరణ 2025 టెండర్ మూడు సార్లు వాయిదా వేసారని.. డీల్ సెట్ కాక మళ్లీ వారి అనుయాయులకు ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఎద్దేవా చేశారు.
మూడో కోణం ఏమిటంటే... సింగరేణి గతంలో బల్క్ లో ఐఓసీఎల్ నుంచి సరఫరా చేసేవారు. కానీ పర్సెంటేజీల కోసం డీజిల్ ను కూడా కాంట్రాక్టర్లకు అప్పగించారు. కమీషన్ల కోసం సింగరేణి ఇచ్చే డీజిల్ విధానం రద్దు చేసారు. సింగరేణికి దీని వల్ల ఎక్కువ నష్టమన్నారు. చేసిన పని మీదనే కాదు, డీజీల్ కలుపుకొని జీఎస్టీ కట్టాల్సి ఉంటుంది. సంస్థకు నష్టం కదా? ఇదంతా ముఖ్యమంత్రి దగ్గరి సన్నిహితులు, సమీప బంధువు కనుసంజ్నల్లో జరుగుతుదంని హరీస్ రావు ఆరోపణలు గుప్పించారు.
ఎవరికి సర్టిఫికేట్ రావాలన్నా, టెండర్ రావాలన్నా వారి ఆదేశం లేనిదే దక్కదు. చీటికి మాటికి సెట్ అంటున్నవు, నీకు నిజాయితీ ఉంటే దమ్ముంటే సీబీఐ విచారణకు అనుమతించు. అన్ని వివరాలు అందించేందుకు నేను సిద్దంగా రేవంత్ రెడ్డి, బిజేపీ అక్రమ సంబంధం లేకుంటే, చీకటి ఒప్పందం లేకుంటే సీబీఐ విచారణకు ఆదేశించాలని కిషన్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు.
రెండేళ్ల నుంచి సింగరేణికి రెగ్యులర్ సీఎండీ లేడు. ఇంచార్జీని పెట్టి ఇలాంటి అడ్డగోలు వ్యవహారాలు చేస్తున్నారు.
భట్టి గారు మీరు సైట్ విజిట్ సర్టిఫికేట్ లేదు అన్ని నైనీ రద్దు చేసారు కదా. అన్ని టెండర్లు రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం.
సైట్ విజిట్ విధానం శాశ్వతంగా రద్దు చేయాలని, డీజిల్ విధానం రద్దు చేయాలని, సింగిరేణికి సీనియర్ అర్హత కలిగిన సీఎండీని పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు.
క్యాబినెట్ దండుపాళ్యం ముఠా అంటే నా మీద పడ్డారు. సింగరేణి టెండర్ల విషయంలో సీఎం, భట్టి, కోమటి రెడ్డి మధ్య వాటాల పంచాయతీ కాదా?. మధ్యలో ఐఏఎస్, జర్నలిస్టులు బలి పశువులు అయ్యారు. తన్నుకు చచ్చింది నిజం, వాటాల కోసం కొట్టుకున్నది నిజం ఇందులో జర్నలిస్టులు, ఐఏఎస్ లో ఏం పాపం చేసారన్నారు. గతంలో దక్కన్ సిమెంట్స్ యజమానిని సీఎం ఇంటికి ఎదురుగా గెస్ట్ హౌజ్ లో తుపాకీ ఎక్కుపెట్టి పైసలు వసూలు చేసారని మంత్రి గారి కుమార్తె చెప్పిందని, సీఎం గారి అత్యంత సన్నిహితుడు రోహిన్ రెడ్డి అని కూడా చెప్పారన్నారని గుర్తు చేశారు.
వ్యాపారవేత్తల వద్ద బెదిరించి సంపాదించుకున్న డబ్బులో పంచుకోవడంలో వాటాల పంచాయతీని అని హరీష్ రావు మండిపడ్డారు.
సమ్మక్క సారక్క టెండర్లు దక్కలేదని పొంగులేటి గారు, టెండర్లు దేవాదాయ శాఖ నుంచి ఆర్ అండ్ బికి మార్చి టెండర్లు దక్కించుకున్నరని ఎద్దేవా చేశారు. హాలో గ్రాం టెండర్ల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి, ఎక్సైజ్ మంత్రి మధ్య ఐఏఎస్ బలి అయ్యాడని,
కోమటి రెడ్డి గారిని చూసినం.. సంతకం పెట్టకముందే సినిమా జీవోలు వస్తున్నయ్యని అన్నడని, సినిమా రేట్ల విషయంలో ముఖ్యమంత్రి వర్సెస్ కోమటి రెడ్డి గారు పంచాయతీ నడుస్తుందన్నారు.
ఇన్ని పంచాయతీలు, మంత్రుల పంచాయతీలు. ఆరు గ్యారెంటీలు అటకెక్కినయి, వాటాలా పంచాయతీలు ముందుకు వచ్చినయిని హరీష్ రావు అన్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు సంపత్ కుమార్ 8 కోట్ల కోసం కాంట్రాక్టర్ నే బెదిరించాడని, కాంట్రాక్టరే స్వయంగా పోలీసు డిపార్ట్మెంట్ కి కంప్లైంట్ ఇచ్చిండని గుర్తుచేశారు. బీఆర్ఎస్ ను, జర్నలిస్టులను వేధించడానికి సిట్లు వేస్తున్నారని అన్నారు.
కాకీ బుక్కు అందరికి సమానం అనే డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి గారు మీ ఖాకీ బుక్కు కాకీ ఎత్తుకుపోయిందా?.. అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. సీపీ
సజ్జనర్ గారు జర్నలిస్టులను బెదిరించావు కదా..? ఏమైంది హూంకరింపు. ఇవన్నీ కనిపించడం లేదా ఇదొక దండుపాళ్యం ముఠా లెక్క అయ్యిందన్నారు. కేసీఆర్ గారు పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా తెలంగాణను తయారు చేస్తే, కాంగ్రెస్ రాగానే బెదిరింపులు, భూ కబ్జాలు. రేవంత్ రెడ్డికి తెల్వకుండా సిట్ ఎలా వస్తుందన్నారు.. రేవంత్ రెడ్డికి తెల్వకుండా సిట్ వస్తే ముఖ్యమంత్రిగా నువ్వు ఫెయిల్అంటూ ఏకీపారేశారు.
Read more: Harish Rao: నోరు తెరిస్తే అసత్యాలు.. అడుగేస్తే వెన్నుపోట్లు.!. రేవంత్ రెడ్డిపై ఎక్స్ లో నిప్పులు చెరిగిన హరీష్ రావు..
సర్కార్ నడుపుతున్నరా, సర్కస్ నడుపుతున్నరా అంటూ.. సీరియస్ అయ్యారు. అదే విధంగా రేవంత్ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నట్లు చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ జెండా గద్దె జోలికి వస్తే నీ గద్దె కూలుతుంది జాగ్రత్త అంటూ రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు గట్టిగానే హరీష్ రావు కౌంటర్ లు వేశారు.
