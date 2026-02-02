English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Harish Rao: ఇల్లీగల్ అని ఎలా అంటారు..?.. ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ అంశంపై సీపీ సజ్జనార్‌పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish Rao: ఇల్లీగల్ అని ఎలా అంటారు..?.. ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ అంశంపై సీపీ సజ్జనార్‌పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on cp sajjanar: ఫోన్ ట్యాపింగ్ పై సీపీ సజ్జనార్ తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో చేసిన ట్విట్  పై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అసలు సీపీ సజ్జనార్ మాజీ సీఎం, ఒక లీడర్ ఆఫ్ అపోసిషన్ అని మర్చిపోయారా అంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. మొత్తంగా హరీష్ రావు చేసిన వ్యాఖ్యలు మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 2, 2026, 12:18 PM IST
Harish Rao: ఇల్లీగల్ అని ఎలా అంటారు..?.. ఫోన్ ట్యాపింగ్‌ అంశంపై సీపీ సజ్జనార్‌పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao sensational comments on Sit Chief cp Sajjanar: ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం తెలంగాణను కుదిపేస్తుంది. ఇప్పటికే సిట్ అధికారులు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో మాజీ మంత్రులు హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లను విచారించారు. అదే విధంగా మాజీ ఎంపీ సంతోష్ కుమార్ లను కూడా విచారించిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఇటీవల గులాబీదళపతి కేసీఆర్ ను సైతం ఆదివారం సిట్ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విచారించింది. రాత్రి వరకు విచారణ కొనసాగింది. విచారణ తర్వాత కేసీఆర్ కూల్ గా బైటకు వచ్చి అభిమానులకు, తన కార్యకర్తలకు విజయ దరహసం చూపించారు. మొత్తంగా  ఫోన్ ట్యాపింగ్ లో కేసీఆర్ కు నోటీసులు ఇవ్వడంపై తెలంగాణ వ్యాప్తంగా  నిరసనలు మిన్నంటాయి.  సిట్ విచారణ తర్వాత నిన్న రాత్రి కేటీఆర్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

దేశం బడ్జెట్ పెడుతున్న వేళ తెలంగాణ ప్రజల్ని డైవర్ట్ చేసేందుకు కొత్త నాటకం తెరలేపాడన్నారు. అంత మంది ఎంపీలున్న బడ్జెట్ లో తెలంగాణకు గుడ్డి సున్న వచ్చిందన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేవలం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అంటూ కేటీఆర్ కొట్టిపారేశారు. మరోవైపు తాజాగా.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశంపై, సిట్ చీఫ్ అయిన సీపీ సజ్జనార్ పై తీవ్రమైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

 సీపీ సజ్జనార్ ఇటీవల తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంటూ పోస్ట్ పెట్టి దానిలో ఇల్లీగల్ అని మెన్షన్ చేశారు. దీనిపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సీరియస్ అయ్యారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ వ్యవహారం విచారణ క్రమంలో ఉన్నప్పుడు "Illegal" అని ఎలా అంటారని మండిపడ్డారు. ఈ వ్యాఖ్యలను కోర్టు ధిక్కరణ కింద పరిగణించాల్సి ఉంటుందని హెచ్చరించారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఇల్లీగల్ అని ఇండియన్ టెలిగ్రాఫ్ చట్టం నిర్ణయించాల్సి ఉంటుందని, మీరు కాదని సెటైర్ లు వేశారు.

చట్ట పరంగా విచారణ జరుగుతున్న సమయంలో మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మీద సజ్జనార్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ ప్రేరేపిత వ్యాఖ్యల లాగా ఉన్నాయని ఎద్దేవా చేశారు. దర్యాప్తు సంస్థలు స్వతంత్రంగా, చట్ట పరంగా పనిచేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. తీర్పులు కోర్టుల ద్వారానే వెలువడాలి కానీ పోలీస్ సందేశాల ద్వారా కాదని హెచ్చరించారు. కేసీఆర్ గారిని లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్‌గా సజ్జనార్ ఎందుకు గుర్తించడం లేదని  హరీష్ రావు సిట్ తీరుపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

అంతేకాకుండా.. సజ్జనార్ గారు విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటన (ట్విట్టర్లో) లో ఇల్లీగల్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనే పదాన్ని వాడటం చూస్తుంటే, దర్యాప్తు ఫలితంపై మీరు ముందే ఒక  నిర్ణయానికి వచ్చారని అర్థమవుతోందన్నారు. సీనియర్ అధికారుల నుండి ఆశించే నిష్పాక్షికతకు, ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ రూల్స్‌ 1968 ప్రకారము ఇది తప్పు అని మీకు తెలియదా అంటూ సజ్జనార్ పై విమర్శలు గుప్పించారు.

దర్యాప్తు అనేది నిష్పాక్షికంగా ఉండటమే కాదు, ఉన్నట్లు కనిపించాలని కూడా సుప్రీంకోర్టు అనేకసార్లు చెప్పిందని గుర్తు చేశారు. సిట్ చీఫ్ గారు విచారణకు ముందే దోషులు ఎవరో నిర్ణయిస్తే చట్టాలు.. కోర్టులు ఎందుకు..? అంటూ హరీష్ రావు ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

 

